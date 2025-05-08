Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman, ayın kaçında yatacak? Gözler Bakanlık’ta! 2025 Mayıs ayı evde bakım maaşı sorgulama

MAYIS AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım aylığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında ödeniyor. Ödeme tarihleri, illere göre değişkenlik gösteriyor. Buna göre, Mayıs ayı ödemelerinin de 15 Mayıs'ta başlaması bekleniyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından mayıs ayı ödemelerine ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.