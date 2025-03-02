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Evde teravih namazı kılınır mı, nasıl kılınır? Diyanet'e göre Teravih Namazı kaç rekattır, nasıl niyet edilir?
Giriş Tarihi: 02.03.2025 15:45
Güncelleme Tarihi: 02.03.2025
15:45
Evde teravih namazı kılınır mı, nasıl kılınır? Diyanet'e göre Teravih Namazı kaç rekattır, nasıl niyet edilir?
Ramazan ayının en önemli ibadetlerinden biri olan teravih namazı, camilerde cemaatle kılındığı gibi evde de kılınabilir. Teravih namazını evde kılmak isteyenler, namazın kaç rekat olduğu, nasıl niyet edilmesi gerektiği ve kılınış şekli hakkında detayları merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, teravih namazı ile ilgili merak edilenleri açıklıyor. Peki, evde teravih namazı kılınır mı, nasıl kılınır? İşte, Diyanet'e göre teravih namazı hakkında bilinmesi gerekenler…