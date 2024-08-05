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Giriş Tarihi: 05.08.2024 08:14 Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 08:14

Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı! Ağustos 2024 evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar kaç TL?

Evde bakım maaşı yatan iller Ağustos ayı için araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı evde bakıma muhtaç, hasta, yaşlı vatandaşlara her ay bakım ihtiyaçlarının karşılanması adına ödeme yapıyor. Memur maaş katsayısına göre zamlanan evde bakım aylığı bu ay zamlı olarak hesaplara geçecek. Peki, Ağustos 2024 evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatacak? İşte evde bakım maaşı e-devlet sorgulama ekranı ve tüm detaylar...

Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı! Ağustos 2024 evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar kaç TL?

Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ödenen evde bakım yardımı her ay belirli tarihlerde il il hesaplara yatırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan devlet desteğinden yararlanan hak sahipleri Ağustos ayının gelişi ile birlikte ödemelerin hesaplara geçeceği tarihi sorgulamaya başladı. Peki, 2024 Ağustos ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman, ayın kaçında yatacak? İşte evde bakım parası yatan iller listesi sorgulama ekranı ve konu hakkında detaylar...

Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı! Ağustos 2024 evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar kaç TL?

AĞUSTOS 2024 EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Evde bakım aylığı her ayın 15 ila 31'i arasında hesaplara yatırılıyor. Ağustos ayı ödemelerine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde yer vereceğiz

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Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı! Ağustos 2024 evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar kaç TL?

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA

Evde bakım maaşı e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından şifre ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulanabiliyor.

Evde bakım parası ayrıca SMS ile de öğrenilebiliyor. Bunun için BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulama yapılabiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı! Ağustos 2024 evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar kaç TL?

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA
Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı! Ağustos 2024 evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar kaç TL?

e-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA
e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur

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