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Haberler Yaşam EVLİLİK KREDİSİ VERİLECEK! 2023 Evlilik kredisi başvuruları ne zaman ve hangi bankalardan alınacak, kimlere verilecek, şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 25.04.2023 14:41 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023 14:41

EVLİLİK KREDİSİ VERİLECEK! 2023 Evlilik kredisi başvuruları ne zaman ve hangi bankalardan alınacak, kimlere verilecek, şartları nelerdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda yeni evlenecek çiftlere evlilik kredisi verileceğini müjdelemişti. Bu açıklama sonrası gözler kamu bankalarından gelecek son dakika açıklamasına çevrildi ve "evlilik kredisi başvuruları ne zaman ve hangi bankalardan alınacak, kimlere verilecek, şartları nelerdir?" sorularına yanıt aranmaya başlanmış oldu. Açıklamada kredinin 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay vade seçenekleriyle verileceği bildirildi. İşte evlilik kredisi başvuru sürecinden merak edilenler.

EVLİLİK KREDİSİ VERİLECEK! 2023 Evlilik kredisi başvuruları ne zaman ve hangi bankalardan alınacak, kimlere verilecek, şartları nelerdir?

Yeni evlenecek çiftlere iki yılı geri ödemesiz olmak kaydıyla 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz kredinin sağlanacağı açıklaması geçtiğimiz günlerde duyurulurken henüz başlamadan büyük ilgi gördü. Evlilik kredisi ile ilgili gelen açıklamada; faizsiz olan bu kredinin miktarı ise 150 bin liraya kadar olacak şekilde ifade edilmişti. Peki, evlilik kredisi başvuruları ne zaman ve hangi bankalardan alınacak, kimlere verilecek, şartları nelerdir? İşte 2023 evlilik kredisi başvurularına ilişkin tüm detaylar.

EVLİLİK KREDİSİ VERİLECEK! 2023 Evlilik kredisi başvuruları ne zaman ve hangi bankalardan alınacak, kimlere verilecek, şartları nelerdir?

YENİ EVLENECEKLERE MÜJDE! BAŞKAN ERDOĞAN DUYURDU: FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ VERİLECEK

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Türkiye Genel Seçimleri için vaatlerini açıklayan Başkan Erdoğan, yeni evlenecek gençlere faizsiz kredi verileceğini duyurdu.

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EVLİLİK KREDİSİ VERİLECEK! 2023 Evlilik kredisi başvuruları ne zaman ve hangi bankalardan alınacak, kimlere verilecek, şartları nelerdir?

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?

Başkan Erdoğan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz.

Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir."

EVLİLİK KREDİSİ VERİLECEK! 2023 Evlilik kredisi başvuruları ne zaman ve hangi bankalardan alınacak, kimlere verilecek, şartları nelerdir?

Buna göre, yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi sağlanacak.

Aile Koruma Kalkanı Programı olarak açıklanan projenin finansmanı, uluslararası standartlarda dijital Aile ve Gençlik Bankası kanalıyla sağlanacak.

Bu sosyal amaçlı bankanın ana gelir kaynaklarından birisinin de Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz gelirlerinin belirli bir yüzdesi olacağı belirtildi

EVLİLİK KREDİSİ VERİLECEK! 2023 Evlilik kredisi başvuruları ne zaman ve hangi bankalardan alınacak, kimlere verilecek, şartları nelerdir?

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER, VADE SAYISI KAÇ?

Yeni evlenecek çiftlere devlet destekli faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları ve tarihleri ile ilgili detaylar henüz açıklanmadı. Ne zaman yürürlüğe gireceği de henüz netleşmedi.

Konu ile ilgili yeni bir açıklamada geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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