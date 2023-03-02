Haberler Yaşam EYT RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI MI, ne zaman yayınlanacak? EYT Yasası Meclis’ten geçti, gözler Resmi Gazete sayısında!

Giriş Tarihi: 02.03.2023 09:50 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023 09:50

EYT RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI MI, ne zaman yayınlanacak? EYT Yasası Meclis’ten geçti, gözler Resmi Gazete sayısında!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yapılan EYT düzenlemesi Meclis'ten geçerek yasalaştı. İlk etapta 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik yolu açan yasa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanacak. Bu noktada söz konusu düzenleme ile emekli olmayı bekleyen milyonlarca vatandaş gözlerini Resmi Gazete sayısına çevirdi. EYT Resmi Gazete'de yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak soruları gündemdeki yerini aldı. Öte yandan Bakanlık ve SGK'dan gelen açıklamalar sonrası EYT ilk maaş tarihi de netlik kazandı. Peki, EYT Resmi Gazete'de yayımlandı mı? İşte, EYT yasası şartları ile 2 Mart 2023 Resmi Gazete sayısı…