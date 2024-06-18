Haberler
Yaşam
EURO 2024 Türkiye Puan Durumu 18 Haziran | Avrupa Futbol Şampiyonası F grubu puan durumu ile Türkiye'nin sıralaması
Giriş Tarihi: 18.06.2024 12:18
Güncelleme Tarihi: 18.06.2024
12:18
EURO 2024 Türkiye Puan Durumu 18 Haziran | Avrupa Futbol Şampiyonası F grubu puan durumu ile Türkiye'nin sıralaması
EURO 2024 puan durumu takip edilmeye başladı. Almanya'nın ev sahipliği yaptığı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecanlı mücadeleler başladı. A Milli Futbol Takımımız da ilk maçına Gürcistan karşısında çıkıyor. Bu noktada F grubu puan durumu ile Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanı var gibi sorulara yanıt aranıyor. İlk etapta son 16 turuna kalmak için mücadele eden takımlar daha sonra çeyrek finale hedef koyacak. İşte, EURO 2024 Türkiye puan durumu sıralaması...