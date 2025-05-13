Evini ve aracını yaktı: Ardından aynı evde yaşadığı kadını öldürüp intihar etti!

"İMAM NİKAHLI BİRİYLE YAŞIYORMUŞ"

Hacı Türkmen'in 3 çocuk sahibi olduğu ve eşinden boşandıktan sonra Aysel S. ile birlikte yaşamaya başladığı öğrenildi. Hacı Türkmen'in komşusu Ayşe Düzyol, "Gece 02.30'da bir ses oldu. Yukarıdan alevle beraber balkonun camları yere düştü. Sonrasında itfaiye çağrıldı, geldiler ve söndürdüler. Çok korku yaşadık.