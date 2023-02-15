Evrim Alasya kimdir, kaç yaşında, nereli? Evrim Alasya hayatı, dizileri ve filmleri

EVRİM ALASYA KARİYERİ

Çimentaş Spor Kulübü'nde Ulusal ve uluslararası yarışmalara katılan lisanslı sporcuydu. Beş yaşındayken ritmik jimnastiğe başlayan Evrim Alasya, lise yıllarında başarılı bir ritmik jimnastikçiyken tiyatroya gönül vererek 1997 yılında bitirdiği liseden sonra Konak Belediye Tiyatrosu'nun kursuna kaydını yaptırdı. 2 yıl sonra da girdiği İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Konservatuar bölümünün ardından2003 yılında Pınar çocuk tiyatrosuyla mesleğe başladı. 2003 yılında Pınar çocuk tiyatrosunun İstanbul şubesinde görev yapmak için İstanbul'a geldi ve 2006yılına kadar çocuk tiyatrosunda çalıştı. 2006 yılından sonra da Zuhal Olcay ve Haluk Bilginer tarafından 1999 yılında kurulan Oyun Atölyesi'nde çalışmaktadır.



2003 - 2005 yılları arasında "Bir İstanbul Masalı" adlı dizide küçük bir rolde oynayarak dizi oyunculuğuna başladı. Dizinin başrollerinde Mehmet Aslantuğ,Ahu Türkpençe, Çetin Tekindor, Altan Erkekli, Arsen Gürzap, Vahide Perçin,İsmail Hacıoğlu, Ozan Güven oynamıştı.

2010 yılında Gönülçelen dizisinin cilveli şarkıcısı "Balçiçek" rolünü canlandırırken Tuba Büyüküstün, Cansel Elçin, Onur Saylak, Günay Karacaoğlu, Ayda Aksel, İlhan Şeşen, Yasemin Çonka, Begüm Kütük Yaşaroğlu ile birlikte oynadı.

Muhteşem Yüzyıl isimli dizide 58. bölümde Nebahat Çehre'ye olan benzerliği nedeni ile onun gençliğini canlandırdı.

Evrim Alasya, 2014 yılında yayınlanmaya başlayan ve başrollerinde Mete Horozoğlu, Ekin Koç, Ayça Bingöl, İlker Kızmaz ve Tolga Sarıtaş olan "Benim Adım Gültepe" dizisinde Suna karakterini canlandırmıştır.

Evrim Alasya, Kanal D ekranlarında 18 Haziran 2015 tarihinde Sadullah Çelenyönetmenliğinde başlayan "Güneşin Kızları" adlı dizide "Güneş" karakterini oynamıştır.