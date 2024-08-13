Giriş Tarihi: 13.08.2024 15:54
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024
15:54
EXXEN NASIL ÜYE OLUNUR? Üyelik ücreti ne kadar, tek maç var mı?
Türkiye'de futbolun çok sevilmesiyle birlikte taraftarlar ve futbolseverler maçları izleyebilecekleri platformları aramaktadır. EXXEN Spor ile UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupası maçlarını izleyebilmek mümkün. Futbolseverler maçları kaçırmadan canlı ve kesintisiz izleyebilmek için EXXEN'e nasıl üye olabileceklerini merak etmekte. EXXEN üyelik fiyatları ne kadar? Tek maçlık paketler mevcut mu?