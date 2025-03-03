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Evli kadın evli sevgilisini tuzağa düşürmüştü! Olay sonrası kadının ifadesi pes dedirtti!
Giriş Tarihi: 03.03.2025 10:35
Güncelleme Tarihi: 03.03.2025
11:23
Evli kadın evli sevgilisini tuzağa düşürmüştü! Olay sonrası kadının ifadesi pes dedirtti!
Kağıthane'de Gülcihan Dinçer (30) iş görüşmesi için gittiği hastanede Mekki Kahraman (35) ile tanışıp sevgili oldu. Kahraman ile aynı evde yaşamaya başlayan kadın yaklaşık 3 sonra Kahraman'dan ayrıldı. Eve eşyalarını almaya gelen Kahraman, kadının yeni sevgilisi Ömer D. tarafından önce darp sonra gasbedildi. Olayla ilgili konuşan Gülcihan Dinçer, "Ömer geldi Mekki'yi dövdü. Kimliğini aldı. Ben çıktım 'Yapma' diyecektim. Bana elini kaldırıp 'Gelme' dedi. Ben de korktum zaten o sırada dövüyordu" dedi.