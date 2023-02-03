EYT son dakika gelişmeleri ile gündemdeki yerini koruyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için hazırlanan EYT kanun teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Sigortalılık süresi ve prim gün sayısını dolduran, 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı çalışan herkese emeklilik yolu açan teklif, 7 Şubat'ta Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Önümüzdeki hafta yasalaşması beklenen teklif ile ilgili olarak Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR emeklileri kademeli emeklilik, EYT şartları, prim gün sayısı ve sigortalılık süresi ile ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Peki, EYT prim gün sayısı ve sigortalılık süresi sorgulama nasıl yapılır? İşte, erkek ve kadın EYT prim günü tablosu ve konu ile ilgili tüm merak edilenler…