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Giriş Tarihi: 15.12.2021 11:21 Güncelleme Tarihi: 15.12.2021 11:26

Evde bakım maaşı sorgulama ekranı: 15 Aralık 2021 Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı?

Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından evde bakım maaşı yatan iller merak ediliyor. e-devlet üzerinden sorgulanarak evde bakım parasının yatıp yatmadığı öğreniliyor. Her ay kurum tarafından il il yatırılmakta olan bu ödenek, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanmaya devam ederken yeni ayla beraber ödeme tarihleri merak konusu haline geldi. Peki 15 Aralık 2021 Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı? İşte Evde bakım maaşı sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

Evde bakım maaşı sorgulama ekranı: 15 Aralık 2021 Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı?

Evde bakım maaşı yatan iller ve sorgulama ekranı binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Genellikle ödemeler ayın 15'iyle birlikte hesaplara geçmeye başlıyor. Her ay belirlenen tarihlerde yatırılan ödenek için ise gerekli şartları taşımak gerekiyor. Peki 15 Aralık 2021 Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı? İşte Evde bakım maaşı sorgulama ekranı

Evde bakım maaşı sorgulama ekranı: 15 Aralık 2021 Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı?

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı evinde hasta, engelli ve muhtaç kimselere bakan vatandaşlara evde bakım maaşı il il yatırıyor. Evde bakım maaşları her ay olduğu gibi bu ayında 15'i hesaplara yatmaya başlayacak. Aralık ayı ödemelerinin bugünden itibaren hesaplara geçmesi bekleniyor. Bu destek ödemesi, her ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleştirilmektedir.

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Evde bakım maaşı sorgulama ekranı: 15 Aralık 2021 Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı?

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

Evde bakım maaşı sorgulama ekranı: 15 Aralık 2021 Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı?

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.Ziraat bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.ay belirlenen tarihlerde yatırılan ödenek için ise gerekli şartları taşımak gerekiyor.

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