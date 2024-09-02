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Giriş Tarihi: 02.09.2024 10:45 Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 10:45

Eylül 2024 kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? Bu ay konut, iş yeri kira zammı kaç TL olacak?

Eylül ayına girilmesiyle beraber ev sahiplerinin ve kiracıların eylül ayı kira artış oranı konusundaki merakı giderek artıyor. 3 Eylül 2024 Salı günü açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte ev ve iş yerlerine yapılabilecek zam oranı da ortaya çıkmış olacak. Peki 2024 Eylül ayı konut ve iş yeri kira zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Eylül 2024 kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? Bu ay konut, iş yeri kira zammı kaç TL olacak?

Son 2 yıldır devam eden yüzde 25 kira zammı sınırlamasının sona ermesiyle birlikte, eylül ayında yapılacak artış oranı TÜFE üzerinden yapılacak. Ev sahipleri ve kiracılar yeni kira ücretleri için gözlerini Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı enflasyon verilerine çevirdi. Peki, eylül ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? İşte, 2024 eylül ayı kira zam oranları haberin devamında…

Eylül 2024 kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? Bu ay konut, iş yeri kira zammı kaç TL olacak?

EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?
Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından ev ve iş yerlerine yapılabilecek kira zamları da netleşecek. Milyonlarca ev sahibi ve kiracı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak Eylül ayı enflasyon rakamlarını merakla bekliyor.

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Eylül 2024 kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? Bu ay konut, iş yeri kira zammı kaç TL olacak?

AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıklanmasının ardından Ağustos 2024 kira artış oranı da belli olmuş oldu. Enflasyon (TÜFE) rakamlarının on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Ağustos ayı için yüzde 65,93 olarak gerçekleşti.

Eylül 2024 kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? Bu ay konut, iş yeri kira zammı kaç TL olacak?

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Eylül Salı günü açıklanacak ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 11 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Buna göre, ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,64 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2,21, en yüksek yüzde 3,10 aralığında yer aldı.

Eylül 2024 kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? Bu ay konut, iş yeri kira zammı kaç TL olacak?

TEMMUZ AYI ENFLASYON VERİLERİ NASILDI?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 3,23 artış kaydetti. Enflasyon yıllık bazda ise yüzde 61,78'e geriledi.
Kira zam tavanını belirleyen 12 aylık ortalama enflasyon göstergesi yüzde 65,93 olarak açıklandı.
Haziran ayında enflasyon aylık bazda yüzde 1,64, yıllık enflasyon yüzde 71,6 olarak açıklanmıştı.

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