Evde teravih namazı kılınır mı, nasıl kılınır? Diyanet’e göre Teravih Namazı kaç rekattır, nasıl niyet edilir?

Ramazan ayına özel olarak kılınan teravih namazı, cemaatle kılınması tavsiye edilen bir sünnet namazdır. Ancak çeşitli nedenlerle camiye gidemeyenler, teravih namazını evde kılmanın hükmünü ve nasıl eda edileceğini merak ediyor. Diyanet'e göre teravih namazının rekat sayısı, niyeti ve kılınış şekli nasıl olmalı? İşte, evde teravih namazı kılmak isteyenler içindetaylar...