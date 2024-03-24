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Evlenemeyince CİMER’e başvurdu: Cumhurbaşkanım bu kızı istiyorum!
Giriş Tarihi: 24.03.2024 13:33
Güncelleme Tarihi: 24.03.2024
13:33
Evlenemeyince CİMER’e başvurdu: Cumhurbaşkanım bu kızı istiyorum!
Gaziantep'te İbrahim Doğan ile Esra Bağmacı'nın evlenmesine aileler izin vermedi. Çaresiz kalan gençler durumu CİMER'e ileterek yardım istedi. Devreye giren yetkililer aileyi ikna etti. Damat İbrahim Doğan şunları söyledi: Sayın Cumhurbaşkanı'm, bu kızı istiyorum ama alamıyorum bana yardımcı olun, diye yazdım. Bir hafta sonra herkes beni aramaya başladı!