Haberler
Yaşam
EURO 2024 Son 16 Turuna Kalan Takımlar ve Eşleşmeler SON DURUM | Avrupa Şampiyonası son 16 turu maçları ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 26.06.2024 20:55
Güncelleme Tarihi: 26.06.2024
20:55
EURO 2024 son 16 turuna kalan takımlar 26 Haziran günü oynanacak Çekya Türkiye milli maç ile tamamlanacak. Diğer gruplarda biletler alınmaya başlarken F grubunda yer alan milli takım için son maç bekleniyor. Avrupa Şampiyonası son 16 eşleşmeleri nasıl olacak merak konusu. Tam 9 takım tur biletini kaparken kalan biletler için nefesler tutuldu. İşte, EURO 2024'te Son 16 turuna kalan takımlar ve eşleşmeler...