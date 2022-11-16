Haberler Yaşam Evde bakım maaşı yatan iller listesi yayında: 16 Kasım 2022 ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri, yattı mı, ne zaman yatacak?

Giriş Tarihi: 16.11.2022 08:20 Güncelleme Tarihi: 16.11.2022 08:22

Evde bakım maaşı yatan iller listesi yayında: 16 Kasım 2022 ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri, yattı mı, ne zaman yatacak?

Her ay bakıma muhtaç bireylere bakmakla yükümlü olan vatandaşlara sağlanmakta olan evde bakım maaşı – parası ödemeleri yeni ayın ilk gününde de binlerce kişinin gündemindeki yerini aldı. İl il yapılan ödemeler öncesinde "Kasım ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri, yattı mı, ne zaman yatacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Ödemeler ayın 15'iyle beraber genellikle hesaplara geçmeye başlıyor. Buna göre; Bu ayın evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte sorgulama ekranı ve tüm detaylar...