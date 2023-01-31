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Haberler Yaşam EYT Maaş hesaplama robotu 2023: SSK Bağkur ile SGK 4A, 4B, 4C EYT emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 31.01.2023 11:31 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023 11:31

EYT Maaş hesaplama robotu 2023: SSK Bağkur ile SGK 4A, 4B, 4C EYT emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?

EYT emekli maaşı hesaplama tablosu Şubat ayına kısa bir süre merak ediliyor. Son olarak yapılan resmi açıklamalar kapsamında Emeklilikte Yaşa Takılanlar için beklenen müjdeli haber geldi ve düzenleme Meclis sürecine girdi. Mart ayında ilk maaş hesaplamasının başlayacağı açıklanırken binlerce vatandaş "SSK Bağkur ile SGK 4A, 4B, 4C EYT emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?" sorusuna yanıt arıyor. Peki; EYT maaş hesaplama nasıl ve nereden yapılır, kimler kapsıyor ve şartları neler? İşte EYT emekli maaşı hesaplama tablosu ve diğer bilgiler.

EYT Maaş hesaplama robotu 2023: SSK Bağkur ile SGK 4A, 4B, 4C EYT emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?

EYT maaş hesaplama işlemleri şimdiden başladı. Pek çok vatandaşı yakından ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yaş sınırının kaldırılmasının ardından resmi açıklamalar birer birer geliyor. Prim günü, kıdem tazminatı hesabı, başvuru süreci gibi pek çok koşul kapsamında netleşecek olan SSK Bağkur ile SGK 4A, 4B, 4C EYT emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır? İşte EYT emekli maaşı hesaplama tablosu 2023.

EYT Maaş hesaplama robotu 2023: SSK Bağkur ile SGK 4A, 4B, 4C EYT emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?

EYT ŞARTLARI NE OLDU?

4A-4B-4C SSK, Bağ-Kur ve emeklikli sandığı prim günü şartı ne oldu?
EYT maaşı hesaplama işlemi nasıl yapılacak?
Kıdem tazminatı hesabı nasıl yapılacak?
EYT staj konusu yasada olacak mı?
EYT'de süre sınırı olacak mı?
Başvuru süreci nasıl olacak?

İşte EYT hesaplama tablolarıyla beraber merak edilen soruların yanıtları...

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EYT Maaş hesaplama robotu 2023: SSK Bağkur ile SGK 4A, 4B, 4C EYT emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?

EYT MECLİS BAŞKANLIĞI'NA SUNULDU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı EYT'de teknik çalışmayı tamamladı ve konuyu AK Parti milletvekillerine aktardı. AK Parti milletvekilleri EYT düzenlemesi için teknik metinleri kanun teklifi haline getirdi ve imzalar atıldı.

Akbaşoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin detaylarını paylaştı.

EYT Maaş hesaplama robotu 2023: SSK Bağkur ile SGK 4A, 4B, 4C EYT emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?

İŞTE 15 MADDEDE EYT KANUN TEKLİFİ

  • Teklif 4 maddeyi içeriyor
  • Yaş şartı tamamen kalkıyor
  • Prim günü mevcut yasadaki gibi kalacak
  • EYT kanun teklifi 2023 yılı için 2 milyon 250 bin sigortalıyı etkiliyor
  • Düzenleme 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan 4,7 milyon vatandaşı kapsıyor
  • Prim ve sigortalılık süresi dolan emeklilik hakkı elde edecek
  • Emekli olduktan sonra 10 gün içinde aynı iş yerinde işe başlanması durumunda 500 TL yüzde 5 destek primi verilecek
  • Taşerondan işçi kadrosuna geçenlerin ister emekli olabilme isterse kendi yerlerinde çalışabilme imkanı olacak
  • Kanun teklifi 7-8 Şubat tarihinde Meclis'te oylanacak
  • Başvurular ister e-Devlet üzerinden ister SGK'ya direkt olarak yapılabilecek
  • EYT staj konusu kanun teklifinde bulunmuyor
  • Kıdem tazminatı ödemeleri için işverene uygun koşullarda KGF desteği verilecek
  • SSK, BAĞ-KUR, emekli sandığı ayrımı olmayacak
  • EYT'li bir vatandaşın hemen emekli olma gibi zorunluluğu yok
  • İlk emekli maaşı Mart ayında alınacak
EYT Maaş hesaplama robotu 2023: SSK Bağkur ile SGK 4A, 4B, 4C EYT emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?

KADIN-ERKEK İÇİN EYT'DE PRİM GÜNÜ ŞARTI NETLEŞTİ

EYT düzenlemesi ile 8 Eylül 1999 öncesine emeklilik kapılarını açıyor. Emeklilik için yaş şartı tamamen kalktı. Prim günü ve sigortalılık süresi mevcut mevzuattaki gibi kalacak. Buna göre SSK'lı EYT'liler 5000-5975 gün arasında değişen şartlarda emekli olacak.

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