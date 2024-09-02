Giriş Tarihi: 02.09.2024 10:45
Güncelleme Tarihi: 02.09.2024
10:45
Eylül 2024 kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? Bu ay konut, iş yeri kira zammı kaç TL olacak?
Eylül ayına girilmesiyle beraber ev sahiplerinin ve kiracıların eylül ayı kira artış oranı konusundaki merakı giderek artıyor. 3 Eylül 2024 Salı günü açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte ev ve iş yerlerine yapılabilecek zam oranı da ortaya çıkmış olacak. Peki 2024 Eylül ayı konut ve iş yeri kira zammı ne kadar, kaç TL olacak?