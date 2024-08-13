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Giriş Tarihi: 13.08.2024 15:54 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 15:54

EXXEN NASIL ÜYE OLUNUR? Üyelik ücreti ne kadar, tek maç var mı?

Türkiye'de futbolun çok sevilmesiyle birlikte taraftarlar ve futbolseverler maçları izleyebilecekleri platformları aramaktadır. EXXEN Spor ile UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupası maçlarını izleyebilmek mümkün. Futbolseverler maçları kaçırmadan canlı ve kesintisiz izleyebilmek için EXXEN'e nasıl üye olabileceklerini merak etmekte. EXXEN üyelik fiyatları ne kadar? Tek maçlık paketler mevcut mu?

EXXEN NASIL ÜYE OLUNUR? Üyelik ücreti ne kadar, tek maç var mı?

Kuruluş aşamasında herhangi bir spor içeriği bulunmayan Exxen, şu an sadece UEFA organizasyonları olan; Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi ve Süper Kupa maçlarının yayın hakkına sahip durumda. Futbolseverler ve taraftarlar tarafından EXXEN üyelik işlemleri merak konusu…Ne kadar ücretle EXXEN üyesi olunur, tek maçlık paketleri satın alınabilir mi? Soruların cevapları ve konuyla ilişkin detaylar haberin devamında…

EXXEN NASIL ÜYE OLUNUR? Üyelik ücreti ne kadar, tek maç var mı?

EXXEN'E NASIL ÜYE OLUNUR?

Exxen'e üye olmak için https://www.exxen.com/tr adresine tıklamanız gerekmektedir.

Açılan sayfada Ad Soyad, E-Posta bilgilerini yazarak ücretsiz deneme sürümüne ulaşabilir Ücretsiz Deneme Sürümü, EXXEN'e yeni üyelikler için geçerlidir.

Ayrıca Google Play ve App Store mağazalarından Exxen'i indirip abonelik başlatılabilir.

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EXXEN NASIL ÜYE OLUNUR? Üyelik ücreti ne kadar, tek maç var mı?

EXXEN ABONELİK ÜCRETİ NE KADAR?

Exxen Üyelik Paketleri ve Fiyatları


Reklamlı Aylık Paket: 160,90 TL
Reklamsız Aylık Paket: 223,90 TL
Exxen + ExxenSpor Kombine Paket: Reklamlı: 327,90 TL
Reklamsız: 390,90 TL

EXXEN NASIL ÜYE OLUNUR? Üyelik ücreti ne kadar, tek maç var mı?

EXXEN SPOR TEK MAÇ ÜYELİĞİ VAR MI?
EXXEN Spor tek maç üyelik paketi bulunmakta. Exxen Spor'da kullanıcılara reklamlı ve reklamsız olarak iki farklı seçenek sunulmaktadır.

EXXEN NASIL ÜYE OLUNUR? Üyelik ücreti ne kadar, tek maç var mı?
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