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Haberler Yaşam EYT RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI MI, ne zaman yayınlanacak? EYT Yasası Meclis’ten geçti, gözler Resmi Gazete sayısında!
Giriş Tarihi: 02.03.2023 09:50 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023 09:50

EYT RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI MI, ne zaman yayınlanacak? EYT Yasası Meclis’ten geçti, gözler Resmi Gazete sayısında!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yapılan EYT düzenlemesi Meclis'ten geçerek yasalaştı. İlk etapta 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik yolu açan yasa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanacak. Bu noktada söz konusu düzenleme ile emekli olmayı bekleyen milyonlarca vatandaş gözlerini Resmi Gazete sayısına çevirdi. EYT Resmi Gazete'de yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak soruları gündemdeki yerini aldı. Öte yandan Bakanlık ve SGK'dan gelen açıklamalar sonrası EYT ilk maaş tarihi de netlik kazandı. Peki, EYT Resmi Gazete'de yayımlandı mı? İşte, EYT yasası şartları ile 2 Mart 2023 Resmi Gazete sayısı…

EYT RESMİ GAZETE’DE YAYINLANDI MI, ne zaman yayınlanacak? EYT Yasası Meclis’ten geçti, gözler Resmi Gazete sayısında!

EYT Resmi Gazete sayısı bekleniyor… Emeklilikte Yaşa Takılanlar için hazırlanan EYT düzenlemesi, 28 Şubat Salı günü Meclis'ten geçti ve yasalaştı. EYT Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra resmen yürürlüğe girmiş olacak. Bu nedenle milyonlarca vatandaş EYT Resmi Gazete'de yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak sorularına yanıt arıyor. Yasanın yürürlüğe girmesiyle beraber prim günü ve sigortalılık süresi şartlarını taşıyanlar, yaş şartı olmadan emeklilik hakkı elde edecek. Peki, EYT yasası ne zaman Resmi Gazete'de yayınlanacak, hangi tarihte yürürlüğe girecek, son durum ne? İşte, detaylar.

EYT RESMİ GAZETE’DE YAYINLANDI MI, ne zaman yayınlanacak? EYT Yasası Meclis’ten geçti, gözler Resmi Gazete sayısında!

EYT SON DAKİKA HABERİ: EYT YASASI MECLİS'TEN GEÇTİ!

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi nedeniyle çalışmalarına 3 hafta ara veren Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 28 Şubat 2023 Salı günü açıldı. Meclis'in ilk gündem maddesi emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan EYT düzenlemesi oldu.

TBMM Genel Kurulu'nda milyonların beklediği EYT kanun teklifi için görüşmelere geçildi. Yaklaşık 4 saat süren görüşmeler tamamlandı. Kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda oylandı ve yasalaştı.

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EYT RESMİ GAZETE’DE YAYINLANDI MI, ne zaman yayınlanacak? EYT Yasası Meclis’ten geçti, gözler Resmi Gazete sayısında!

EYT YASASI ŞARTLARI DEĞİŞTİ Mİ? AKBAŞOĞLU AÇIKLADI!

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Meclis'te yaptığı açıklamada "Mevcut yasa ile yaş şartı, prim ve sigortalılık süresini tamamlayan emekli oluyor. Biz 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan çalışanlar için burada yaş şartını kaldırıyoruz. Yeni bir şart kesinlikle getirmiyoruz" ifadelerini kullandı.

EYT RESMİ GAZETE’DE YAYINLANDI MI, ne zaman yayınlanacak? EYT Yasası Meclis’ten geçti, gözler Resmi Gazete sayısında!

EYT İLE EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?

İşte EYT yasasına göre emeklilik şartları:

Yasa, 4 maddeden oluşuyor.

Emeklilik için yaş şartı bulunmuyor.

Düzenleme 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan 4,7 milyon vatandaşı kapsıyor.

EYT kanun teklifi 2023 yılı için 2 milyon 250 bin sigortalıyı etkiliyor.

Prim günü mevcut yasadaki gibi kalacak.

Prim ve sigortalılık süresi dolan emeklilik hakkı elde edecek.

SSK, BAĞ-KUR, emekli sandığı ayrımı olmayacak.

EYT RESMİ GAZETE’DE YAYINLANDI MI, ne zaman yayınlanacak? EYT Yasası Meclis’ten geçti, gözler Resmi Gazete sayısında!

Emekli olduktan sonra 30 gün içinde aynı iş yerinde işe başlanması durumunda 500 TL yüzde 5 destek primi verilecek.

Taşerondan işçi kadrosuna geçenlerin ister emekli olabilme isterse kendi yerlerinde çalışabilme imkanı olacak.

Kıdem tazminatı ödemeleri için işverene uygun koşullarda KGF desteği verilecek.

Başvurular e-Devlet üzerinden veya SGK'ya direkt olarak yapılabilecek.

EYT staj konusu kanun teklifinde bulunmuyor.

EYT'li bir vatandaşın hemen emekli olma gibi zorunluluğu yok.

İlk emekli maaşı Nisan ayında bağlanacak.

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