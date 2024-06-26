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Haberler Yaşam EURO 2024'te en iyi üçüncüler nasıl seçilecek? EURO 2024 en iyi üçüncüler puan durumu ve sıralamaları araştırılıyor!
Giriş Tarihi: 26.06.2024 20:54 Güncelleme Tarihi: 26.06.2024 20:54

EURO 2024'te en iyi üçüncüler nasıl seçilecek? EURO 2024 en iyi üçüncüler puan durumu ve sıralamaları araştırılıyor!

EURO 2024'te nefes kesen mücadeleler devam ediyor. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024), grup aşamasında son maçlara gelindi. Gruplarından en yüksek puanla çıkan iki takım son 16 turuna katılacakken dördüncüler elenirken grup üçüncülerinden en iyileri tur atlayacak. Peki, en iyi üçüncüler nasıl belirlenecek? EURO 2024'te en iyi üçüncüler puan durumu ve detaylar

EURO 2024’te en iyi üçüncüler nasıl seçilecek? EURO 2024 en iyi üçüncüler puan durumu ve sıralamaları araştırılıyor!

Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen EURO 2024 grup maçlarının sonuna gelinirken A Milli Takımımızın da yarıştığı turdan son 16'ya çıkacak takımlar araştırılıyor. Grubunun en iyisi olan ilk iki takım çıkarken üçüncüler için de bir şans var. Peki, en iyi üçüncüler nasıl belirleniyor?

EURO 2024’te en iyi üçüncüler nasıl seçilecek? EURO 2024 en iyi üçüncüler puan durumu ve sıralamaları araştırılıyor!

YALNIZCA 4 TAKIM EN İYİ ÜÇÜNCÜLERDEN OLABİLECEK!
EURO 2024'ün grup aşamasında dörderli 6 grupta toplam 24 takımın yer alıyor. Turnuvada bir sonraki tura 16 takım yükselecek. Gruplarını ilk iki sırada bitirecek toplam 12 takım doğrudan son 16 turuna geçecek. Kalan 4 takımı belirlemek için ise gruplarını 3. sırada tamamlayan 6 ülkenin puan durumuna bakılacak. En iyi puana sahip 4 takım daha son 16 turuna yükselmeye hak kazanacak.

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EURO 2024’te en iyi üçüncüler nasıl seçilecek? EURO 2024 en iyi üçüncüler puan durumu ve sıralamaları araştırılıyor!

PUANLAR EŞİTSE NE OLACAK?
Üçüncüleri belirlemek için önce grupta topladıkları puanlara bakılacak. Puanları eşit olan takımlar olması halinde, daha iyi averaja sahip olan üçüncüler bir üst tur hakkına sahip olacak. Averajların da eşit olması durumunda, daha fazla gol atan takım bu hakkı kazanacak. Attıkları goller de eğer aynı olursa, galibiyet sayılarına bakılacak.

EURO 2024’te en iyi üçüncüler nasıl seçilecek? EURO 2024 en iyi üçüncüler puan durumu ve sıralamaları araştırılıyor!

EURO 2024 EN İYİ ÜÇÜNCÜLER PUAN DURUMU

1. Hollanda (3 maç): 4 puan (0 averaj)
2. Slovakya (2 maç): 3 puan (0 averaj)
3. Slovenya (3 maç): 3 puan (0 averaj)
4. Macaristan (3 maç): 3 puan (-3 averaj)
5. Hırvatistan (3 maç): 2 puan (-3 averaj)
6. Çekya (2 maç): 1 puan (-1 averaj)

EURO 2024’te en iyi üçüncüler nasıl seçilecek? EURO 2024 en iyi üçüncüler puan durumu ve sıralamaları araştırılıyor!

EURO 2024 TURNUVA TAKVİMİ
Son 16 Turu 29 Haziran - 2 Temmuz
Çeyrek Final 5-6 Temmuz
Yarı Final 9-10 Temmuz
Final Mücadelesi 14 Temmuz

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