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Haberler Yaşam EYT başvuru sonuçları takip ekranı e devlet 2023: EYT başvuru sonuçları açıklandı mı, SGK emeklilik başvuru sonucu sorgulama nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 09.04.2023 07:54 Güncelleme Tarihi: 09.04.2023 07:54

EYT başvuru sonuçları takip ekranı e devlet 2023: EYT başvuru sonuçları açıklandı mı, SGK emeklilik başvuru sonucu sorgulama nasıl yapılır?

EYT başvuru sonuçları e devlet sorgulama ve takip ekranı ziyaret ediliyor. Emeklilikte yaşa takılanlar yasası kapsamında Mart ayında emeklilik için başvuran kişilerden maaş bağlama işlemi tamamlananlara ilk ödemeler yapılmaya başlandı. Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR emeklisi olanlar 2023 EYT başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorularına yanıt arıyor. Başvuru işlemleri tüm hızıyla devam ederken müracaat sonuçları SGK evrak takip ekranı ile sorgulanıyor. Peki, Emeklilik başvuru sonucu sorgulama nasıl yapılır, nereden öğrenilir? İşte, e-Devlet ile 2023 EYT başvuru sonucu sorgulama ekranı ve detaylar.

EYT başvuru sonuçları takip ekranı e devlet 2023: EYT başvuru sonuçları açıklandı mı, SGK emeklilik başvuru sonucu sorgulama nasıl yapılır?

EYT başvuru sonucu takip ekranı ve e-devlet sorgulama sayfası gündemdeki yerini koruyor. 31 Mart tarihine kadar emeklilik başvuru işlemlerini tamamlayan vatandaşlar, ilk ödemelerini almaya başladı. Başvuru durumunu merak edenler ise EYT başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, kaç günde belli olur soruları ile araştırmalarına devam ediyor. Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR emeklilik başvurusu devam ederken emekli aylığı hak ediş için SGK evrak takip ekranı üzerinde araştırmalar sürüyor. Peki, Emeklilik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte, 2023 EYT başvuru sonucu sorgulama ekranı ve detaylı bilgiler...

EYT başvuru sonuçları takip ekranı e devlet 2023: EYT başvuru sonuçları açıklandı mı, SGK emeklilik başvuru sonucu sorgulama nasıl yapılır?

EYT BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR!

Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemenin hayata geçirilmesinin ardından yaklaşık 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik hakkı doğdu.

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EYT başvuru sonuçları takip ekranı e devlet 2023: EYT başvuru sonuçları açıklandı mı, SGK emeklilik başvuru sonucu sorgulama nasıl yapılır?

EYT yasasıyla emekliliğe hak kazananların başvuruları 3 Mart 2023 tarihi itibarıyla başladı ve halen devam ediyor.

Koşulları yerine getiren EYT'liler, müracaat işlemlerini e-Devlet üzerinden ya da SGK merkezlerinden yapılabiliyor.

EYT başvuru sonuçları takip ekranı e devlet 2023: EYT başvuru sonuçları açıklandı mı, SGK emeklilik başvuru sonucu sorgulama nasıl yapılır?

BAŞVURULAR 1,6 MİLYONU AŞTI

Düzenlemenin yürürlüğe girmesinden itibaren emekli olmak için başvuru yapanların sayısı 1,6 milyona ulaştı.

Başvuru yapanların bir kısmının işlemleri tamamlandı. Bu kapsamda maaş bağlama işlemi bitenlere fark ödemeleri başladı.

EYT başvuru sonuçları takip ekranı e devlet 2023: EYT başvuru sonuçları açıklandı mı, SGK emeklilik başvuru sonucu sorgulama nasıl yapılır?

e-Devlet'te SGK evrak takip hizmetinden ya da SGK'nın il ve ilçe müdürlüklerinden süreç takip edilebiliyor.

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamasına göre, 2 bin liraya yükseltilen bayram ikramiyesi düzenlemesinden EYT kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15,6 milyon emekli yararlanacak.

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