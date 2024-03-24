Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Evlenemeyince CİMER’e başvurdu: Cumhurbaşkanım bu kızı istiyorum!
Giriş Tarihi: 24.03.2024 13:33 Güncelleme Tarihi: 24.03.2024 13:33

Evlenemeyince CİMER’e başvurdu: Cumhurbaşkanım bu kızı istiyorum!

Gaziantep'te İbrahim Doğan ile Esra Bağmacı'nın evlenmesine aileler izin vermedi. Çaresiz kalan gençler durumu CİMER'e ileterek yardım istedi. Devreye giren yetkililer aileyi ikna etti. Damat İbrahim Doğan şunları söyledi: Sayın Cumhurbaşkanı'm, bu kızı istiyorum ama alamıyorum bana yardımcı olun, diye yazdım. Bir hafta sonra herkes beni aramaya başladı!

AA
Evlenemeyince CİMER’e başvurdu: Cumhurbaşkanım bu kızı istiyorum!

Gaziantep'te yaşayan 24 yaşındaki İbrahim Doğan ile 23 yaşındaki Esra Bağmacı evlenmeye karar verdi. Ancak ailelerin onaylamaması üzerine İbrahim Doğan Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) başvuru yaparak yardım istedi.

Evlenemeyince CİMER’e başvurdu: Cumhurbaşkanım bu kızı istiyorum!

CİMER'in yönlendirmesiyle devreye giren Gaziantep İl Müftülüğü, Doğan ve Bağmacı'nın ailelerine ulaşarak tarafları ikna etti. Durumu öğrenen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise ailelerle bir araya gelerek genç çiftin ihtiyaç duyduğu çeşitli ev eşyalarını aldı, çifte altın hediye etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Evlenemeyince CİMER’e başvurdu: Cumhurbaşkanım bu kızı istiyorum!

"1.5 AY SONRA İKNA OLDULAR"

Doğan, evlenmek için bayağı uğraştıklarını ve aile büyüklerini aşamadıkları için devlet büyüklerinden yardım istediklerini söyledi. İş yerinde çalıştığı sırada e-Devlet sistemine girerek CİMER'e şikayette bulunduğunu belirten Doğan, şunları anlattı:

Evlenemeyince CİMER’e başvurdu: Cumhurbaşkanım bu kızı istiyorum!

Sayın Cumhurbaşkanı'm, bu kızı istiyorum ama alamıyorum bana yardımcı olun, diye yazdım. Bir hafta sonra herkes beni aramaya başladı, müftülüğe, valiliğe gelmemi istediler. Kötü bir şey mi yazdım diye düşündüm. Daha sonra İl Müftü Yardımcısı Ramazan Yıldırım 'kızı sana isteyelim' dedi. Ailemi aradılar, 'siz istemezseniz biz gidip isteyeceğiz' dediler.

Evlenemeyince CİMER’e başvurdu: Cumhurbaşkanım bu kızı istiyorum!

Böyle söyleyince aileme de cesaret geldi. Daha sonra olaya Fatma Şahin dahil oldu, 'siz kızı alın, evinizin eksiklerini ben tamamlayacağım' dedi. Allah razı olsun, öyle de oldu. 1,5 ay sonra kayınbabam da ikna oldu, 'artık bu iş olsun' dedi. Öyle böyle biz şu an bir yıllık evliyiz. Şu an çok iyiyiz, Allah'a şükür hiçbir sıkıntımız yok. Devlet büyüklerimizden Allah razı olsun, istediğimiz buydu, o da oldu.

SON DAKİKA