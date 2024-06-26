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EURO 2024 TÜRKİYE PUAN DURUMU-SIRALAMASI GÜNCEL DURUM: EURO 2024 F Grubu puan durumu ile Türkiye kaçıncı sırada?
Giriş Tarihi: 26.06.2024 20:53
Güncelleme Tarihi: 26.06.2024
20:53
EURO 2024 TÜRKİYE PUAN DURUMU-SIRALAMASI GÜNCEL DURUM: EURO 2024 F Grubu puan durumu ile Türkiye kaçıncı sırada?
EURO 2024 heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Bu akşam gerçekleşecek olan Türkiye- Çekya maçı öncesi F grubu puan durumu sorgulanmaya başladı. A Milli Takımımız F Grubu mücadelesini sürdürüyor. Türkiye Euro 2024 puan durumu ve sıralaması takip ediliyor. Avrupa Futbol Şampiyonası 2024 grup maçlarının26 Haziran'da biteceği turnuvada, son 16 turu 29 Haziran tarihinden başlayacak. Turnuvada 5-6 Temmuz'da çeyrek final ve 9-10 Temmuz'da da yarı final maçları oynanacak. Berlin'de gerçekleşen organizasyon tüm dünyada yankı uyandırıyor. Türkiye EURO 2024 puanı kaç, kaçıncı sırada? İşte EURO Türkiye puan durumu F grubu