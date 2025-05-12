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Haberler Yaşam EVDE BAKIM MAAŞI MAYIS 2025: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman ve ayın kaçında yatacak? Gözler Bakanlık’ta…
Giriş Tarihi: 12.05.2025 11:13 Güncelleme Tarihi: 12.05.2025 11:13

EVDE BAKIM MAAŞI MAYIS 2025: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman ve ayın kaçında yatacak? Gözler Bakanlık’ta…

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak ödenen evde bakım maaşı yatan iller için araştırma başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, geçtiğimiz gün yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara geçtiğini açıkladı. Şimdi ise gözler Mayıs ayı evde bakım maaşına çevrildi. Peki, Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman ve ayın kaçında yatacak? İşte detaylar;

EVDE BAKIM MAAŞI MAYIS 2025: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman ve ayın kaçında yatacak? Gözler Bakanlık’ta…

Mayıs ayı evde bakım maaşı için bekleyiş sürüyor. Evde Bakım Maaşı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor. 2025 yılı ocak-temmuz dönemi için evde bakım maaşı, 9 bin 77 liradan 10 bin 125 liraya çıkarılmıştı.

EVDE BAKIM MAAŞI MAYIS 2025: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman ve ayın kaçında yatacak? Gözler Bakanlık’ta…

MAYIS AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım aylığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında ödeniyor. Ödeme tarihleri, illere göre değişkenlik gösteriyor. Buna göre, Mayıs ayı ödemelerinin de 15 Mayıs'ta başlaması bekleniyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından mayıs ayı ödemelerine ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

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EVDE BAKIM MAAŞI MAYIS 2025: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman ve ayın kaçında yatacak? Gözler Bakanlık’ta…

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

2025 yılı ocak-temmuz dönemi için evde bakım maaşı, 9 bin 77 liradan 10 bin 125 liraya çıkarıldı.

EVDE BAKIM MAAŞI MAYIS 2025: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman ve ayın kaçında yatacak? Gözler Bakanlık’ta…

E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

EVDE BAKIM MAAŞI MAYIS 2025: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman ve ayın kaçında yatacak? Gözler Bakanlık’ta…

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.