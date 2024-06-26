EURO 2024’te en iyi üçüncüler nasıl seçilecek? EURO 2024 en iyi üçüncüler puan durumu ve sıralamaları araştırılıyor!

PUANLAR EŞİTSE NE OLACAK?

Üçüncüleri belirlemek için önce grupta topladıkları puanlara bakılacak. Puanları eşit olan takımlar olması halinde, daha iyi averaja sahip olan üçüncüler bir üst tur hakkına sahip olacak. Averajların da eşit olması durumunda, daha fazla gol atan takım bu hakkı kazanacak. Attıkları goller de eğer aynı olursa, galibiyet sayılarına bakılacak.