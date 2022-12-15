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Haberler Yaşam Evde bakım maaşı sorgulama ekranı 15 Aralık 2022: Aralık ayı evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yattı, nasıl ve nereden öğrenilir?
Giriş Tarihi: 15.12.2022 10:46 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022 10:48

Evde bakım maaşı sorgulama ekranı 15 Aralık 2022: Aralık ayı evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yattı, nasıl ve nereden öğrenilir?

Evde bakım maaşı Aralık ödemeleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan evde bakım yardımı her ay belirli tarihlerde hesaplara yatırılıyor. Bu noktada evinde ağır hasta, engelli ve yaşlı kimselere bakan vatandaşlar, evde bakım aylığı aralık ödemeleri için e-Devlet üzerinden ve SMS yolu ile sorgulamalara başladı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yılda bu ödeneğin artacağını açıklamıştı. Peki, Aralık ayı evde bakım maaşı parası yattı mı, hangi illerde yattı, nasıl öğrenilir? İşte, 15 Aralık 2022 Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı…

Evde bakım maaşı sorgulama ekranı 15 Aralık 2022: Aralık ayı evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yattı, nasıl ve nereden öğrenilir?

Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı arama geçmişlerindeki yerini aldı. Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından il il hesaplara yatırılan evde bakım yardımı ödemelerinin 2023 yılında artacağını duyurdu. Bilindiği üzere bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli ve yaşlı vatandaşlar ile ailelerine sağlanan evde bakım parası her ayın 15'inden itibaren hesaplara yatırılmaya başlıyor. Aralık ödemeleri için beklenen tarihin gelmesiyle beraber hak sahipleri, ''Aralık ayı evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yattı, nasıl ve nereden öğrenilir?'' sorularına yanıt aranıyor. İşte, 15 Aralık 2022 Evde bakım maaşı yatan iller listesi.

Evde bakım maaşı sorgulama ekranı 15 Aralık 2022: Aralık ayı evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yattı, nasıl ve nereden öğrenilir?

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım yardımı ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında ödeniyor.

Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

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Evde bakım maaşı sorgulama ekranı 15 Aralık 2022: Aralık ayı evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yattı, nasıl ve nereden öğrenilir?

15 ARALIK 2022: EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ BELLİ OLDU MU?

Engelli ve yaşlı kişilerin bakımını üstlenenlere her ay düzenli olarak ödenen evde bakım maaşı Aralık ayı ödemeleri 15 Aralık 2022 tarihi ve takip eden günlerde yapılacak.

Buna göre evde bakım maaşı yatan iller listesi 15 Aralık itibarıyla netleşmeye başlayacak.

Evde bakım maaşı sorgulama ekranı 15 Aralık 2022: Aralık ayı evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yattı, nasıl ve nereden öğrenilir?

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını SMS veya e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabilirsiniz.

Evde bakım maaşı sorgulama ekranı 15 Aralık 2022: Aralık ayı evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yattı, nasıl ve nereden öğrenilir?

SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

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