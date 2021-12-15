Evde bakım maaşı sorgulama ekranı: 15 Aralık 2021 Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı?

Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından evde bakım maaşı yatan iller merak ediliyor. e-devlet üzerinden sorgulanarak evde bakım parasının yatıp yatmadığı öğreniliyor. Her ay kurum tarafından il il yatırılmakta olan bu ödenek, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanmaya devam ederken yeni ayla beraber ödeme tarihleri merak konusu haline geldi. Peki 15 Aralık 2021 Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı? İşte Evde bakım maaşı sorgulama ekranı ve tüm detaylar…