"Evde sağlık hizmeti" skandalı! 1500 liraya eve gelen ölüm riski! Maliyeti 150 lira...

HERHANGİ BİR TELEFON NUMARASI PAYLAŞILMIYOR

Evlerinde ya da iş yerlerinde sarı serum uygulanan bazı vatandaşların da fotoğraflarının paylaşıldığı hesabın yanı sıra, benzeri çok sayıda hesaptan ilan verildiği dikkati çekti. İlan verilen hesaplarla iletişim yalnızca mesajlaşma yoluyla kurulabiliyor. Herhangi bir telefon numarası paylaşılmıyor. Ev ya da iş yeri adresi isteniyor. Ödeme nakit alınıp fiş ya da fatura verilmiyor. Eve ya da iş yerine gelip sarı serum uygulanmanın ücreti de adresin konumuna göre, 1500- 2 bin lira arasında değişiyor.