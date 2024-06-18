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Haberler Yaşam EURO 2024 Türkiye Puan Durumu 18 Haziran | Avrupa Futbol Şampiyonası F grubu puan durumu ile Türkiye'nin sıralaması
Giriş Tarihi: 18.06.2024 12:18 Güncelleme Tarihi: 18.06.2024 12:18

EURO 2024 Türkiye Puan Durumu 18 Haziran | Avrupa Futbol Şampiyonası F grubu puan durumu ile Türkiye'nin sıralaması

EURO 2024 puan durumu takip edilmeye başladı. Almanya'nın ev sahipliği yaptığı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecanlı mücadeleler başladı. A Milli Futbol Takımımız da ilk maçına Gürcistan karşısında çıkıyor. Bu noktada F grubu puan durumu ile Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanı var gibi sorulara yanıt aranıyor. İlk etapta son 16 turuna kalmak için mücadele eden takımlar daha sonra çeyrek finale hedef koyacak. İşte, EURO 2024 Türkiye puan durumu sıralaması...

EURO 2024 Türkiye Puan Durumu 18 Haziran | Avrupa Futbol Şampiyonası F grubu puan durumu ile Türkiye’nin sıralaması

EURO 2024 Türkiye puan durumu ilk maçın ardından yakın mercek altında olacak. Şampiyonayı açılış maçından bu yana takip eden taraftarlar bu kez milli takım özelinde araştırmalara başlayacak. Gürcistan ile çıkacağı ilk maç ardından Portekiz ve Çekya ile karşılacak Türkiye kaçıncı sırada yer alacak merak konusu. İşte, EURO 2024 puan durumu ve fikstür...

EURO 2024 Türkiye Puan Durumu 18 Haziran | Avrupa Futbol Şampiyonası F grubu puan durumu ile Türkiye’nin sıralaması

TÜRKİYE İLK MAÇINA ÇIKIYOR!

Türkiye Gürcistan karşısında EURO 2024 mücadelesinde ilk sınavını veriyor. F grubunda yer alan A Milli Takım daha sonra Portekiz ve Çekya karşısında olacak.

İşte, EURO 2024 fikstür ve Türkiye puan durumu:

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EURO 2024 Türkiye Puan Durumu 18 Haziran | Avrupa Futbol Şampiyonası F grubu puan durumu ile Türkiye’nin sıralaması

EURO 2024 MİLLİ MAÇ TAKVİMİ

A Milli takım F grubunda Gürcistan, Çekya ve Portekiz ile karşılaşacak:

18 Haziran 2024 / 19.00: Türkiye - Gürcistan

22 Haziran 2024 / 19.00: Türkiye- Portekiz

26 Haziran 2024 / 22.00: Çekya-Türkiye

EURO 2024 Türkiye Puan Durumu 18 Haziran | Avrupa Futbol Şampiyonası F grubu puan durumu ile Türkiye’nin sıralaması

EURO 2024 PUAN DURUMU

A GRUBU:

1. Almanya: 3

2. İsviçre: 3

3. Macaristan: 0

4. İskoçya: 0

B GRUBU:

1. İspanya: 3
2. İtalya: 3
3. Arnavutuluk: 0
4. Hırvatistan: 0

C GRUBU:

1. İngiltere: 3
2. Danimarka: 1
3. Slovakya: 1
4. Sırbistan: 0

EURO 2024 Türkiye Puan Durumu 18 Haziran | Avrupa Futbol Şampiyonası F grubu puan durumu ile Türkiye’nin sıralaması

D GRUBU:

1. Hollanda: 3
2. Fransa: 3
3. Polonya: 0
4. Avusturya: 0

E GRUBU:

1. Romanya: 3
2. Slovakya: 3
3. Belçika: 0
4. Ukrayna: 0

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