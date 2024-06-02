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EURO 2024 tarihi: Avrupa Şampiyonası ne zaman başlıyor? EURO 2024 Avrupa Şampiyonası başlama tarihi
Giriş Tarihi: 02.06.2024 20:43
Güncelleme Tarihi: 02.06.2024
20:43
EURO 2024 tarihi: Avrupa Şampiyonası ne zaman başlıyor? EURO 2024 Avrupa Şampiyonası başlama tarihi
2024 Avrupa Şampiyonası için heyecanlı bekleyiş başladı. A Milli Futbol takımımız, Portekiz, Çekya ve Gürcistan'ın olduğu grupta mücadele edecek. Peki, Avrupa Şampiyonası ne zaman başlıyor? İşte EURO 2024 Avrupa Şampiyonası başlama tarihi