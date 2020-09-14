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Haberler Yaşam Evlilik Yıldönümü Mesajları ve Sözleri 2021 - Kısa, Uzun, Anlamlı, Romantik Evlilik Yıldönümü Sözleri

ve Sözleri 2021 - Kısa, Uzun, Anlamlı, Romantik

Evlilik yıldönümü şüphesiz tüm çiftler için çok önemli bir yere sahiptir. Şahitler huzurunda bir ömür beraber yaşamaya ve beraber yaşlanmaya evet diyen çiftler bu tarihi ise her yıl kutlamaktadır. Karşılıklı hediyeler alınarak kutlanan bu özel gün için en güzel ve sözleri de araştırılır. 2021 Evlilik yıldönümü mesajları ve sözleri ile hediyelerinize duygusal bir anlam yükleyebilirsiniz. En güzel, kısa, uzun, anlamlı, romantik ve aşk dolu seçeneklerine bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 14.09.2020 20:47 Güncelleme Tarihi: 23.03.2021 15:10
Evlilik Yıldönümü Mesajları ve Sözleri 2021 - Kısa, Uzun, Anlamlı, Romantik Evlilik Yıldönümü Sözleri

Evlilik yıldönümü için eşine alacağı hediyeye güzel bir söz eklemek isteyenler doğru yerdeler. Özellikle evliliğim birinci yıldönümü hemen herkes tarafından oldukça önemsenir. Bu özel günde eşinin yüzünde tebessüm oluşturmak, onu mutlu etmek isteyenler çeşitli hediyelerin yanı sıra en güzel ve sözleri ile de bu hediyeyi farklı bir boyuta taşımak istiyor. 2020 En güzel, kısa, uzun, anlamlı, duygusal, romantik ve aşk dolu evlilik yıldönümü seçenekleri için ayrıntıları inceyebilirsiniz. İşte 2020 en güzel evlilikyıldönümü mesajları ve sözleri!

EVLİLİK YILDÖNÜMÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Evlilik yıldönümünde eşine duygusal ve romantik bir söz söylemek isteyenler ancak duygularına tercüman olamayanlar doğru yerdeler. En güzel ve mesajları için anlam dolu seçeneklere bu başlık altında yer verdik. Alacağınız hediyeleri kısa ve uzun evlilik yıldönümü mesajları ile süsleyebilirsiniz.

Evlilik Yıldönümü Mesajları ve Sözleri 2021 - Kısa, Uzun, Anlamlı, Romantik Evlilik Yıldönümü Sözleri

Seni her geçen gün daha da çok seviyorum. Bir yılı geride bıraktık. Bir ömür ellerini hiç bırakmayacağım. Evlilik yıldönümümüz kutlu olsun aşkım…

Bu dünyada en büyük mutluluk huzurlu bir evliliktir ve ben bu dünyanın en mutlu kişisiyim. İyi ki varsın nice yıllarımız olsun sevgilim…

Beni ben yapan senin varlığın canım! Hayatımda olduğun için sonsuz teşekkürler Seni seviyorum.

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Evlilik Yıldönümü Mesajları ve Sözleri 2021 - Kısa, Uzun, Anlamlı, Romantik Evlilik Yıldönümü Sözleri

Bir elmanın iki yarısı gibi yaşam boyu birbirimizi hep tamamlamamız dileğiyle. Mutluluklar aşkım.

Evlilik Yıldönümü Mesajları ve Sözleri 2021 - Kısa, Uzun, Anlamlı, Romantik Evlilik Yıldönümü Sözleri

Evlilik sonsuzluk yolunda ilk adımı atmaktır. Mutluluğunuz daim olsun, sevginiz sonsuza dek sursun! Yaşamımız boyunca güneş hep önünüzde olsun ki gölgeler ardımızda kalsın. Seni çok seviyorum bir tanem.

Evlilik Yıldönümü Mesajları ve Sözleri 2021 - Kısa, Uzun, Anlamlı, Romantik Evlilik Yıldönümü Sözleri

KISA VE UZUN EVLİLİK YILDÖNÜMÜ MESAJLARI

Allah'a mahsustur her canlı bir eş arar. Taşın kalbi yok ama onu da yosunlar sarar. Seni çok seviyorum evliliğimizde nice yıllara.

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