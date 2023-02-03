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Haberler Yaşam EYT PRİM GÜNÜ TABLOSU 2023: Kadın/erkek EYT şartları neler, prim gün sayısı hesaplama nasıl yapılır? EYT prim gün sayısı sorgulama
Giriş Tarihi: 03.02.2023 11:51 Güncelleme Tarihi: 03.02.2023 11:51

EYT PRİM GÜNÜ TABLOSU 2023: Kadın/erkek EYT şartları neler, prim gün sayısı hesaplama nasıl yapılır? EYT prim gün sayısı sorgulama

EYT son dakika gelişmeleri ile gündemdeki yerini koruyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için hazırlanan EYT kanun teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Sigortalılık süresi ve prim gün sayısını dolduran, 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı çalışan herkese emeklilik yolu açan teklif, 7 Şubat'ta Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Önümüzdeki hafta yasalaşması beklenen teklif ile ilgili olarak Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR emeklileri kademeli emeklilik, EYT şartları, prim gün sayısı ve sigortalılık süresi ile ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Peki, EYT prim gün sayısı ve sigortalılık süresi sorgulama nasıl yapılır? İşte, erkek ve kadın EYT prim günü tablosu ve konu ile ilgili tüm merak edilenler…

EYT PRİM GÜN SAYISI HESAPLAMA TABLOSU 2023: Kadın/erkek EYT şartları neler, prim gün sayısı sorgulama nasıl yapılır?

EYT prim gün sayısı hesaplama tablosu araştırmaları hız kazandı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT düzenlemesi, önümüzdeki hafta Genel Kurul'da görüşülecek ve aynı gün yasalaşacak. Yürürlük tarihi için geri sayım devam ederken kanun teklifi maddeleri geçtiğimiz günlerde AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu tarafından açıklanmıştı. Erkek ve kadın EYT şartları ve kapsamı netliğe kavuşurken emekli olmayı bekleyen vatandaşlar, EYT prim gün sayısı hesaplama işlemlerine başladı. SGK'nın hazırladığı tabloyla sigortalılık süresi ve prim gün sayısı sorgulama işlemlerini kolaylıkla yapabilirsiniz. Peki, Emeklilik için prim günü kaç olmalı? İşte, erkek/kadın EYT primi günü tablosu…

EYT PRİM GÜN SAYISI HESAPLAMA TABLOSU 2023: Kadın/erkek EYT şartları neler, prim gün sayısı sorgulama nasıl yapılır?

EYT SON DAKİKA HABERLERİ | PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU'NDA KABUL EDİLDİ!

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT düzenlemesinde adım adım sona yaklaşılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışmaları tamamlanan taslak metni, geçtiğimiz hafta Meclis'te kanun teklifi haline getirilmiş ve milletvekilleri için imzaya açılmıştı.

İmzaların atılmasının ardından 30 Ocak 203 tarihinde Meclis Başkanlığı'na sunulan Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi, 2 Şubat Perşembe günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşüldü ve kabul edildi.

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EYT PRİM GÜN SAYISI HESAPLAMA TABLOSU 2023: Kadın/erkek EYT şartları neler, prim gün sayısı sorgulama nasıl yapılır?

EYT MECLİS GENEL KURUL TARİHİ BELLİ OLDU!

EYT düzenlemesi ile ilgili bilgi veren AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Haftaya salı Genel Kurul'da görüşmeyi planlıyoruz" açıklamasında bulundu.

Buna göre 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar ve gerekli prim gün şartını sağlayanların faydalanacağı kanun teklifi, 7 Şubat 2023 Salı günü Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek ve aynı gün yasalaşacak.

EYT yasası Şubat ayı içerisinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Tüm bu aşamaların yaklaşık 2 hafta içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, geçtiğimiz ay sonunda kanun teklifi maddeleri hakkında açıklamalarda bulundu:

EYT PRİM GÜN SAYISI HESAPLAMA TABLOSU 2023: Kadın/erkek EYT şartları neler, prim gün sayısı sorgulama nasıl yapılır?

PRİM GÜNÜ VE SİGORTALILIK SÜRESİNİ TAMAMLAYAN HERKES EMEKLİ OLACAK

Teklifin basit, sade, uygulanabilir, en geniş kapsamlı ve eşitlikçi olduğunu belirten Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

"Prim gün sayısı, çalışma süresi ve yaş şartından iki şartı yerine getirenler yani prim gün sayısını ve çalışma süresini dolduran istinasız herkes emekli olmaya hak kazanacak. Yaptığımız düzenlemenin özü bu. Başka bir şart ilave etmek asla söz konusu değil. Bunu kim söylüyorsa bu düzenlemeye, düzenleme sahiplerine iftira atıyor demektir. Herkes müfteri olmaktan uzak olmalı. 'Siz bu teklifle yeni mağduriyetler oluşturuyorsunuz' demek iftiradır, kamuoyunu yanıltmaya dönük bir dezenformasyondur.

EYT PRİM GÜN SAYISI HESAPLAMA TABLOSU 2023: Kadın/erkek EYT şartları neler, prim gün sayısı sorgulama nasıl yapılır?

Teklifle, 1999'dan önce geçerli olan şartlardan birini, yaş şartını kaldırıyoruz; diğer iki şartı taşıyanların hepsini emekli ediyoruz. Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuna deklare edilen neyse bunu kanun teklifine dönüştürerek konuyu basit, yalın şekilde düzenledik. Yaş şartını kaldırdık, yaklaşık 5 milyon insanın emekli olabilmesini düzenledik. Bu yıl 2 milyon 250 bin kişinin mevcut mevzuata göre yürürlükte olan prim gün sayısı ve çalışma süresi dikkate alınarak emekli olabilme hakkını getiriyoruz. Bu, 10 milyon vatandaşımıza dokunmak demek. Böyle büyük müjdeli bir haber kimi çevrelerde paniğe ve meseleleri çarpıtmaya neden oldu."

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