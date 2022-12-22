Haberler Yaşam EYG GYO halka arz ne zaman, kaç lot verir, fiyatı ne kadar? EYG GYO halka arz hangi bankalar kabul ediyor, halka arz eşit mi?

Giriş Tarihi: 22.12.2022 11:40 Güncelleme Tarihi: 22.12.2022 11:40

EYG GYO halka arz ne zaman sona eriyor sorusu yanıt arıyor, 22 Aralık 2022 tarihinde başlayan EYG halka arzın detayları paylaşıldı. EYG Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., 24.750.00 pay satışa sunulacak. Bu bağlamda, EYG kaç lot verir, fiyatı ne kadar soruları yöneltiliyor. Payın tamamı satılırsa halka arz büyüklüğü 352.192.500 TL olacak. Hisse kodu EYGYO.HE olarak belirlendi. Peki, EYG GYO ne zaman, fiyatı ne kadar? EYG GYO halka arz hangi bankalar kabul ediyor? İşte halka arz hakkında detaylar…