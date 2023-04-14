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Haberler Yaşam Evde bakım maaşı yatan iller listesi 14 Nisan 2023: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? E-devlet ödeme sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 14.04.2023 08:06 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 08:06

Evde bakım maaşı yatan iller listesi 14 Nisan 2023: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? E-devlet ödeme sorgulama ekranı

Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak soruları Nisan ayı ödemeleri için yanıt arıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine verilen devlet desteği il il hesaplara geçiyor. Söz konusu yardımdan yararlanan hasta, yaşlı, engelli bireyler ve aileleri evde bakım maaşı yatan iller 14 Nisan 2023 tarihi için araştırmalarına başladı. 2023 Ocak zammı ile 4 bin 337 TL olan evde bakım parası ödemeleri SMS ve e-devlet üzerinden öğrenilebiliyor. İşte, 2023 Nisan ayı evde bakım maaşı sorgulama ekranı ve yatan iller listesi…

Evde bakım maaşı yatan iller listesi 14 Nisan 2023: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? E-devlet ödeme sorgulama ekranı

Evde bakım maaşı sorgulama e-devlet ekranı Nisan ayı için ziyaret ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hasta, yaşlı, engelli bireyler ve ailelerine verilen evde bakım aylığı ödemeleri 2023 Ocak zammı ile 4 bin 337 TL'ye yükselmişti. Yeni ayın gelmesiyle beraber hak sahipleri evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak sorularına yanıt aramaya başladı. e-Devlet ve SMS ile evde bakım parası ödeme durumu sorgulama yapılabiliyor. Her ay il il ödenen devlet desteği Nisan ödemeleri için geri sayım başladı. İşte, Evde bakım maaşı yatan iller listesi 14 Nisan 2023

Evde bakım maaşı yatan iller listesi 14 Nisan 2023: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? E-devlet ödeme sorgulama ekranı

NİSAN AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım parası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor.

Buna göre Nisan ayı ödemeleri de 15 Nisan itibarıyla başlayacak ve ay sonuna kadar devam edecek.

Nisan ayı ödemelerine ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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Evde bakım maaşı yatan iller listesi 14 Nisan 2023: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? E-devlet ödeme sorgulama ekranı

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir.

Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler.

Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

Evde bakım maaşı yatan iller listesi 14 Nisan 2023: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? E-devlet ödeme sorgulama ekranı

E-DEVLET İLE EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Evde bakım maaşı yatan iller listesi 14 Nisan 2023: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? E-devlet ödeme sorgulama ekranı

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

Gelir kriterlerinin uygun olması,

Bakıma muhtaçlık kriteri,

Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor.

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