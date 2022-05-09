Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı? 9 Mayıs E devlet Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakım maaşı yatan iller sorgulaması yapılıyor. İster SMS isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Evinde yaşlı, ağır hasta ve engelli bireylere bakmakla yükümlü olan vatandaşlar devlet tarafından sağlanmakta olan bu ödenek her ayın 15'i ile beraber hesaplara yatmaya başlıyor. Peki Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı? 9 Mayıs 2022 E devlet Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı ve tüm bilgiler…