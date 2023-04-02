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Haberler Yaşam EYT BAŞVURU SONUÇLARI TIKLA ÖĞREN! SGK takip ekranı ile 2023 EYT başvuru sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır, açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 02.04.2023 11:17 Güncelleme Tarihi: 02.04.2023 11:22

EYT BAŞVURU SONUÇLARI TIKLA ÖĞREN! SGK takip ekranı ile 2023 EYT başvuru sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır, açıklandı mı?

EYT başvuru sonuçları bu kapsamda emekli olmaya çalışan binlerce vatandaş tarafından merak ediliyor. Evraklarını teslim edenlerin gözü kulağı ise sonuçlar için gelecek açıklamalara çevrilmiş durumda. EYT başvuru sonuçları SGK'nın DYS Evrak Takip sayfasına e-Devlet üzerinden sorgulanabildiği gibi vatandaşlar, SGK binaları ve e-Devlet aracılığı ile başvurularını gerçekleştirebiliyor. Peki, EYT başvuru sonuçları açıklandı mı, sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte, SGK sonuç ekranı ve konu hakkında tüm detaylar.

EYT BAŞVURU SONUÇLARI TIKLA ÖĞREN! SGK takip ekranı ile 2023 EYT başvuru sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır, açıklandı mı?

EYT başvuru sonuçları sorgulama ekranı her gün binlerce vatandaş tarafından ziyaret ediliyor. Başvurularının kabul edilip edilmediğini merak eden vatandaşlar ise bu noktada "2023 EYT başvuru sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir?" sorularına yanıt ararken öte yandan söz konusu yasa ile ilk etapta sigorta ve prim gün sayısı şartlarını taşıyan 2 milyon 250 bin kişi emekliliğe hak kazanmıştı. İşte EYT başvuru sonucu sorgulama ekranı ve konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

EYT BAŞVURU SONUÇLARI TIKLA ÖĞREN! SGK takip ekranı ile 2023 EYT başvuru sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır, açıklandı mı?

EYT BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR!

Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle birlikte yüz binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı. Düzenlemenin hayata geçmesiyle beraber ilk etapta 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik hakkı elde etti.

EYT yasasıyla emekliliğe hak kazananların başvuruları 3 Mart 2023 tarihi itibarıyla başladı ve halen devam ediyor. İşlemler, e-Devlet üzerinden ya da SGK merkezlerinden yapılabiliyor.

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BAŞVURULAR 1,5 MİLYONU AŞTI

EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesinden itibaren emekli olmak için başvuru yapanların sayısı 1,5 milyonu aştı. Başvuru yapanların bir kısmının aylık bağlama işlemleri de tamamlandı.

Aylıklar, emeklilik dilekçesi verildikten sonraki aydan itibaren ödenecek. İlk aylıklar nisan ayında hesaplara yatırılacak. Başvuru tarihi maaş alma zamanını etkileyecek.

SSK ve BAĞ-KUR'luların nisan ayında aylık alabilmeleri için en geç 31 Mart'a kadar başvuru yapmaları gerekiyor. Kamu işçileri ve memurlarda ise nisanda emekli aylığı almak için başvuru süresi sona erdi.

EYT BAŞVURU SONUÇLARI TIKLA ÖĞREN! SGK takip ekranı ile 2023 EYT başvuru sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır, açıklandı mı?

EYT İLK MAAŞ ÖDEME TARİHİ 2023: İLK MAAŞLAR 1 NİSAN'DAN İTİBAREN ÖDENECEK

31 Mart tarihine kadar müracaat eden EYT'liler, ilk maaşlarını 1 Nisan'dan itibaren almaya başlayacak. Hak sahipleri başvurularının durumunu öğrenebiliyor.

e-Devlet'te SGK evrak takip hizmetinden ya da SGK'nın il ve ilçe müdürlüklerinden süreç takip edilebiliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2 bin liraya yükseltilecek bayram ikramiyesi düzenlemesinden emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklinin yararlanacağını açıkladı.

EYT BAŞVURU SONUÇLARI TIKLA ÖĞREN! SGK takip ekranı ile 2023 EYT başvuru sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır, açıklandı mı?

EYT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

EYT başvurusu e devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. SGK tarafından paylaşılan videoya göre emeklilik başvuru adımları şöyle:

turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra arama kısmına 'aylık', 'emekli', 'gelir' kelimelerinden birini yazın.

Çıkan sonuçlarda 'gelir, aylık ödenek talep belgesi'nin verilmesi kısmına tıklayın.

Ardından sayfada çıkan 'yeni başvuru' sekmesine tıklayın.

Tahsis talep türü olarak ise 'yaşlılık aylığı' seçin.

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