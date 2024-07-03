EVDE BAKIM MAAŞI TEMMUZ ZAMMI! Evde bakım maaşı temmuz zammıyla kaç TL oldu, yüzde kaç zam geldi?

HAZİRAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

Asgari ücret, emekli ve memur zammı başta olmak üzere birçok gelir ve ödemede belirleyici olan verilerden haziran ayı enflasyon oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 1,64 olurken, yıllık bazda yüzde 71,60 olarak gerçekleşti