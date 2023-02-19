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Haberler Yaşam Evim depreme dayanıklı mı, sorgulama nasıl yapılır? Bina depreme dayanıklılık ve sağlamlık testi nasıl yapılır, nereye başvurulur?
Giriş Tarihi: 19.02.2023 07:07 Güncelleme Tarihi: 19.02.2023 07:09

Evim depreme dayanıklı mı, sorgulama nasıl yapılır? Bina depreme dayanıklılık ve sağlamlık testi nasıl yapılır, nereye başvurulur?

Yaşanan depremlerin ardından pek çok vatandaş barındığı binanın ve evin depreme dayanıklılığı hakkında araştırmaya koyuldu. Ülkemizin deprem kuşağında yer alması ve yaşanan şiddetli depremlerin yol açtığı yıkım, özellikle İstanbul ve Marmara Bölgesi'ndeki pek çok vatandaşın teyakkuza geçmesine sebep oldu. Bu vesileyle, evim depreme dayanıklı mı, sorgulama nasıl yapılır gibi sorular araştırma konusu halini aldı. Peki, bina depreme dayanıklılık ve bina sağlamlık testi nasıl yapılır, nereye başvurulur? İşte yanıtı.

Evim depreme dayanıklı mı, sorgulama nasıl yapılır? Bina depreme dayanıklılık ve sağlamlık testi nasıl yapılır, nereye başvurulur?

Evim depreme dayanıklı mı sorusu, bina sağlamlık testi yaptırmak isteyen vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. Binanın depreme dayanıklılığı nasıl anlaşılır diye merak edenlerin araştırmaları arasında bina sağlamlık sorgulama nasıl yapılır sorusu da yer alıyor. Binanın yaşının, kat sayısının, zemin etüdünün son derece önemli olduğu dayanıklılık tespiti için risk raporu edinmek oldukça kolay. İşte bina depreme dayanıklılık ve sağlamlık testi nasıl yapılır, nereye başvurulur sorularının yanıtı.

Evim depreme dayanıklı mı, sorgulama nasıl yapılır? Bina depreme dayanıklılık ve sağlamlık testi nasıl yapılır, nereye başvurulur?

OTURDUĞUM EV SAĞLAM MI, DEPREME DAYANIKLI MI?

Hiç şüphesiz, yanıtı en çok merak edilen sorular arasında, 'Oturduğum yer, ev güvenli mi ve deprem riski var mı?' bulunuyor. Herkesin bildiği gibi, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bünyesinde hizmete sunulan yenilenmiş diri fay hatları haritası ile oturduğunuz yerin, binanın güvenli olup olmadığını hızlı ve kolay bir şekilde öğrenme imkanına sahipsiniz.

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Evim depreme dayanıklı mı, sorgulama nasıl yapılır? Bina depreme dayanıklılık ve sağlamlık testi nasıl yapılır, nereye başvurulur?

BİNA DEPREM TESTİ NASIL YAPILIR?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisans verilen kuruluşlar, belediyeler ve özel kurumlar tarafından riskli yapı tespiti yapılmaktadır. Eğer evinizi riskli görüyorsanız bir uzman çağırmalısınız. Gelen kişiler inceleme işlemlerinden sonra binanın taşıyıcı sistemine dayalı bir uygulama başlatırlar. Binanın genel durumu, zeminin analizi, binanın fay hatlarına olan yakınlığı detaylı olarak incelenir. Son olarak binadan karot ve parça alınarak inceleme başlatılır. Kısa süre içerisinde risk raporu elinize ulaşır.

Evim depreme dayanıklı mı, sorgulama nasıl yapılır? Bina depreme dayanıklılık ve sağlamlık testi nasıl yapılır, nereye başvurulur?

DEPREME DAYANIKLI EV NASIL OLUR?

Depreme dayanıklı ev için ilk kontrol edilmesi gereken şey, bina yapımında kullanılan malzemelerin kalitesidir. Bina yapımında hiçbir masraftan kaçınılmamalı, insan hayatı göz önünde bulundurularak en kaliteli malzemeler kullanılmalıdır. Demir ve inşaat malzemeleri güçlü, dayanıklı ve kaliteli seçilmelidir. Binanın yapılacağı zemin iyi analiz edilmeli ve ona göre bir inşaata başlanmalı. Daha riskli bölgelere daha az katlı binalar inşa edilmeli, kolon ve kirişlere özellikle dikkat edilmelidir.

Evim depreme dayanıklı mı, sorgulama nasıl yapılır? Bina depreme dayanıklılık ve sağlamlık testi nasıl yapılır, nereye başvurulur?

EVİN DEPREME DAYANIKLI OLUP OLMADIĞINI ANLAMAK İÇİN NERELERE BAKMALIYIZ?

Uzman kişileri çağırmadan önce evde kontrol edebileceğiniz yerler şu şekildedir;

Kolon ve kirişler: Çatlak olup olmadığı kontrol edilmelidir. Eksik ya da kesilen kolon varsa uzman çağrılmalıdır.

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