Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 12 Ekim 2022 evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı e devlet

Evde bakım maaşı ne zaman yatacak sorusu, evde bakım yardımını alan vatandaşlar tarafından sorulmakta. Evinde engelli, yaşlı ve hasta bulunan vatandaşlar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesi altında evde bakım parası alıyor. 12 Ekim 2022 evde bakım parası yatan iller sorgulama ekranı bu sebeple aratılıyor. Peki, evde bakım maaşı başvuru ne zaman yatacak? İşte evde bakım maaşı yattı mı sorusunun cevabı…