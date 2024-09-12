Giriş Tarihi: 12.09.2024 15:25
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024
15:25
Eylül 2024'ün En Cazip Emekli Promosyonları: En Yüksekten En Düşüğe Banka Karşılaştırması
Emekli promosyon 2024 Eylül kampanyaları gündemde. Temmuz zammı sonrasında emekli maaşları değişirken, bankaların promosyon tutarları da değişti. En yüksek banka promosyonu miktarı 24 bin TL'ye ulaşmasının ardından banka değişikliğine gitmek isteyen vatandaşlar en yüksek promosyon veren banka isimlerini araştırıyor. Peki, En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangisi? İşte, 2024 Eylül Emekli promosyon kampanyaları!