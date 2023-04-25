EVLİLİK KREDİSİ VERİLECEK! 2023 Evlilik kredisi başvuruları ne zaman ve hangi bankalardan alınacak, kimlere verilecek, şartları nelerdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda yeni evlenecek çiftlere evlilik kredisi verileceğini müjdelemişti. Bu açıklama sonrası gözler kamu bankalarından gelecek son dakika açıklamasına çevrildi ve "evlilik kredisi başvuruları ne zaman ve hangi bankalardan alınacak, kimlere verilecek, şartları nelerdir?" sorularına yanıt aranmaya başlanmış oldu. Açıklamada kredinin 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay vade seçenekleriyle verileceği bildirildi. İşte evlilik kredisi başvuru sürecinden merak edilenler.