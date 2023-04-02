Haberler Yaşam EYT BAŞVURU SONUÇLARI TIKLA ÖĞREN! SGK takip ekranı ile 2023 EYT başvuru sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır, açıklandı mı?

Giriş Tarihi: 02.04.2023 11:17 Güncelleme Tarihi: 02.04.2023 11:22

EYT BAŞVURU SONUÇLARI TIKLA ÖĞREN! SGK takip ekranı ile 2023 EYT başvuru sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır, açıklandı mı?

EYT başvuru sonuçları bu kapsamda emekli olmaya çalışan binlerce vatandaş tarafından merak ediliyor. Evraklarını teslim edenlerin gözü kulağı ise sonuçlar için gelecek açıklamalara çevrilmiş durumda. EYT başvuru sonuçları SGK'nın DYS Evrak Takip sayfasına e-Devlet üzerinden sorgulanabildiği gibi vatandaşlar, SGK binaları ve e-Devlet aracılığı ile başvurularını gerçekleştirebiliyor. Peki, EYT başvuru sonuçları açıklandı mı, sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte, SGK sonuç ekranı ve konu hakkında tüm detaylar.