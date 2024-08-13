EXXEN NASIL ÜYE OLUNUR? Üyelik ücreti ne kadar, tek maç var mı?

Kuruluş aşamasında herhangi bir spor içeriği bulunmayan Exxen, şu an sadece UEFA organizasyonları olan; Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi ve Süper Kupa maçlarının yayın hakkına sahip durumda. Futbolseverler ve taraftarlar tarafından EXXEN üyelik işlemleri merak konusu…Ne kadar ücretle EXXEN üyesi olunur, tek maçlık paketleri satın alınabilir mi? Soruların cevapları ve konuyla ilişkin detaylar haberin devamında…