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Haberler Yaşam EYT başvuru sonuçları sorgulama e-devlet ekranı | 2023 EYT emeklilik başvuru sonuçları açıklandı mı, sorgulama nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 05.04.2023 17:07 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 17:08

EYT başvuru sonuçları sorgulama e-devlet ekranı | 2023 EYT emeklilik başvuru sonuçları açıklandı mı, sorgulama nasıl yapılır?

EYT başvuru sonuçları sorgulama ekranı yoğun olarak ziyaret edilmeye başlandı. Emeklilikte yaşa takılanlar yasası ile ilk etapta sigorta ve prim gün sayısı şartlarını taşıyan 2 milyon 250 bin kişi emekliliğe hak kazandı. Başvuru ekranının erişime açılmasıyla beraber SSK ve BAĞKUR'lular e-Devlet üzerinden ve SGK aracılığı ile müracaat işlemlerini gerçekleştirdi. İlk emekli aylıklarını almak için gün sayan vatandaşlar şimdi sonuç adımını bekliyor. Peki, 2023 EYT emeklilik başvuru sonuçları açıklandı mı, sorgulama nasıl yapılır? İşte, e-Devlet ile EYT başvuru sonucu sorgulama ekranı ve detaylar.

EYT başvuru sonuçları sorgulama e-devlet ekranı | 2023 EYT emeklilik başvuru sonuçları açıklandı mı, sorgulama nasıl yapılır?

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle beraber EYT başvuruları başladı. Müracaatlar SGK binaları ve e-devlet ekranı üzerinden alınmaya devam ederken evraklarını teslim eden kişiler ise gözlerini sonuçlar için gelecek açıklamalara çevirdi. Sonuçların ardından hak sahiplerine ilk emekli aylıkları ödenecek. EYT emeklilik başvuru sonuçları sorgulama işlemleri SGK'nın DYS Evrak Takip sayfası ve e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Peki, EYT başvuru sonuçları açıklandı mı, sorgulama nasıl yapılır? İşte, EYT başvuru sonucu sorgulama ekranı ve tüm detaylar.

EYT başvuru sonuçları sorgulama e-devlet ekranı | 2023 EYT emeklilik başvuru sonuçları açıklandı mı, sorgulama nasıl yapılır?

EYT BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR!

Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle birlikte yüz binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı. Düzenlemenin hayata geçmesiyle beraber ilk etapta 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik hakkı elde etti.

EYT yasasıyla emekliliğe hak kazananların başvuruları 3 Mart 2023 tarihi itibarıyla başladı ve halen devam ediyor. İşlemler, e-Devlet üzerinden ya da SGK merkezlerinden yapılabiliyor.

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EYT başvuru sonuçları sorgulama e-devlet ekranı | 2023 EYT emeklilik başvuru sonuçları açıklandı mı, sorgulama nasıl yapılır?

BAŞVURULAR 1,6 MİLYONU AŞTI

EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesinden itibaren emekli olmak için başvuru yapanların sayısı 1,6 milyonu aştı. Başvuru yapanların bir kısmının aylık bağlama işlemleri de tamamlandı.

Aylıklar, emeklilik dilekçesi verildikten sonraki aydan itibaren ödenecek. İlk aylıklar nisan ayında hesaplara yatırılacak. Başvuru tarihi maaş alma zamanını etkileyecek.

SSK ve BAĞ-KUR'luların nisan ayında aylık alabilmeleri için en geç 31 Mart'a kadar başvuru yapmaları gerekiyor. Kamu işçileri ve memurlarda ise nisanda emekli aylığı almak için başvuru süresi sona erdi.

EYT başvuru sonuçları sorgulama e-devlet ekranı | 2023 EYT emeklilik başvuru sonuçları açıklandı mı, sorgulama nasıl yapılır?

EYT İLK MAAŞ ÖDEME TARİHİ 2023: İLK MAAŞLAR 1 NİSAN'DAN İTİBAREN ÖDENECEK

31 Mart tarihine kadar müracaat eden EYT'liler, ilk maaşlarını 1 Nisan'dan itibaren almaya başlayacak. Hak sahipleri başvurularının durumunu öğrenebiliyor.

e-Devlet'te SGK evrak takip hizmetinden ya da SGK'nın il ve ilçe müdürlüklerinden süreç takip edilebiliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2 bin liraya yükseltilecek bayram ikramiyesi düzenlemesinden emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklinin yararlanacağını açıkladı.

EYT başvuru sonuçları sorgulama e-devlet ekranı | 2023 EYT emeklilik başvuru sonuçları açıklandı mı, sorgulama nasıl yapılır?

EYT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

EYT başvurusu e devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. SGK tarafından paylaşılan videoya göre emeklilik başvuru adımları şöyle:

turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra arama kısmına 'aylık', 'emekli', 'gelir' kelimelerinden birini yazın.

Çıkan sonuçlarda 'gelir, aylık ödenek talep belgesi'nin verilmesi kısmına tıklayın.

Ardından sayfada çıkan 'yeni başvuru' sekmesine tıklayın.

Tahsis talep türü olarak ise 'yaşlılık aylığı' seçin.

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