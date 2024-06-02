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Giriş Tarihi: 02.06.2024 20:43 Güncelleme Tarihi: 02.06.2024 20:43

EURO 2024 tarihi: Avrupa Şampiyonası ne zaman başlıyor? EURO 2024 Avrupa Şampiyonası başlama tarihi

2024 Avrupa Şampiyonası için heyecanlı bekleyiş başladı. A Milli Futbol takımımız, Portekiz, Çekya ve Gürcistan'ın olduğu grupta mücadele edecek. Peki, Avrupa Şampiyonası ne zaman başlıyor? İşte EURO 2024 Avrupa Şampiyonası başlama tarihi

EURO 2024 tarihi: Avrupa Şampiyonası ne zaman başlıyor? EURO 2024 Avrupa Şampiyonası başlama tarihi

Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için heyecanlı bekleyiş başladı. Almanya'daki 10 şehirde düzenlenecek. EURO 2024'ün ilk maçının ne zaman oynanacağı ise merak konusu oluyor. Peki, Avrupa Şampiyonası ne zaman başlıyor? EURO 2024 Avrupa Şampiyonası başlama tarihi

EURO 2024 tarihi: Avrupa Şampiyonası ne zaman başlıyor? EURO 2024 Avrupa Şampiyonası başlama tarihi

TURNUVA MAÇ TAKVİMİ

EURO 2024'e Almanya'nın Berlin, Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart ve Düsseldorf şehirleri ev sahipliği yapacak.

Grup maçlarının 26 Haziran'da biteceği turnuvada, son 16 turu aşaması 29 Haziran'da başlayacak

Turnuvada 5-6 Temmuz'da çeyrek final ve 9-10 Temmuz'da da yarı final maçları oynanacak. EURO 2024'ün şampiyonu, 14 Temmuz'da Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak final maçıyla belli olacak.

Almanya'da 1 ay sürecek futbol şöleninde açılışından kapanışına kadar toplam 51 maç yapılacak.

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EURO 2024 tarihi: Avrupa Şampiyonası ne zaman başlıyor? EURO 2024 Avrupa Şampiyonası başlama tarihi

Şampiyonanın maçlarının yapılacağı statlardan Allianz Arena 66 bin, Berlin Olimpiyat Stadı 71 bin, BVB Dortmund Stadı 62 bin, Stuttgart Arena 51 bin, Gelsenkirchen'deki Arena AufSchalke 50 bin, Hamburg'daki Volkspark Stadı 49 bin, Düsseldorf ve Frankfurt Arena 47 bin, Köln Stadı 43 bin ve Leipzig Stadı 40 bin seyirci kapasitesine sahip.

TAKIMLAR NASIL GRUPTAN ÇIKACAK?

EURO 2024'te dörderli 6 grupta toplam 24 takım mücadele edecek.

Grupları ilk iki sırada tamamlayan takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü, adını son 16 turuna yazdıracak.

Son 16 turundan itibaren turnuvada, tek maç eleme usulüne geçilecek.

EURO 2024 tarihi: Avrupa Şampiyonası ne zaman başlıyor? EURO 2024 Avrupa Şampiyonası başlama tarihi

TÜRKİYE F GRUBUNDA OLACAK

A Milli Futbol Takımı, F Grubu'nda Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile mücadele edecek.

Ay-yıldızlılar, şampiyonadaki ilk maçında Gürcistan ile 18 Haziran Salı günü Dortmund'da karşılaşacak.

EURO 2024 tarihi: Avrupa Şampiyonası ne zaman başlıyor? EURO 2024 Avrupa Şampiyonası başlama tarihi

Milli takım, gruptaki ikinci müsabakasını 22 Haziran Cumartesi günü Portekiz ile Dortmund'da, üçüncü karşılaşmasını ise 26 Haziran Çarşamba günü Çekya ile Hamburg'da oynayacak.

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