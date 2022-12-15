Evde bakım maaşı Aralık ödemeleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan evde bakım yardımı her ay belirli tarihlerde hesaplara yatırılıyor. Bu noktada evinde ağır hasta, engelli ve yaşlı kimselere bakan vatandaşlar, evde bakım aylığı aralık ödemeleri için e-Devlet üzerinden ve SMS yolu ile sorgulamalara başladı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yılda bu ödeneğin artacağını açıklamıştı. Peki, Aralık ayı evde bakım maaşı parası yattı mı, hangi illerde yattı, nasıl öğrenilir? İşte, 15 Aralık 2022 Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı…