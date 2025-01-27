Haberler
Yaşam
"Evde sağlık hizmeti" skandalı! 1500 liraya eve gelen ölüm riski! Maliyeti 150 lira...
Giriş Tarihi: 27.01.2025 11:14
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025
11:14
"Evde sağlık hizmeti" skandalı! 1500 liraya eve gelen ölüm riski! Maliyeti 150 lira...
Kış mevsiminde 'evde sağlık hizmeti' adı altında ev ve iş yerlerine gidilerek uygulanan 'sarı serum' tehlike saçıyor. 1500- 2 bin lira nakit alıp, fiş ya da fatura vermeyen kişi ya da kişiler, sadece sosyal medyadan iletişim kuruyor. Antalya Tabip Odası Başkanı Hüseyin Can Ertürk, sarı serumun hastane dışında uygulanmasının kişiyi ölüme götürecek çeşitli reaksiyonlara yol açabileceğini belirterek, bu işlemin acilen denetlenip, yasaklanması gerektiğini söyledi.