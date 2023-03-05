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Giriş Tarihi: 05.03.2023 07:03 Güncelleme Tarihi: 05.03.2023 07:04

EYT emeklilik başvurusu e-Devlet ekranı: SGK EYT başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilir, şartları neler?

Yasanın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yüz binlerce vatandaş EYT başvurusu için e-Devlet sayfasını ziyaret etti. Başvuru işlemini henüz tamamlamayan vatandaşlar, SGK EYT başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilir gibi sorularla yasanın kapsamını ve başvuru ekranını inceliyor. Bu hususta EYT başvuru şartları ve gerekli belgeler neler soruları da yanıt arıyor. İşte EYT emeklilik başvurusu e-Devlet ekranı ve başvuru adımları!

EYT emeklilik başvurusu e-Devlet ekranı: SGK EYT başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilir, şartları neler?

Resmi Gazete'de detayların yayımlanmasının ardında EYT başvurusu başladı. SGK şubelerinden ve e-Devlet üzerinden gerçekleştirilen başvurulara dair SGK EYT başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilir soruları yanıt arıyor. Bilindiği üzere 2 milyondan fazla vatandaşın faydalanacağı Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasasına yönelik yeni düzenlemede yaş sınırına yer verilmedi. Bu noktada yasadan faydalanmak isteyen vatandaşlar EYT başvuru şartları ve gerekli evraklar neler sorularıyla incelemeleri hızlandırdı. İşte EYT emeklilik başvurusu e-Devlet ekranı ile konunun detayları!

EYT emeklilik başvurusu e-Devlet ekranı: SGK EYT başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilir, şartları neler?

EYT RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Milyonların merakla beklediği haber geldi. "EYT Resmi Gazete'de yayımlandı mı, EYT ne oldu" sorusunun cevabı merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iradesiyle yaş şartı olmadan yapılan ve yaklaşık 5 milyon kişiye emeklilik yolunu açacak EYT düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi.

EYT yasası ülkemizi sarsan deprem felaketi nedeniyle Meclis'te bekliyordu. Başkan Erdoğan'ın talimatı sonrası yasa hızla Meclis'ten geçti ve bugün de Resmi Gazete'de yayımlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve SGK'dan yürütmenin detayları için açıklama bekleniyor.

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EYT emeklilik başvurusu e-Devlet ekranı: SGK EYT başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilir, şartları neler?

EYT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

EYT'lilere bakıldığında büyük çoğunluğunun SSK kapsamında olduğu görülüyor. Bu kapsamındaki EYT'lilerin yüzde 87'si ise halen bir işte çalışan sigortalılar. EYT emeklilik başvurusu çalışanlar için farklı çalışmayanlar için ise farklı gerçekleşecek.

Çalışmayanlar sadece emeklilik başvurusu yaparak işlemlerini başlatabilecekler. Çalışan EYT'liler için ise birkaç aşamalı bir başvuru süreci gerçekleşecek.

EYT emeklilik başvurusu e-Devlet ekranı: SGK EYT başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilir, şartları neler?

ÇALIŞAN EYT'Lİ BAŞVURU SÜRECİ...

Emeklilik başvurusu yapmak isteyen çalışan EYT'liler öncelikli olarak işyerlerinden çıkış belgesi alacak

Çıkış belgesi ile emeklilik müracaatlarını gerçekleştirecek

Emeklilik kararının ardından tüm EYT'liler ve emekliler istedikleri bir işyerinde çalışabilecek

Çalışan emeklilerin maaşlarında herhangi bir kesinti olmayacak

Emekliler hem çalıştıkları işyerlerinden hem de SGK'dan maaş alabiliyor

NOT: Emekli olduktan sonra bir kamu kurumunda çalışanların emekli maaşları kesiliyor.

Emeklilikte yaşa takılanların büyük çoğunluğu yüzde 85'in üzerinde SSK'lı olarak dikkat çekiyor. Birçok EYT'li emekli olduktan sonra çalışmaya devam etmek istiyor. EYT başvuru işlemi nasıl yapılacak? EYT başvurusu SGK'ya giderek ya da e-Devlet üzerinden formların doldurulmasıyla gerçekleşecek.

EYT emeklilik başvurusu e-Devlet ekranı: SGK EYT başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilir, şartları neler?

EMEKLİLİK İÇİN EYT BAŞVURUSU E-DEVLET'TEN NASIL YAPILIR?

EYT başvurusu e-Devlet'ten yapabilir:

turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet sistemine giriş yapılır.

Arama kısmına aylık/emekli/gelir kelimelerinden herhangi biri yazılarak ekrana gelen Gelir, Aylık, Ödenek Talep Belgesinin Verilmesi bağlantısına tıklanır.

Gelen ekranda "Yeni Başvuru" tıklanır.

Tahsis talep türü olarak "Yaşlılık Aylığı" seçilir.

SSK kapsamında aylık talep ediyorsanız, 4/A SSK; BAĞ-KUR kapsamında aylık talep ediyorsanız 4/B BAĞKUR seçilir ve altta yer alan "Başvur" butonu tıklanır.

T.C. Kimlik Numarası ve ad-soyad bilgileri ekrana otomatik olarak gelecektir. Maaş ödemesinin yapılacağı banka seçilerek, açıklama kısmına bankanın talep edilen şubesi yazılır.

İletişim bilgileri kısmında cep telefonu numarası başına sıfır eklenmeden yazılmalıdır. E-Posta adresi de eklenebilir.

Adres bölümünde ikametgâh bilgisi ekrana otomatik olarak gelecektir. Tebliğin farklı bir adrese gönderilmesinin talep edilmesi halinde; farklı adres kısmına yeni adres yazılmalıdır. Yazılmış olan yeni adresin il ve ilçe kısımlarının da doldurulması gerekmektedir.

BAĞKUR, Emekli Sandığı, Banka Sandığı veya yurtdışından aylık alınması durumunda, "Aylık alıyor mu?" Kutucuğunda yer alan "Evet" ya da "Hayır" seçeneklerinden herhangi birinin mutlaka işaretlenmesi gerekmektedir. İleri butonu ile bir sonraki sayfaya geçiş yapılarak Başvur kutucuğu tıklandığında, başvuru Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilecektir.

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