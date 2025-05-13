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Evini ve aracını yaktı: Ardından aynı evde yaşadığı kadını öldürüp intihar etti!
Giriş Tarihi: 13.05.2025 17:47
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025
20:41
Evini ve aracını yaktı: Ardından aynı evde yaşadığı kadını öldürüp intihar etti!
Kırklareli'de yaşayan Havı Türkmen dün gece evini ateşe verip yaktı. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, arabasını da yakan 3 çocuk sahibi adam, birlikte yaşadığı Aysel S.'yi öldürdükten sonra intihar etti. Öte yandan Türkmen'in komşusu olayla ilgili konuştu. İşte detaylar…