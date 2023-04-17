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Haberler Yaşam EVLİLİK KREDİSİ DETAYLARI! 2023 Yeni evlenecek gençlere 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, hangi banka veriyor?
Giriş Tarihi: 17.04.2023 16:57 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 16:59

EVLİLİK KREDİSİ DETAYLARI! 2023 Yeni evlenecek gençlere 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, hangi banka veriyor?

AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan evlilik kredisi detayları merakla bekleniyor. Yapılan açıklamada; beyanname kapsamında yeni evleneceklere faizsiz evlilik kredisi desteği müjdesi gelmiş bunun üzerinde binlerce vatandaş detaylar için bekleyişe geçmişti. Bu noktada binlerce çift "Yeni evlenecek gençlere 150 bin TL faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, hangi banka veriyor?" sorularına yanıt arıyor. İşte Yeni evlenecek gençlere 2 yıl geri ödemesiz 150 bin TL faizsiz kredi müjdesi detayları…

EVLİLİK KREDİSİ DETAYLARI! 2023 Yeni evlenecek gençlere 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, hangi banka veriyor?

Yeni evleneceklere faizsiz evlilik kredisi müjdesi geldi. Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin seçim beyannamesini duyurmuştu. Erdoğan gençleri evliliğe teşvik etmek amacıyla faizsiz evlilik kredisi ödemesi yapılacağını duyururken bu kapsamda binlerce çift ise "Yeni evlenecek gençlere 150 bin TL faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, hangi banka veriyor?" sorularına yanıt arıyor. İşte faizsiz düğün evlilik kredisine ilişkin merak edilen tüm bu detaylar.

EVLİLİK KREDİSİ DETAYLARI! 2023 Yeni evlenecek gençlere 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, hangi banka veriyor?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı seçim beyannamesi sosyal yönü ile dikkatleri çekiyor. Dezavantajlı kesimleri önceleyen aile kurumunu korumaya yönelik birçok tedbir de önümüzdeki dönemde devreye alınacak.

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EVLİLİK KREDİSİ DETAYLARI! 2023 Yeni evlenecek gençlere 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, hangi banka veriyor?

ANNELER İÇİN YENİ MODELLER DEVREYE ALINACAK

Bu noktada kadınlara erken emeklilik getirecek yıpranma hakkı ile prim desteği başlamış olacak. Ayrıca annelerin çalışma hayatında daha fazla yer almasını sağlayacak yeni modeller devreye alınacak.

Bu gün uygulanan yarı zamanlı çalışmanın yanında anneler çocuklarıyla daha fazla vakit geçirmek istediklerinde esnek çalışma saatleri seçebilecek, ya da uzaktan çalışma modeline geçebilecek. Bu noktada esnek çalışma modellerinden babalar da anneler gibi yararlanabilecek. Evlat edinenler içinde aynı şartlar geçerli olabilecek.

EVLİLİK KREDİSİ DETAYLARI! 2023 Yeni evlenecek gençlere 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, hangi banka veriyor?

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER, VADE SAYISI KAÇ?

Yeni evlenecek çiftlere devlet destekli faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları ve tarihleri ile ilgili detaylar henüz açıklanmadı. Ne zaman yürürlüğe gireceği de henüz netleşmedi.

Konu ile ilgili yeni bir açıklamada geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

EVLİLİK KREDİSİ DETAYLARI! 2023 Yeni evlenecek gençlere 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, hangi banka veriyor?

EVLENECEK ÇİFTLERE FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ

Yine evliliklerin kolaylaşması ve maddi sıkıntıların finansmanı için de yeni bir model getirilecek. Evlenecek çiftlere faizsiz evlilik kredisi imkanı getiriliyor. Böylece maddi sıkıntılar yüzünden evliliğini erteleyenler bu kaynağı kullanacak.

EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER?

Destek evlenecek bütün çiftler için geçerli olacak. Burada genelde gençler hedef kitle olsa da hangi yaşta olursa olsun evlenenler destekten yararlanacak. Şu anda belirlenen miktar 150 bin lira.

İleride şartlara göre bu miktarın artırılması da söz konusu olabilecek. Bu para faizsiz bir kredi olarak verilecek. Ancak ilk iki yıl ödeme yapılmayacak.

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