Evde bakım maaşı ile ilgili son bilgiler merak konusu oldu. 3 Ocak 2022 Pazartesi günü açıklanan enflasyon oranı sonrasında yeni rakamlar netlik kazandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen yardımlar kapsamında yer alan Evde bakım maaşı ne kadar oldu? 2022 Evde bakım maaşı (evde bakım parası) ne kadar, kaç TL?