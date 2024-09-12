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Giriş Tarihi: 12.09.2024 15:25 Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 15:25

Eylül 2024'ün En Cazip Emekli Promosyonları: En Yüksekten En Düşüğe Banka Karşılaştırması

Emekli promosyon 2024 Eylül kampanyaları gündemde. Temmuz zammı sonrasında emekli maaşları değişirken, bankaların promosyon tutarları da değişti. En yüksek banka promosyonu miktarı 24 bin TL'ye ulaşmasının ardından banka değişikliğine gitmek isteyen vatandaşlar en yüksek promosyon veren banka isimlerini araştırıyor. Peki, En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangisi? İşte, 2024 Eylül Emekli promosyon kampanyaları!

Eylül 2024’ün En Cazip Emekli Promosyonları: En Yüksekten En Düşüğe Banka Karşılaştırması

Emekli banka promosyonları mercek altına alındı. En yüksekten en düşüğe banka karşılaştırması yapan emekli vatandaşlar, banka değişikliği için araştırmalara başladı. Eylül 2024 için promosyonlar belli olurken, bankalarda promosyon yarışı 24 bin TL'ye ulaştı. Peki, En yüksek promosyon veren bankalar hangisi?

Eylül 2024’ün En Cazip Emekli Promosyonları: En Yüksekten En Düşüğe Banka Karşılaştırması

EMEKLİ PROMOSYONU KİMLER ALABİLİR?

Emekli olan ve maaşı bağlanan tüm vatandaşlar herhangi bir banka seçerek emekli promosyon alabiliyorlar.

Emeklinin seçtiği bankaya '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü vermesiyle birlikte promosyon imkanından faydalanabiliyorlar.

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Eylül 2024’ün En Cazip Emekli Promosyonları: En Yüksekten En Düşüğe Banka Karşılaştırması

24 BİN TL'YE VARAN PROMOSYON!

Emekli maaşının 12.500 TL olmasının ardından bankalar maaşını taşıyacak olanlar için promosyon tutarlarını güncelledi. Bankalarda promosyon yarışı 24 bin TL'ye ulaşmış durumda.

İşte banka banka promosyon tutarları:

Eylül 2024’ün En Cazip Emekli Promosyonları: En Yüksekten En Düşüğe Banka Karşılaştırması

GARANTİ BANKASI

Garanti BBVA emekli promosyon 2024 maaşı 10.000 TL'ye kadar olan emeklilere 6.250TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500 TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL olarak belirlenmiştir.

Eylül 2024’ün En Cazip Emekli Promosyonları: En Yüksekten En Düşüğe Banka Karşılaştırması

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini banka aracılığı ile alan emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.

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