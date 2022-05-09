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Haberler Yaşam Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı? 9 Mayıs E devlet Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 09.05.2022 13:53 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022 13:53

Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı? 9 Mayıs E devlet Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakım maaşı yatan iller sorgulaması yapılıyor. İster SMS isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Evinde yaşlı, ağır hasta ve engelli bireylere bakmakla yükümlü olan vatandaşlar devlet tarafından sağlanmakta olan bu ödenek her ayın 15'i ile beraber hesaplara yatmaya başlıyor. Peki Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı? 9 Mayıs 2022 E devlet Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı ve tüm bilgiler…

Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı? 9 Mayıs E devlet Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı

Evde bakım maaşı yatan iller ile ilgili sorgulamalar sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyacı olan engelli vatandaşlara ya da onların bakımını üstlenen yakınlarına verilen evde bakım parası sorgulama işlemleri güncel olarak yapılıyor. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Peki Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı? 9 Mayıs 2022 E devlet Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı

Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı? 9 Mayıs E devlet Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ BELLİ OLDU MU? 9 MAYIS 2022

Evde bakım maaşı yatan iller 9 Mayıs 2022 listesi henüz belli olmadı. Listenin belli olması halinde haberimizde yer alacaktır.

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Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı? 9 Mayıs E devlet Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı

EVDE BAKIM MAAŞINI KİMLER ALABİLİR?

Evde bakım maaşını alabilmek için aranan şartların en önemlisi kişinin geliridir. 2021 yılı için 4 kişilik ailenin Evde Bakım Yardımı alabilmesi için gelirleri toplamda 6818 TL olmalıdır. Bir kişinin dikkate alınacak gelir kriteri ise 1706,67 TL'dir. Bu gelir kriteri asgari ücret ile belirlenmektedir.

Engelli oranına bakılmaksızın, 18 yaşının altındaki çocuklar için Engelli Sağlık Raporunda 'özel koşul ya da çok özel koşul gerektirir' ibaresi yer alıyorsa, engelli yakını Evde Bakım Yardımından faydalanabilir. 18 yaşının üstündekiler içinse, raporda 'tam bağımlı' ifadesi yer alıyorsa, yine engelli yakın yardımdan faydalanabilir.

Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı? 9 Mayıs E devlet Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

Maaşlarınızı Ziraat Katılım ankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı? 9 Mayıs E devlet Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

Bakım ödemesinin yanında yaşlının kendisine de maaş veriliyor. Bunun için de bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Yaşlılığı nedeniyle herhangi bir işte çalışamayan ve geliri olmayanlara bağlanan maaş halk arasında 65 yaş aylığı olarak biliniyor.

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