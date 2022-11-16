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Haberler Yaşam Evde bakım maaşı yatan iller listesi yayında: 16 Kasım 2022 ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri, yattı mı, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 16.11.2022 08:20 Güncelleme Tarihi: 16.11.2022 08:22

Evde bakım maaşı yatan iller listesi yayında: 16 Kasım 2022 ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri, yattı mı, ne zaman yatacak?

Her ay bakıma muhtaç bireylere bakmakla yükümlü olan vatandaşlara sağlanmakta olan evde bakım maaşı – parası ödemeleri yeni ayın ilk gününde de binlerce kişinin gündemindeki yerini aldı. İl il yapılan ödemeler öncesinde "Kasım ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri, yattı mı, ne zaman yatacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Ödemeler ayın 15'iyle beraber genellikle hesaplara geçmeye başlıyor. Buna göre; Bu ayın evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte sorgulama ekranı ve tüm detaylar...

Evde bakım maaşı yatan iller listesi yayında: 16 Kasım 2022 ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri, yattı mı, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı yatan iller listesi her ay olduğu gibi Kasım ayının ortalarına doğru bu ödenekten faydalanan vatandaşların gündemine taşındı. Yaşlı, ağır hasta kısacası evinde bakıma muhtaç kişilere bakmakla yükümlü olan vatandaşlar, her ay devlet tarafından sağlanan bu ödenek ile maddi destek alıyor. "16 Kasım 2022 evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?" soruları gündeme taşındı. İşte o son dakika gelişmeleriyle ve evde bakım maaşı yatan iller listesi…

Evde bakım maaşı yatan iller listesi yayında: 16 Kasım 2022 ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri, yattı mı, ne zaman yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ BELLİ OLDU MU?

Engelli ve yaşlı kişilerin bakımını üstlenenlere her ay düzenli olarak ödenen evde bakım maaşı kasım ayı ödemeleri, 15 Kasım 2022 tarihi ve takip eden günlerde yapılacak.

Evde bakım maaşı yatan iller listesi de 15 Kasım itibarıyla netleşmeye başlayacak.

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Evde bakım maaşı yatan iller listesi yayında: 16 Kasım 2022 ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri, yattı mı, ne zaman yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATAR?

Evde bakım yardımı ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 30'u arasında ödeniyor.

Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

Evde bakım maaşı yatan iller listesi yayında: 16 Kasım 2022 ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri, yattı mı, ne zaman yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını SMS veya e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabilirsiniz.

SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

Evde bakım maaşı yatan iller listesi yayında: 16 Kasım 2022 ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri, yattı mı, ne zaman yatacak?

E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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