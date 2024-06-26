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EURO 2024'te en iyi üçüncüler nasıl seçilecek? EURO 2024 en iyi üçüncüler puan durumu ve sıralamaları araştırılıyor!
Giriş Tarihi: 26.06.2024 20:54
Güncelleme Tarihi: 26.06.2024
20:54
EURO 2024'te en iyi üçüncüler nasıl seçilecek? EURO 2024 en iyi üçüncüler puan durumu ve sıralamaları araştırılıyor!
EURO 2024'te nefes kesen mücadeleler devam ediyor. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024), grup aşamasında son maçlara gelindi. Gruplarından en yüksek puanla çıkan iki takım son 16 turuna katılacakken dördüncüler elenirken grup üçüncülerinden en iyileri tur atlayacak. Peki, en iyi üçüncüler nasıl belirlenecek? EURO 2024'te en iyi üçüncüler puan durumu ve detaylar