Haberler Yaşam EYT başvuru sonuçları sorgulama e-devlet ekranı | 2023 EYT emeklilik başvuru sonuçları açıklandı mı, sorgulama nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 05.04.2023 17:07 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 17:08

EYT başvuru sonuçları sorgulama e-devlet ekranı | 2023 EYT emeklilik başvuru sonuçları açıklandı mı, sorgulama nasıl yapılır?

EYT başvuru sonuçları sorgulama ekranı yoğun olarak ziyaret edilmeye başlandı. Emeklilikte yaşa takılanlar yasası ile ilk etapta sigorta ve prim gün sayısı şartlarını taşıyan 2 milyon 250 bin kişi emekliliğe hak kazandı. Başvuru ekranının erişime açılmasıyla beraber SSK ve BAĞKUR'lular e-Devlet üzerinden ve SGK aracılığı ile müracaat işlemlerini gerçekleştirdi. İlk emekli aylıklarını almak için gün sayan vatandaşlar şimdi sonuç adımını bekliyor. Peki, 2023 EYT emeklilik başvuru sonuçları açıklandı mı, sorgulama nasıl yapılır? İşte, e-Devlet ile EYT başvuru sonucu sorgulama ekranı ve detaylar.