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Haberler Yaşam EURO 2024 TÜRKİYE PUAN DURUMU-SIRALAMASI GÜNCEL DURUM: EURO 2024 F Grubu puan durumu ile Türkiye kaçıncı sırada?
Giriş Tarihi: 26.06.2024 20:53 Güncelleme Tarihi: 26.06.2024 20:53

EURO 2024 TÜRKİYE PUAN DURUMU-SIRALAMASI GÜNCEL DURUM: EURO 2024 F Grubu puan durumu ile Türkiye kaçıncı sırada?

EURO 2024 heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Bu akşam gerçekleşecek olan Türkiye- Çekya maçı öncesi F grubu puan durumu sorgulanmaya başladı. A Milli Takımımız F Grubu mücadelesini sürdürüyor. Türkiye Euro 2024 puan durumu ve sıralaması takip ediliyor. Avrupa Futbol Şampiyonası 2024 grup maçlarının26 Haziran'da biteceği turnuvada, son 16 turu 29 Haziran tarihinden başlayacak. Turnuvada 5-6 Temmuz'da çeyrek final ve 9-10 Temmuz'da da yarı final maçları oynanacak. Berlin'de gerçekleşen organizasyon tüm dünyada yankı uyandırıyor. Türkiye EURO 2024 puanı kaç, kaçıncı sırada? İşte EURO Türkiye puan durumu F grubu

EURO 2024 TÜRKİYE PUAN DURUMU-SIRALAMASI GÜNCEL DURUM: EURO 2024 F Grubu puan durumu ile Türkiye kaçıncı sırada?

EURO 2024 heyecanı sürerken milli maç öncesi Türkiye güncel puan durumu araştırılıyor. F grubunda birinci ve ikincinin puan durumu araştırılırken bu akşamki maçın sonuçlarından sonra netleşecek. EURO 2024 puan durumu ve fikstür: Türkiye EURO 2024 puanı kaç, kaçıncı sırada? İşte EURO 2024 Türkiye F grubu fikstür puan durumu

EURO 2024 TÜRKİYE PUAN DURUMU-SIRALAMASI GÜNCEL DURUM: EURO 2024 F Grubu puan durumu ile Türkiye kaçıncı sırada?

EURO 2024 PUAN DURUMU TÜRKİYE (F GRUBU)
1- Portekiz 6 Puan Averaj +4
2- Türkiye 3 Puan Averaj -1
3- Çekya 1 Puan Averaj -1
4- Gürcistan 1 Puan Averaj -1

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EURO 2024 TÜRKİYE PUAN DURUMU-SIRALAMASI GÜNCEL DURUM: EURO 2024 F Grubu puan durumu ile Türkiye kaçıncı sırada?

AVRUPA ŞAMPİYONASI F GRUBU FİKSTÜR
26 HAZİRAN ÇARŞAMBA
22.00 Gürcistan - Portekiz
22.00 Çekya – Türkiye

EURO 2024 TÜRKİYE PUAN DURUMU-SIRALAMASI GÜNCEL DURUM: EURO 2024 F Grubu puan durumu ile Türkiye kaçıncı sırada?

EURO 2024 PUAN DURUMU
A GRUBU
Almanya 7 Puan
İsviçre 5 Puan
Macaristan 3 Puan
İskoçya 1 Puan
B GRUBU
İspanya 9 Puan
İtalya 4 Puan
Hırvatistan 2 Puan
Arnavutluk 1 Puan
C GRUBU
İngiltere 5 Puan
Danimarka 3 Puan
Slovenya 3 Puan
Sırbistan 2 Puan

EURO 2024 TÜRKİYE PUAN DURUMU-SIRALAMASI GÜNCEL DURUM: EURO 2024 F Grubu puan durumu ile Türkiye kaçıncı sırada?

D GRUBU
Avusturya 6 Puan
Fransa 5 Puan
Hollanda 4 Puan
Polonya 1 Puan
E GRUBU
Romanya 3 Puan
Belçika 3 Puan
Slovakya 3 Puan
Ukrayna 3 Puan
F GRUBU
Portekiz 6 Puan
Türkiye 3 Puan
Çekya 1 Puan
Gürcistan 1 Puan

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