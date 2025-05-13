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Haberler Yaşam Evini ve aracını yaktı: Ardından aynı evde yaşadığı kadını öldürüp intihar etti!
Giriş Tarihi: 13.05.2025 17:47 Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 20:41

Evini ve aracını yaktı: Ardından aynı evde yaşadığı kadını öldürüp intihar etti!

Kırklareli'de yaşayan Havı Türkmen dün gece evini ateşe verip yaktı. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, arabasını da yakan 3 çocuk sahibi adam, birlikte yaşadığı Aysel S.'yi öldürdükten sonra intihar etti. Öte yandan Türkmen'in komşusu olayla ilgili konuştu. İşte detaylar…

DHA
Evini ve aracını yaktı: Ardından aynı evde yaşadığı kadını öldürüp intihar etti!

Karakaş Mahallesi'nde yaşayan Hacı Türkmen, dün gece evini ateşe verip yaktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese giden itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangında, ev kullanılamaz hale geldi. Evde oturan Hacı Türkmen'e ulaşılamadı.

Evini ve aracını yaktı: Ardından aynı evde yaşadığı kadını öldürüp intihar etti!

Demircihalil köyü yakınlarında ise bugün bir otomobilin yandığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından otomobildeki yangın söndürüldü.

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Evini ve aracını yaktı: Ardından aynı evde yaşadığı kadını öldürüp intihar etti!

Ekiplerin çevrede yaptığı araştırmada, otomobile yaklaşık 15 metre mesafede Hacı Türkmen ile birlikte yaşadığı Aysel S. yerde hareketsiz yatarken bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Türkmen ile Aysel S.'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Evini ve aracını yaktı: Ardından aynı evde yaşadığı kadını öldürüp intihar etti!

Hacı Türkmen'in, Aysel S.'yi tabanca ile vurduktan sonra aynı silahla intihar ettiği saptandı. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından 2 kişinin cansız bedenleri Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Evini ve aracını yaktı: Ardından aynı evde yaşadığı kadını öldürüp intihar etti!

"İMAM NİKAHLI BİRİYLE YAŞIYORMUŞ"

Hacı Türkmen'in 3 çocuk sahibi olduğu ve eşinden boşandıktan sonra Aysel S. ile birlikte yaşamaya başladığı öğrenildi. Hacı Türkmen'in komşusu Ayşe Düzyol, "Gece 02.30'da bir ses oldu. Yukarıdan alevle beraber balkonun camları yere düştü. Sonrasında itfaiye çağrıldı, geldiler ve söndürdüler. Çok korku yaşadık.