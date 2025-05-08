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Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman, ayın kaçında yatacak? Gözler Bakanlık'ta! 2025 Mayıs ayı evde bakım maaşı sorgulama
Giriş Tarihi: 08.05.2025 09:28
Güncelleme Tarihi: 06.08.2025
08:12
Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman, ayın kaçında yatacak? Gözler Bakanlık'ta! 2025 Mayıs ayı evde bakım maaşı sorgulama
Evde bakım maaşı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak ödemesi yapılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş son olarak yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara geçtiğin açıkladı. Şimdi ise gözler evde bakım maaşına çevrildi. Peki, 2025 Mayıs ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, detaylar...