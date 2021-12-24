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Giriş Tarihi: 24.12.2021 21:39 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021 21:39

Evde bakım maaşı yatan iller sorgula: 24 Aralık 2021 E devlet evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı?

Devlet tarafından yatırılan evde bakım maaşı yatan iller sorgulamaları başladı. Her ay belirlenen tarihlerde yatırılan ödenek için ise gerekli şartları taşımak gerekiyor. Genellikle ödemeler ayın 15'iyle birlikte hesaplara geçmeye başlıyor. Peki Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama nasıl yapılır? 24 Aralık 2021 E devlet evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı? İşte yanıtı…

Evde bakım maaşı yatan iller sorgula: 24 Aralık 2021 E devlet evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı?

Evde bakım maaşı yatan iller son günlerde merak konusu oldu. Aralık ayının son günlerinde evde bakım parası sorgulamaları epey arttı. 2022 yılında evde bakım maaşı asgari ücreti belirlenmesiyle birlikte artacak olan evde bakım parası yardıma muhtaç kimselere bakan kişilere ödenmeye devam edecek. Peki Evde bakım maaşı yatan iller sorgula: 24 Aralık 2021 E devlet evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı?

Evde bakım maaşı yatan iller sorgula: 24 Aralık 2021 E devlet evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı?

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Evde bakım maaşı her ayın 15'i ile 30'u arasında ödeniyor. 9 Aralık tarihinde ise henüz ödemeler yapıılıyor.

24 ARALIK 2021 EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER LİSTESİ

1- Edirne
2- Tokat
3- Çanakkale
4- Ordu
5- Diyarbakır
6- Antalya
7- Karabük
8- Osmaniye
9- İstanbul
10- Zonguldak
11- Uşak
12- Kocaeli
13- Balıkesir
14- Konya
15- Samsun
16- Niğde
17- Bilecik
18- Afyonkarahisar
19- Kahramanmaraş
20- Manisa
21- Sakarya
22- Malatya
23- Çorum
24- Bursa
25- Gaziantep
26- Giresun
27- Eskişehir
28- Adana
29- Aksaray
30- Düzce
31- Kayseri
32- İzmir
33- Hatay

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Evde bakım maaşı yatan iller sorgula: 24 Aralık 2021 E devlet evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı?

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

Maaşlarınızı Ziraat Katılım ankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

Evde bakım maaşı yatan iller sorgula: 24 Aralık 2021 E devlet evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı?
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