Giriş Tarihi: 05.08.2024 08:14
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024
08:14
Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı! Ağustos 2024 evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar kaç TL?
Evde bakım maaşı yatan iller Ağustos ayı için araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı evde bakıma muhtaç, hasta, yaşlı vatandaşlara her ay bakım ihtiyaçlarının karşılanması adına ödeme yapıyor. Memur maaş katsayısına göre zamlanan evde bakım aylığı bu ay zamlı olarak hesaplara geçecek. Peki, Ağustos 2024 evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatacak? İşte evde bakım maaşı e-devlet sorgulama ekranı ve tüm detaylar...