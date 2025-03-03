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Haberler Yaşam Evli kadın evli sevgilisini tuzağa düşürmüştü! Olay sonrası kadının ifadesi pes dedirtti!
Giriş Tarihi: 03.03.2025 10:35 Güncelleme Tarihi: 03.03.2025 11:23

Evli kadın evli sevgilisini tuzağa düşürmüştü! Olay sonrası kadının ifadesi pes dedirtti!

Kağıthane'de Gülcihan Dinçer (30) iş görüşmesi için gittiği hastanede Mekki Kahraman (35) ile tanışıp sevgili oldu. Kahraman ile aynı evde yaşamaya başlayan kadın yaklaşık 3 sonra Kahraman'dan ayrıldı. Eve eşyalarını almaya gelen Kahraman, kadının yeni sevgilisi Ömer D. tarafından önce darp sonra gasbedildi. Olayla ilgili konuşan Gülcihan Dinçer, "Ömer geldi Mekki'yi dövdü. Kimliğini aldı. Ben çıktım 'Yapma' diyecektim. Bana elini kaldırıp 'Gelme' dedi. Ben de korktum zaten o sırada dövüyordu" dedi.

DHA
Evli kadın evli sevgilisini tuzağa düşürmüştü! Olay sonrası kadının ifadesi pes dedirtti!

Olay, 22 Şubat Cumartesi günü saat 22.00 sıralarında Harmantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evli ve 3 çocuk babası Mekki Kahraman çalıştığı özel hastanede, bir süre önce şiddet gördüğü eşinden kaçarak sığınma evine yerleşen evli ve 2 çocuk annesi Gülcihan Dinçer ile iş görüşmesi için geldiği hastanede tanıştı. Birbirlerinin telefon numaralarını alan ikili, bu süre içinde görüşmeye başladı. Bir süre sonra Kahraman ve Gülcihan Dinçer aralarında anlaşarak emlakçıya gitti. Semtten bir ev kiralayan Kahraman ve Gülcihan Dinçer birlikte yaşamaya başladı.

Evli kadın evli sevgilisini tuzağa düşürmüştü! Olay sonrası kadının ifadesi pes dedirtti!

DARBEDİP KİMLİĞİNİ GASBETTİ

Yaklaşık 3 ay sonra Gülcihan Dinçer, iddiaya göre eşinden boşanması için Kahraman'a baskı yaptı. Aralarında yaşanan tartışmada Gülcihan Dinçer, hayatında başka birisinin olduğunu öne sürerek Kahraman'a ayrılmak istediğini söyledi. Bunun üzerine evden ayrılan Kahraman, ertesi gün eşyalarını almak için Gülcihan Dinçer ile birlikte yaşadıkları eve geldi. Kahraman daireye girdiği sırada arkasından gelen kişi onu darbetmeye başladı. Kahraman'ı döverek dışarıya çıkaran kişi kimliğini de gasbederek yaşananları kayıt altına aldı.

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Evli kadın evli sevgilisini tuzağa düşürmüştü! Olay sonrası kadının ifadesi pes dedirtti!

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Olayın ardından hastaneden darp raporu alan Mekki Kahraman, emniyete giderek şikayetçi oldu. Çalışma başlatan polis ekipleri, Kahraman'ı darbedip ve gasbeden kişinin Ömer D. (31) olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalarda Ömer D. polis tarafından gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan Ömer D.'ye 'Kasten yaralama', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Yağma (gasp)' suçlarından adli işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen Ömer D., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Evli kadın evli sevgilisini tuzağa düşürmüştü! Olay sonrası kadının ifadesi pes dedirtti!

KADIN HER İKİSİNDEN DE ŞİKAYETÇİ OLDU

Diğer yandan Gülcihan Dinçer'in, Mekki Kahraman hakkında şikayetçi olduğu bilgisi edinildi. Emniyette 'Kasten yaralama' ve 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından ifadesi alınan Mekki Kahraman, savcılık kararıyla serbest kaldı. Olay nedeniyle Mekki Kahraman'ın çalıştığı hastanede işten çıkarıldığı ve bu yüzden mağdur olduğu da öğrenildi.Diğer yandan Mekki Kahraman'ın da kendisini darbeden Ömer D. ile Gülcihan Dinçer hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğu da öğrenildi.

Evli kadın evli sevgilisini tuzağa düşürmüştü! Olay sonrası kadının ifadesi pes dedirtti!

'AYILDIĞIMDA BİR DAHA VURMAYA BAŞLADI'

Olayla ilgili konuşan Mekki Kahraman, "Onunla ben çalıştığım hastanede tanıştım. Numaralarımızı birbirimize verdik. Süreç ilişki durumuna geldi. Bu bayan kadın sığınma evinde duruyordu. Biz onunla tanıştık ve dışarıya çıktık. O bana, 'Ben kadın sığınma evinden çıkmak ve ev tutmak istiyorum' dedi. Gittik ve bir emlakçıdan evimizi tuttuk. Kira kontratı zaten benim üstümeydi. 2-3 ay böyle geçti birlikte olduk.

Sevgilisinin evinde dehşeti yaşadı; tuzağa düşürülüp önce darp sonra gasbedildi | Video