EVLİLİK KREDİSİ DETAYLARI! 2023 Yeni evlenecek gençlere 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, hangi banka veriyor?

EVLENECEK ÇİFTLERE FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ



Yine evliliklerin kolaylaşması ve maddi sıkıntıların finansmanı için de yeni bir model getirilecek. Evlenecek çiftlere faizsiz evlilik kredisi imkanı getiriliyor. Böylece maddi sıkıntılar yüzünden evliliğini erteleyenler bu kaynağı kullanacak.

EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER?

Destek evlenecek bütün çiftler için geçerli olacak. Burada genelde gençler hedef kitle olsa da hangi yaşta olursa olsun evlenenler destekten yararlanacak. Şu anda belirlenen miktar 150 bin lira.

İleride şartlara göre bu miktarın artırılması da söz konusu olabilecek. Bu para faizsiz bir kredi olarak verilecek. Ancak ilk iki yıl ödeme yapılmayacak.