Haberler Yaşam Evim depreme dayanıklı mı, sorgulama nasıl yapılır? Bina depreme dayanıklılık ve sağlamlık testi nasıl yapılır, nereye başvurulur?

Giriş Tarihi: 19.02.2023 07:07 Güncelleme Tarihi: 19.02.2023 07:09

Evim depreme dayanıklı mı, sorgulama nasıl yapılır? Bina depreme dayanıklılık ve sağlamlık testi nasıl yapılır, nereye başvurulur?

Yaşanan depremlerin ardından pek çok vatandaş barındığı binanın ve evin depreme dayanıklılığı hakkında araştırmaya koyuldu. Ülkemizin deprem kuşağında yer alması ve yaşanan şiddetli depremlerin yol açtığı yıkım, özellikle İstanbul ve Marmara Bölgesi'ndeki pek çok vatandaşın teyakkuza geçmesine sebep oldu. Bu vesileyle, evim depreme dayanıklı mı, sorgulama nasıl yapılır gibi sorular araştırma konusu halini aldı. Peki, bina depreme dayanıklılık ve bina sağlamlık testi nasıl yapılır, nereye başvurulur? İşte yanıtı.