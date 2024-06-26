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Haberler Yaşam EURO 2024 Son 16 Turuna Kalan Takımlar ve Eşleşmeler SON DURUM | Avrupa Şampiyonası son 16 turu maçları ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 26.06.2024 20:55 Güncelleme Tarihi: 26.06.2024 20:55

EURO 2024 Son 16 Turuna Kalan Takımlar ve Eşleşmeler SON DURUM | Avrupa Şampiyonası son 16 turu maçları ne zaman başlayacak?

EURO 2024 son 16 turuna kalan takımlar 26 Haziran günü oynanacak Çekya Türkiye milli maç ile tamamlanacak. Diğer gruplarda biletler alınmaya başlarken F grubunda yer alan milli takım için son maç bekleniyor. Avrupa Şampiyonası son 16 eşleşmeleri nasıl olacak merak konusu. Tam 9 takım tur biletini kaparken kalan biletler için nefesler tutuldu. İşte, EURO 2024'te Son 16 turuna kalan takımlar ve eşleşmeler...

EURO 2024 Son 16 Turuna Kalan Takımlar ve Eşleşmeler SON DURUM | Avrupa Şampiyonası son 16 turu maçları ne zaman başlayacak?

EURO 2024 son 16 turuna kalan takımlar belirleniyor. Çıkan 9 takımın eşleşmeleri de adım adım tamamlanırken kalan takımların heyecanı dorukta. Bugün E ve F grubunda oynanacak maçlar sonrası Avrupa Şampiyonası son 16 eşleşmeleri de belirlenecek. Futbolseverler ekran başında yerini aldı. İşte, son 16 turuna kalan takımlar...

EURO 2024 Son 16 Turuna Kalan Takımlar ve Eşleşmeler SON DURUM | Avrupa Şampiyonası son 16 turu maçları ne zaman başlayacak?

EURO 2024 SON 16 TURUNA ÇIKAN TAKIMLAR

Gruplarda ilk iki sırada yer alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. 12 takım bu şekilde üst tura adını yazdırırken kalan 4 takım en iyi üçüncülerden oluşacak. Grup maçlarında son 16 turuna çıkmayı garantileyen takımlar şöyle:

1. İSVİÇRE

2. İTALYA

3. ALMANYA

4. DANİMARKA

5. İNGİLTERE

6. İSPANYA

7. FRANSA

8. PORTEKİZ

9. AVUSTURYA

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EURO 2024 Son 16 Turuna Kalan Takımlar ve Eşleşmeler SON DURUM | Avrupa Şampiyonası son 16 turu maçları ne zaman başlayacak?

EURO 2024 SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ NASIL OLACAK?

Son 16 turu eşleşmeleri aşağıdaki gibi olacak;

1. Maç: A grubu 1.si - C grubu 2.si

2. Maç: A grubu 2.si - B grubu 2.si

3. Maç: B grubu 1.si - A/D/E/F grup 3.sü

4. Maç: C grubu 1.si - D/E/F grup 3.sü

5. Maç: F grubu 1.si - A/B/C grup 3.sü

6. Maç: D grubu 2.si - E grubu 2.si

7. Maç: E grubu 1.si - A/B/C/D grup 3.sü

8. Maç: D grubu 1.si - F grubu 2.si

EURO 2024 Son 16 Turuna Kalan Takımlar ve Eşleşmeler SON DURUM | Avrupa Şampiyonası son 16 turu maçları ne zaman başlayacak?

AVRUPA ŞAMPİYONASI SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ

Eşleşmeleri tamamlanan takımlar şöyle:

29 Haziran: İsviçre - İtalya

29 Haziran: Almanya - Danimarka

EURO 2024 Son 16 Turuna Kalan Takımlar ve Eşleşmeler SON DURUM | Avrupa Şampiyonası son 16 turu maçları ne zaman başlayacak?

EURO 2024 SON 16 TURU NE ZAMAN?

Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te son 16 turu maçları 29 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında oynanacak.

Çeyrek Final 5-6 Temmuz,

Yarı Final 9-10 Temmuz

Final maçı 14 Temmuzda oynanacak.

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