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Haberler Yaşam Evrim Alasya kimdir, kaç yaşında, nereli? Evrim Alasya hayatı, dizileri ve filmleri
Giriş Tarihi: 15.02.2023 16:48 Güncelleme Tarihi: 15.02.2023 16:50

Evrim Alasya kimdir, kaç yaşında, nereli? Evrim Alasya hayatı, dizileri ve filmleri

Ünlü oyuncu Evrim Alasya son dönemlerde yer aldığı dizi ve filmlerle adından söz ettiriyor. Son zamanlarda Kızılcık Şerbeti, Kırmızı Oda, Akrep gibi dizilerle ekrana gelen ünlü isim Evrim Alasya kimdir, kaç yaşında, nereli gibi sorularla mercek altına alınıyor. İşte Evrim Alasya hayatı, dizileri ve filmleri hakkında merak edilenler.

Evrim Alasya kimdir, kaç yaşında, nereli? Evrim Alasya hayatı, dizileri ve filmleri

Dizi ve film kariyeriyle dikkat çeken Evrim Alasya tanınan ekran yüzleri arasında yer alıyor. Ünlü oyuncunun oynadığı filmleri ve dizileri merak eden TV izleyicileri, Evrim Alasya kimdir, kaç yaşında, nereli gibi sorularla oyuncunun kariyerine ilişkin araştırma yapıyor. İşte Evrim Alasya'nın hayatı, dizileri ve filmleri!

Evrim Alasya kimdir, kaç yaşında, nereli? Evrim Alasya hayatı, dizileri ve filmleri

EVRİM ALASYA KİMDİR?

Evrim Alasya, 2 Ağustos 1979 tarihinde İzmir'de doğmuştur. Zeki Alasya ile bir akrabalığı yoktur. 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunudur.

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Evrim Alasya kimdir, kaç yaşında, nereli? Evrim Alasya hayatı, dizileri ve filmleri

EVRİM ALASYA KARİYERİ
Çimentaş Spor Kulübü'nde Ulusal ve uluslararası yarışmalara katılan lisanslı sporcuydu. Beş yaşındayken ritmik jimnastiğe başlayan Evrim Alasya, lise yıllarında başarılı bir ritmik jimnastikçiyken tiyatroya gönül vererek 1997 yılında bitirdiği liseden sonra Konak Belediye Tiyatrosu'nun kursuna kaydını yaptırdı. 2 yıl sonra da girdiği İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Konservatuar bölümünün ardından2003 yılında Pınar çocuk tiyatrosuyla mesleğe başladı. 2003 yılında Pınar çocuk tiyatrosunun İstanbul şubesinde görev yapmak için İstanbul'a geldi ve 2006yılına kadar çocuk tiyatrosunda çalıştı. 2006 yılından sonra da Zuhal Olcay ve Haluk Bilginer tarafından 1999 yılında kurulan Oyun Atölyesi'nde çalışmaktadır.


2003 - 2005 yılları arasında "Bir İstanbul Masalı" adlı dizide küçük bir rolde oynayarak dizi oyunculuğuna başladı. Dizinin başrollerinde Mehmet Aslantuğ,Ahu Türkpençe, Çetin Tekindor, Altan Erkekli, Arsen Gürzap, Vahide Perçin,İsmail Hacıoğlu, Ozan Güven oynamıştı.
2010 yılında Gönülçelen dizisinin cilveli şarkıcısı "Balçiçek" rolünü canlandırırken Tuba Büyüküstün, Cansel Elçin, Onur Saylak, Günay Karacaoğlu, Ayda Aksel, İlhan Şeşen, Yasemin Çonka, Begüm Kütük Yaşaroğlu ile birlikte oynadı.
Muhteşem Yüzyıl isimli dizide 58. bölümde Nebahat Çehre'ye olan benzerliği nedeni ile onun gençliğini canlandırdı.

Evrim Alasya, 2014 yılında yayınlanmaya başlayan ve başrollerinde Mete Horozoğlu, Ekin Koç, Ayça Bingöl, İlker Kızmaz ve Tolga Sarıtaş olan "Benim Adım Gültepe" dizisinde Suna karakterini canlandırmıştır.

Evrim Alasya, Kanal D ekranlarında 18 Haziran 2015 tarihinde Sadullah Çelenyönetmenliğinde başlayan "Güneşin Kızları" adlı dizide "Güneş" karakterini oynamıştır.

Evrim Alasya kimdir, kaç yaşında, nereli? Evrim Alasya hayatı, dizileri ve filmleri

Oyun Atölyesindeki Rol Aldığı Tiyatro Oyunları :
2005-2006 - Atinalı Timon : William Shakespeare
2009-2010 - 7 Şekspir Müzikali : William Shakespeare
2011-2012 - Don Juan'ın Gecesi : Éric-Emmanuel Schmitt
2012 – 2013 - Antonius ile Kleopatra : William Shakespeare

Filmleri ve Dizileri :
2015 - Güneşin Kızları (Güneş) (TV Dizisi)
2014 - Benim Adım Gültepe (Suna) (TV Dizisi)
2013 - Vicdan (TV Dizisi)
2011 - Muhteşem Yüzyıl 2. Sezon (TV Dizisi)
2010 - Gönülçelen (Balçiçek) (TV Dizisi)
2008 - Muro - Nalet Olsun İçimdeki İnsana (Fidan) (Sinema Filmi)
2008 - Gece Sesleri (Neslihan) (TV Dizisi)
2008 - Başka Semtin Çocukları (Evrim) (Sinema Filmi)
2005 - Ihlamurlar Altında (Sema) (TV Dizisi)
2003 - 2005 - Bir İstanbul Masalı (TV Dizisi)

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