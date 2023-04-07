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Giriş Tarihi: 07.04.2023 21:39 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023 21:42

EYT başvuru sonucu e devlet sorgulama ekranı 2023: EYT başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olur, nasıl öğrenilir?

Emeklilikte yaşa takılanlar yasası sonrası emekli aylığı için başvuruda bulunanlar müracaat sonuçları için SGK evrak takip işlemlerini gerçekleştiriyor. EYT başvuru sonuçları ne zaman belli olacak, açıklandı mı soruları yanıt ararken 200 bin fazla vatandaşın maaş bağlama işlemleri tamamlandı. İlk ödemeler alınırken başvuruda bulunan adaylar EYT başvuru sonucu e devlet sorgulama ekranı üzerinden dosyalarının durumlarını kontrol ediyor. Peki, emeklilik başvuru sorgulama nasıl yapılır, nereden öğrenilir? İşte, EYT başvuru sonuçları 2023 son durum…

EYT başvuru sonucu e devlet sorgulama ekranı 2023: EYT başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olur, nasıl öğrenilir?

EYT başvuru takip ekranı gündemdeki yerini aldı. Emeklilik başvurusu işlemlerini tamamlayan vatandaşlar ilk ödemelerini almaya başladı. Nisan ayı itibarıyla başlayan ödemelerin yanı sıra başvuru durumunu kontrol eden vatandaşlar da sorgulamalara devam ediyor. EYT başvuru sonuçları ne zaman belli olacak, açıklandı mı, kaç günde açıklanır soruları araştırılıyor. Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR prim gün sayısı hesabı sonrası SGK üzerinde mesai devam ediyor. İşte, 2023 EYT başvuru sonucu e devlet sorgulama ekranı...

EYT başvuru sonucu e devlet sorgulama ekranı 2023: EYT başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olur, nasıl öğrenilir?

EYT BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR!

Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle birlikte yüz binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı. Düzenlemenin hayata geçmesiyle beraber ilk etapta 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik hakkı elde etti.

EYT yasasıyla emekliliğe hak kazananların başvuruları 3 Mart 2023 tarihi itibarıyla başladı ve halen devam ediyor. İşlemler, e-Devlet üzerinden ya da SGK merkezlerinden yapılabiliyor.

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EYT başvuru sonucu e devlet sorgulama ekranı 2023: EYT başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olur, nasıl öğrenilir?

BAŞVURULAR 1,6 MİLYONU AŞTI

EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesinden itibaren emekli olmak için başvuru yapanların sayısı 1,6 milyonu aştı. Başvuru yapanların bir kısmının aylık bağlama işlemleri de tamamlandı.

Aylıklar, emeklilik dilekçesi verildikten sonraki aydan itibaren ödenecek. İlk aylıklar nisan ayında hesaplara yatırılacak. Başvuru tarihi maaş alma zamanını etkileyecek.

SSK ve BAĞ-KUR'luların nisan ayında aylık alabilmeleri için en geç 31 Mart'a kadar başvuru yapmaları gerekiyor. Kamu işçileri ve memurlarda ise nisanda emekli aylığı almak için başvuru süresi sona erdi.

EYT başvuru sonucu e devlet sorgulama ekranı 2023: EYT başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olur, nasıl öğrenilir?

EYT İLK MAAŞ ÖDEME TARİHİ 2023

Başvuru yapan 1,6 milyon EYT'liden 250 binden fazlasının işlemi tamamlandı. Bu kapsamda maaş bağlama işlemi bitenlere fark ödemeleri başladı.

e-Devlet'te SGK evrak takip hizmetinden ya da SGK'nın il ve ilçe müdürlüklerinden süreç takip edilebiliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2 bin liraya yükseltilecek bayram ikramiyesi düzenlemesinden emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklinin yararlanacağını açıkladı.

EYT başvuru sonucu e devlet sorgulama ekranı 2023: EYT başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olur, nasıl öğrenilir?

EYT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

EYT başvurusu e devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. SGK tarafından paylaşılan videoya göre emeklilik başvuru adımları şöyle:

turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra arama kısmına 'aylık', 'emekli', 'gelir' kelimelerinden birini yazın.

Çıkan sonuçlarda 'gelir, aylık ödenek talep belgesi'nin verilmesi kısmına tıklayın.

Ardından sayfada çıkan 'yeni başvuru' sekmesine tıklayın.

Tahsis talep türü olarak ise 'yaşlılık aylığı' seçin.

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