Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı! Ağustos 2024 evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar kaç TL?

Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ödenen evde bakım yardımı her ay belirli tarihlerde il il hesaplara yatırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan devlet desteğinden yararlanan hak sahipleri Ağustos ayının gelişi ile birlikte ödemelerin hesaplara geçeceği tarihi sorgulamaya başladı. Peki, 2024 Ağustos ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman, ayın kaçında yatacak? İşte evde bakım parası yatan iller listesi sorgulama ekranı ve konu hakkında detaylar...