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Haberler Yaşam Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 12 Ekim 2022 evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı e devlet
Giriş Tarihi: 12.10.2022 11:46 Güncelleme Tarihi: 12.10.2022 11:47

Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 12 Ekim 2022 evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı e devlet

Evde bakım maaşı yatan iller listesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılan yardımı alan vatandaşlar tarafından sorulmakta. 12 Ekim evde bakım maaşı yattı mı sorusu cevap arıyor. Özellikle ayın ortasına gelindiğinde evde bakım maaşı ne zaman yatacak sorusu, hak sahipleri tarafından aratılıyor. SMS ve e devlet ekranı üzerinden evde bakım maaşı yattı mı sorusuna cevap alınabilir. Peki, Evde bakım parası ne zaman yatacak? İşte 12 Ekim 2022 evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı e devlet

Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 12 Ekim 2022 evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı e devlet

Evde bakım maaşı ne zaman yatacak sorusu, evde bakım yardımını alan vatandaşlar tarafından sorulmakta. Evinde engelli, yaşlı ve hasta bulunan vatandaşlar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesi altında evde bakım parası alıyor. 12 Ekim 2022 evde bakım parası yatan iller sorgulama ekranı bu sebeple aratılıyor. Peki, evde bakım maaşı başvuru ne zaman yatacak? İşte evde bakım maaşı yattı mı sorusunun cevabı…

Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 12 Ekim 2022 evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı e devlet

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını SMS veya e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabilirsiniz.

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Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 12 Ekim 2022 evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı e devlet

Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 12 Ekim 2022 evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı e devlet

EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 12 Ekim 2022 evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı e devlet

SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

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