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Eylem Tok’un eski eşi Bülent Cihantimur hakkında çarpıcı detay: Adı Tayyar Öz ve Özlem Öz davasında çıktı!
Giriş Tarihi: 13.03.2024 09:54
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024
09:54
İstanbul'da Eylem Tok ile ünlü estetikçi Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur ATV motoru ile emniyet şeridinde duran gruba çarparak Oğuz Murat Acı'yı hayattan kopardı, 4 kişiyi de yaraladı. Cani anne Eylem Tok, kazadan 3 saat sonra oğlu Timur ile birlikte önce Mısır'a oradan da ABD'ye kaçtı. Haklarında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkartılırken soruşturmada, çarpıcı detaylara ulaşıldı. Eylem Tok ile Timur'u kaza yerinden alıp önce eve ardından havalimanına bırakan şirket çalışanı Ayşe Ceren S. tutuklandı. Yurt dışına çıkışı yasaklanan baba Bülent Cihantimur'un adı ise fenomenler soruşturmasında çıktı! Cihantimur'un 'Tayyargiller' olarak bilinen Tayyar ve Özlem Öz çiftinin davasında şüpheli sıfatıyla yer aldığı anlaşıldı!