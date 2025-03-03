Evli kadın evli sevgilisini tuzağa düşürmüştü! Olay sonrası kadının ifadesi pes dedirtti!

KADIN HER İKİSİNDEN DE ŞİKAYETÇİ OLDU

Diğer yandan Gülcihan Dinçer'in, Mekki Kahraman hakkında şikayetçi olduğu bilgisi edinildi. Emniyette 'Kasten yaralama' ve 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından ifadesi alınan Mekki Kahraman, savcılık kararıyla serbest kaldı. Olay nedeniyle Mekki Kahraman'ın çalıştığı hastanede işten çıkarıldığı ve bu yüzden mağdur olduğu da öğrenildi.Diğer yandan Mekki Kahraman'ın da kendisini darbeden Ömer D. ile Gülcihan Dinçer hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğu da öğrenildi.