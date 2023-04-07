EYT başvuru sonucu e devlet sorgulama ekranı 2023: EYT başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olur, nasıl öğrenilir?

Emeklilikte yaşa takılanlar yasası sonrası emekli aylığı için başvuruda bulunanlar müracaat sonuçları için SGK evrak takip işlemlerini gerçekleştiriyor. EYT başvuru sonuçları ne zaman belli olacak, açıklandı mı soruları yanıt ararken 200 bin fazla vatandaşın maaş bağlama işlemleri tamamlandı. İlk ödemeler alınırken başvuruda bulunan adaylar EYT başvuru sonucu e devlet sorgulama ekranı üzerinden dosyalarının durumlarını kontrol ediyor. Peki, emeklilik başvuru sorgulama nasıl yapılır, nereden öğrenilir? İşte, EYT başvuru sonuçları 2023 son durum…