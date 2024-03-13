Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Eylem Tok’un eski eşi Bülent Cihantimur hakkında çarpıcı detay: Adı Tayyar Öz ve Özlem Öz davasında çıktı!
Giriş Tarihi: 13.03.2024 09:54 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 09:54

Eylem Tok’un eski eşi Bülent Cihantimur hakkında çarpıcı detay: Adı Tayyar Öz ve Özlem Öz davasında çıktı!

İstanbul'da Eylem Tok ile ünlü estetikçi Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur ATV motoru ile emniyet şeridinde duran gruba çarparak Oğuz Murat Acı'yı hayattan kopardı, 4 kişiyi de yaraladı. Cani anne Eylem Tok, kazadan 3 saat sonra oğlu Timur ile birlikte önce Mısır'a oradan da ABD'ye kaçtı. Haklarında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkartılırken soruşturmada, çarpıcı detaylara ulaşıldı. Eylem Tok ile Timur'u kaza yerinden alıp önce eve ardından havalimanına bırakan şirket çalışanı Ayşe Ceren S. tutuklandı. Yurt dışına çıkışı yasaklanan baba Bülent Cihantimur'un adı ise fenomenler soruşturmasında çıktı! Cihantimur'un 'Tayyargiller' olarak bilinen Tayyar ve Özlem Öz çiftinin davasında şüpheli sıfatıyla yer aldığı anlaşıldı!

Eylem Tok’un eski eşi Bülent Cihantimur hakkında çarpıcı detay: Adı Tayyar Öz ve Özlem Öz davasında çıktı!

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart Cuma günü yaşanan kaza Türkiye'nin gündemine yerleşti. Eylem Tok ile ünlü estetikçi Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur'un, 3 ATV motoru ile geziye çıkan ve araçları arızalandığı için emniyet şeridinde duran gruba çarpması sonucu 4 kişi yaralandı, evli ve bir çocuk babası Oğuz Murat Acı ise feci şekilde can verdi.

Eylem Tok’un eski eşi Bülent Cihantimur hakkında çarpıcı detay: Adı Tayyar Öz ve Özlem Öz davasında çıktı!

ÖNCE MISIR'A SONRA ABD'YE KAÇTILAR

Kazayı haber alır almaz olay yerine giden ve yaralıların telefonlarını bile toplayarak delilleri karartmaya çalıştığı belirlenen cani anne Eylem Tok ise ABD vatandaşı oğlu Timur ile birlikte önce Mısır'a ardından ABD'ye kaçtığı tespit edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Eylem Tok’un eski eşi Bülent Cihantimur hakkında çarpıcı detay: Adı Tayyar Öz ve Özlem Öz davasında çıktı!

Haklarında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkartılırken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "ABD Adalet Bakanlığı'ndan yanıt geldi, belgeleri tamamladık, gönderdik. Süreç işliyor. Talepname 1 hafta-10 gün içinde ABD'ye iletilecek" bilgisini verdi.

Eylem Tok’un eski eşi Bülent Cihantimur hakkında çarpıcı detay: Adı Tayyar Öz ve Özlem Öz davasında çıktı!

ŞİRKET ÇALIŞANI AYŞE CEREN S. TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında cani anne Tok ile oğlu Timur'u kaza yerinden alıp önce eve götüren ardından da havalimanına bıraktığı belirlenen şirket çalışanı Ayşe Ceren S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eylem Tok’un eski eşi Bülent Cihantimur hakkında çarpıcı detay: Adı Tayyar Öz ve Özlem Öz davasında çıktı!

Eski eşi Eylem Tok ile oğlu Timur'un kaçmasına yardım eden hatta ifade bile vermediği iddia edilen baba Bülent Cihantimur için de yurt dışına çıkış yasağı verildi.

SON DAKİKA