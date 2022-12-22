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Haberler Yaşam EYG GYO halka arz ne zaman, kaç lot verir, fiyatı ne kadar? EYG GYO halka arz hangi bankalar kabul ediyor, halka arz eşit mi?
Giriş Tarihi: 22.12.2022 11:40 Güncelleme Tarihi: 22.12.2022 11:40

EYG GYO halka arz ne zaman, kaç lot verir, fiyatı ne kadar? EYG GYO halka arz hangi bankalar kabul ediyor, halka arz eşit mi?

EYG GYO halka arz ne zaman sona eriyor sorusu yanıt arıyor, 22 Aralık 2022 tarihinde başlayan EYG halka arzın detayları paylaşıldı. EYG Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., 24.750.00 pay satışa sunulacak. Bu bağlamda, EYG kaç lot verir, fiyatı ne kadar soruları yöneltiliyor. Payın tamamı satılırsa halka arz büyüklüğü 352.192.500 TL olacak. Hisse kodu EYGYO.HE olarak belirlendi. Peki, EYG GYO ne zaman, fiyatı ne kadar? EYG GYO halka arz hangi bankalar kabul ediyor? İşte halka arz hakkında detaylar…

EYG GYO halka arz ne zaman, kaç lot verir, fiyatı ne kadar? EYG GYO halka arz hangi bankalar kabul ediyor, halka arz eşit mi?

EYG GYO halka arz hangi bankalar kabul ediyor, halka arz nasıl yapılır sorusu yanıt arıyor. EYG Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş halka arz isteği SPK tarafından kabul edilmişti. Payın tamamı satıldığında halka arz büyüklüğü 352.192.500 TL olacak. Peki, EYG GYO halka arz ne zaman, fiyatı ne kadar? İşte detaylar…

EYG GYO halka arz ne zaman, kaç lot verir, fiyatı ne kadar? EYG GYO halka arz hangi bankalar kabul ediyor, halka arz eşit mi?

EYG GYO HALKA ARZ EŞİT Mİ, ORANTISAL MI?

Eşit Dağıtım yöntemiyle gerçekleşecek.

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EYG GYO halka arz ne zaman, kaç lot verir, fiyatı ne kadar? EYG GYO halka arz hangi bankalar kabul ediyor, halka arz eşit mi?

EYG GYO HALKA ARZ NE KADAR?

1 TL nominal değerli payın fiyatı 14,23 TL olarak belirlendi.

EYG GYO halka arz ne zaman, kaç lot verir, fiyatı ne kadar? EYG GYO halka arz hangi bankalar kabul ediyor, halka arz eşit mi?

EYG GYO HALKA ARZ HANGİ TARİHLER ARASINDA ALINACAK?

Halka arz, 22 – 23 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılacak.

EYG GYO halka arz ne zaman, kaç lot verir, fiyatı ne kadar? EYG GYO halka arz hangi bankalar kabul ediyor, halka arz eşit mi?

EYG GYO HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ NE KADAR?

24.750.00 pay satışa sunulacak. Payın tamamı satılırsa halka arz büyüklüğü 352.192.500 TL olacak.

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