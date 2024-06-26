EURO 2024 Son 16 Turuna Kalan Takımlar ve Eşleşmeler SON DURUM | Avrupa Şampiyonası son 16 turu maçları ne zaman başlayacak?

EURO 2024 SON 16 TURUNA ÇIKAN TAKIMLAR

Gruplarda ilk iki sırada yer alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. 12 takım bu şekilde üst tura adını yazdırırken kalan 4 takım en iyi üçüncülerden oluşacak. Grup maçlarında son 16 turuna çıkmayı garantileyen takımlar şöyle:

1. İSVİÇRE

2. İTALYA

3. ALMANYA

4. DANİMARKA

5. İNGİLTERE

6. İSPANYA

7. FRANSA

8. PORTEKİZ

9. AVUSTURYA