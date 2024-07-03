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EVDE BAKIM MAAŞI TEMMUZ ZAMMI! Evde bakım maaşı temmuz zammıyla kaç TL oldu, yüzde kaç zam geldi?
Giriş Tarihi: 03.07.2024 18:43
Güncelleme Tarihi: 03.07.2024
18:43
EVDE BAKIM MAAŞI TEMMUZ ZAMMI! Evde bakım maaşı temmuz zammıyla kaç TL oldu, yüzde kaç zam geldi?
Evde bakım maaşı Temmuz zammı 2024 ile netleşti. Milyonlarca vatandaşın beklediği memur zammı, haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli oldu. Temmuz ayında memur zammı ile beraber kıdem tazminatı, engelli aylığı, 65 yaş aylığı, bedelli askerlik, evde bakım yardımı maaşlarında da artış yaşandı. Hak sahipleri her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılan evde bakım maaşı zamlı ödemesini sorguluyor Peki, zamlı evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, detaylar...