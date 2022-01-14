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Haberler Yaşam Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere ne kadar yatırıldı? Evde bakım maaşı yatan iller sorgula 14 Ocak 2022
Giriş Tarihi: 14.01.2022 09:50 Güncelleme Tarihi: 14.01.2022 09:50

Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere ne kadar yatırıldı? Evde bakım maaşı yatan iller sorgula 14 Ocak 2022

Ocak ayı ortasına evde bakım maaşı yatan iller sorgulamaları başladı. 2022 yılında evde bakım maaşı asgari ücreti belirlenmesiyle birlikte artacak olan evde bakım parası yardıma muhtaç kimselere bakan kişilere ödenmeye devam edecek. Asgari ücret zammı ile birlikte, evde bakım maaşı ücreti de artış gösterdi. Peki E devlet evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere ne kadar yatırıldı? Evde bakım maaşı yatan iller sorgula 14 Ocak 2022

Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere ne kadar yatırıldı? Evde bakım maaşı yatan iller sorgula 14 Ocak 2022

Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı sorusuna gün içinde yanıt aranıyor. Aralık ayı enflasyonunun açıklanması ile birlikte, evde bakım maaşı da zamlandı. Genellikle ödemeler ayın 15'iyle birlikte hesaplara geçmeye başlıyor. Peki 14 Ocak 2022 E devlet evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere ne kadar yatırıldı? Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere ne kadar yatırıldı? Evde bakım maaşı yatan iller sorgula 14 Ocak 2022

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ BELLİ OLDU MU?

Evde bakım maaşları her ayın 15'i ile 31'i arasında ödeniyor. Bu nedenle 14 Ocak Cuma günü itibariyle henüz evde bakım maaşı yatan iller belli olmadı.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

Maaşlarınızı Ziraat Katılım ankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

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Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere ne kadar yatırıldı? Evde bakım maaşı yatan iller sorgula 14 Ocak 2022

2022 EVDE BAKIM PARASI NE KADAR OLDU?

2022 yılı asgari ücret zammı ile birlikte evde bakım parasının bu yıl ne kadar olacağı da kesinleşti. Asgari ücrete bu yıl yüzde 50,5 oranında bir zam yapılmıştı. Evde bakım parası da bu kapsamda bin 798 TL'den 2 bin 706 TL'ye yükseltildi.

Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere ne kadar yatırıldı? Evde bakım maaşı yatan iller sorgula 14 Ocak 2022
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