Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman, ayın kaçında yatacak? Gözler Bakanlık'ta! 2025 Mayıs ayı evde bakım maaşı sorgulama
Giriş Tarihi: 08.05.2025 09:28 Güncelleme Tarihi: 06.08.2025 08:12

Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman, ayın kaçında yatacak? Gözler Bakanlık'ta! 2025 Mayıs ayı evde bakım maaşı sorgulama

Evde bakım maaşı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak ödemesi yapılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş son olarak yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara geçtiğin açıkladı. Şimdi ise gözler evde bakım maaşına çevrildi. Peki, 2025 Mayıs ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, detaylar...

Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman, ayın kaçında yatacak? Gözler Bakanlık’ta! 2025 Mayıs ayı evde bakım maaşı sorgulama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakım maaşı ödemeleri her ayın 15'i ile 31'i arasında yapılıyor. 2025 yılı ocak-temmuz dönemi için evde bakım maaşı, 9 bin 77 liradan 10 bin 125 liraya çıkarılmıştı. Peki, 2025 Mayıs ayı evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde ne zaman yatacak? İşte, detaylar...

Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman, ayın kaçında yatacak? Gözler Bakanlık’ta! 2025 Mayıs ayı evde bakım maaşı sorgulama

MAYIS AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım aylığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında ödeniyor. Ödeme tarihleri, illere göre değişkenlik gösteriyor. Buna göre, Mayıs ayı ödemelerinin de 15 Mayıs'ta başlaması bekleniyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından mayıs ayı ödemelerine ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman, ayın kaçında yatacak? Gözler Bakanlık’ta! 2025 Mayıs ayı evde bakım maaşı sorgulama

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

2025 yılı ocak-temmuz dönemi için evde bakım maaşı, 9 bin 77 liradan 10 bin 125 liraya çıkarıldı.

Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman, ayın kaçında yatacak? Gözler Bakanlık’ta! 2025 Mayıs ayı evde bakım maaşı sorgulama

E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman, ayın kaçında yatacak? Gözler Bakanlık’ta! 2025 Mayıs ayı evde bakım maaşı sorgulama

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman, ayın kaçında yatacak? Gözler Bakanlık’ta! 2025 Mayıs ayı evde bakım maaşı sorgulama
Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman, ayın kaçında yatacak? Gözler Bakanlık’ta! 2025 Mayıs ayı evde bakım maaşı sorgulama