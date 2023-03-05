EYT emeklilik başvurusu e-Devlet ekranı: SGK EYT başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilir, şartları neler?

EYT RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Milyonların merakla beklediği haber geldi. "EYT Resmi Gazete'de yayımlandı mı, EYT ne oldu" sorusunun cevabı merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iradesiyle yaş şartı olmadan yapılan ve yaklaşık 5 milyon kişiye emeklilik yolunu açacak EYT düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi.

EYT yasası ülkemizi sarsan deprem felaketi nedeniyle Meclis'te bekliyordu. Başkan Erdoğan'ın talimatı sonrası yasa hızla Meclis'ten geçti ve bugün de Resmi Gazete'de yayımlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve SGK'dan yürütmenin detayları için açıklama bekleniyor.