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Haberler Yaşam EVDE BAKIM MAAŞI TEMMUZ ZAMMI! Evde bakım maaşı temmuz zammıyla kaç TL oldu, yüzde kaç zam geldi?
Giriş Tarihi: 03.07.2024 18:43 Güncelleme Tarihi: 03.07.2024 18:43

EVDE BAKIM MAAŞI TEMMUZ ZAMMI! Evde bakım maaşı temmuz zammıyla kaç TL oldu, yüzde kaç zam geldi?

Evde bakım maaşı Temmuz zammı 2024 ile netleşti. Milyonlarca vatandaşın beklediği memur zammı, haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli oldu. Temmuz ayında memur zammı ile beraber kıdem tazminatı, engelli aylığı, 65 yaş aylığı, bedelli askerlik, evde bakım yardımı maaşlarında da artış yaşandı. Hak sahipleri her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılan evde bakım maaşı zamlı ödemesini sorguluyor Peki, zamlı evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, detaylar...

EVDE BAKIM MAAŞI TEMMUZ ZAMMI! Evde bakım maaşı temmuz zammıyla kaç TL oldu, yüzde kaç zam geldi?

Evde bakım aylığı ne kadar olacak, kaç TL zam gelecek konusu hak sahiplerinin gündemine yerleşti. Son açıklanacak enflasyon verisiyle birlikte memur maaşına zam geldi ve birçok kalemde artış yaşandı. Peki, temmuz evde bakım maaşı ne kadar oldu? Evde bakım maaşına yüzde kaç zam geldi?

EVDE BAKIM MAAŞI TEMMUZ ZAMMI! Evde bakım maaşı temmuz zammıyla kaç TL oldu, yüzde kaç zam geldi?

YENİ EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Memur maaşlarına gelen zamla birlikte bazı maaş ve ücretlerde değişiklik yaşandı. Evde bakım yardımı da bu değişikliklerden etkilendi. Son açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte memur ve memur emeklilerine yüzde 19.31 zam yapıldı.

Memur maaşlarına gelecek zamla birlikte evde bakım yardımına da memur maaş zammı oranında artış yapılacak. Mevcut durumda evde bakım yardımı aylığı 7608,77 lira olarak ödeniyor.

Memur maaşı zammı oranı doğrultusunda Evde bakım yardımı 7608 liradan 9077,1 liraya yükselmesi bekleniyor. Rakamlar resmi açıklamayla netlik kazanacak.

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EVDE BAKIM MAAŞI TEMMUZ ZAMMI! Evde bakım maaşı temmuz zammıyla kaç TL oldu, yüzde kaç zam geldi?

HAZİRAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

Asgari ücret, emekli ve memur zammı başta olmak üzere birçok gelir ve ödemede belirleyici olan verilerden haziran ayı enflasyon oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 1,64 olurken, yıllık bazda yüzde 71,60 olarak gerçekleşti

EVDE BAKIM MAAŞI TEMMUZ ZAMMI! Evde bakım maaşı temmuz zammıyla kaç TL oldu, yüzde kaç zam geldi?

6 AYLIK ENFLASYON ORANI YÜZDE 24,73

Ocak ayında özellikle maaş artışlarının etkisiyle yüzde 6,70 olarak gerçekleşen enflasyon, Şubat ayında yüzde 4,53'e, Mart ayında ise yüzde 3,16'ya geriledi. Nisan ayında bu rakam yüzde 3,18, mayıs ayında yüzde 3,37 oldu. Haziran ayında ise bu rakam 1,64 oldu. Bununla beraber 6 aylık enflasyon rakamı da yüzde 24,73 olarak hesaplandı.

EVDE BAKIM MAAŞI TEMMUZ ZAMMI! Evde bakım maaşı temmuz zammıyla kaç TL oldu, yüzde kaç zam geldi?

EVDE BAKIM YARDIMI ŞARTLARI NELER?
Engelli Sağlık Kurulu Raporu'nda "Ağır Engelli" olduğunu belgelendirenler.

Engelli kişinin başkasının yardımı ve bakımı olmadan hayatını devam ettiremeyecek düzeyde olması yani tuvalet, beslenme ihtiyacını, giyinip soyunabilme, merdiven inip çıkabilme vb.

Aile bireyleri her türlü gelirleri toplamı evde yaşayan birey sayısına bölündüğünde birey başına düşen gelirin bir aylık net asgari ücretin 2/3'ünden az olanlar

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