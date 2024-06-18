EURO 2024 Türkiye Puan Durumu 18 Haziran | Avrupa Futbol Şampiyonası F grubu puan durumu ile Türkiye’nin sıralaması

EURO 2024 Türkiye puan durumu ilk maçın ardından yakın mercek altında olacak. Şampiyonayı açılış maçından bu yana takip eden taraftarlar bu kez milli takım özelinde araştırmalara başlayacak. Gürcistan ile çıkacağı ilk maç ardından Portekiz ve Çekya ile karşılacak Türkiye kaçıncı sırada yer alacak merak konusu. İşte, EURO 2024 puan durumu ve fikstür...