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Giriş Tarihi: 02.03.2025 15:45 Güncelleme Tarihi: 02.03.2025 15:45

Evde teravih namazı kılınır mı, nasıl kılınır? Diyanet'e göre Teravih Namazı kaç rekattır, nasıl niyet edilir?

Ramazan ayının en önemli ibadetlerinden biri olan teravih namazı, camilerde cemaatle kılındığı gibi evde de kılınabilir. Teravih namazını evde kılmak isteyenler, namazın kaç rekat olduğu, nasıl niyet edilmesi gerektiği ve kılınış şekli hakkında detayları merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, teravih namazı ile ilgili merak edilenleri açıklıyor. Peki, evde teravih namazı kılınır mı, nasıl kılınır? İşte, Diyanet'e göre teravih namazı hakkında bilinmesi gerekenler…

Evde teravih namazı kılınır mı, nasıl kılınır? Diyanet’e göre Teravih Namazı kaç rekattır, nasıl niyet edilir?

Ramazan ayına özel olarak kılınan teravih namazı, cemaatle kılınması tavsiye edilen bir sünnet namazdır. Ancak çeşitli nedenlerle camiye gidemeyenler, teravih namazını evde kılmanın hükmünü ve nasıl eda edileceğini merak ediyor. Diyanet'e göre teravih namazının rekat sayısı, niyeti ve kılınış şekli nasıl olmalı? İşte, evde teravih namazı kılmak isteyenler içindetaylar...

Evde teravih namazı kılınır mı, nasıl kılınır? Diyanet’e göre Teravih Namazı kaç rekattır, nasıl niyet edilir?

EVDE TERAVİH NAMAZI KILINIR MI?

Teravih namazı erkekler ve kadınlar için sünnet-i müekkede'dir. Ramazan ayında kılınır. Oruç tutamayan kimselerin de teravih namazını kılmaları sünnettir. Teravih namazının camide cemaatle kılınması sünnettir ve sevabı çoktur. Evde tek başına veya cemaatle de kılınabilir.

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Evde teravih namazı kılınır mı, nasıl kılınır? Diyanet’e göre Teravih Namazı kaç rekattır, nasıl niyet edilir?

Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: "Faziletine inanarak ve mükâfatını umarak Allah rızası için ramazan gecelerini ibadetle geçiren (teravih namazını kılan) kimsenin geçmiş günahları bağışlanır." (Buhari, İman, 27)

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Teravih namazı, yatsı namazından sonra kılınır. Yatsıdan önce kılınması caiz değildir. Vitir namazı ramazan ayında teravihten sonra kılınır. Teravihten önce de kılınabilir. Teravih namazı her iki rekâtın sonunda selam verilerek kılınır. Dört rekâtta bir selam verilerek de kılınır. Vaktinde kılınmayan teravih namazı sonradan kaza edilemez.

Evde teravih namazı kılınır mı, nasıl kılınır? Diyanet’e göre Teravih Namazı kaç rekattır, nasıl niyet edilir?

TEK BAŞINA EVDE TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

İlk önce yatsı namazının sünneti kılınır ardından yatsı namazının farzı kılınır. Farzın ardından yatsı namazının son 2 rekat sünneti kılınır.

Diyanet İşleri Başkanlığı teravih namazlarının 2'şer rekat olarak kılınmasını tavsiye etmişse de 4'er rekat olarak da kılınmaktadır.

Evde teravih namazı kılınır mı, nasıl kılınır? Diyanet’e göre Teravih Namazı kaç rekattır, nasıl niyet edilir?

Niyet:

Euzü Besmele çekilerek teravih namazına niyet edilir. "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için teravih namazını kılmaya." Sonra tekbir alınır ve eller bağlanır.

1. Rekat

Sırasıyla "Sübhaneke duası" okunur, "Euzü besmele" çekilerek "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okunur. Rüku ve secde yapılır.