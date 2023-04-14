Evde bakım maaşı yatan iller listesi 14 Nisan 2023: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? E-devlet ödeme sorgulama ekranı

Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak soruları Nisan ayı ödemeleri için yanıt arıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine verilen devlet desteği il il hesaplara geçiyor. Söz konusu yardımdan yararlanan hasta, yaşlı, engelli bireyler ve aileleri evde bakım maaşı yatan iller 14 Nisan 2023 tarihi için araştırmalarına başladı. 2023 Ocak zammı ile 4 bin 337 TL olan evde bakım parası ödemeleri SMS ve e-devlet üzerinden öğrenilebiliyor. İşte, 2023 Nisan ayı evde bakım maaşı sorgulama ekranı ve yatan iller listesi…