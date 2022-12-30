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Haberler Yaşam EYT ŞARTLARI | SSK, Bağkur EYT emeklilik şartları neler, prim gün sayısı kaç olmalı, kimleri kapsıyor?
Giriş Tarihi: 30.12.2022 08:03 Güncelleme Tarihi: 30.12.2022 08:05

EYT ŞARTLARI | SSK, Bağkur EYT emeklilik şartları neler, prim gün sayısı kaç olmalı, kimleri kapsıyor?

Yılbaşından bu yana gündemden düşmeyen emeklilikte yaşa takılanlar konusu 2022 yılı itibarıyla çözüme kavuştu. Yasadan yararlanmak ve emeklilik başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar EYT şartları konusunda araştırmalara başladı. Yaş sınırının ortadan kaldırılmasının yanı sıra prim gün sayısı, askerlik ve doğum borçlanması hakkında yeni sorular arama geçmişlerindeki yerini aldı. Peki, EYT emeklilik şartları neler, prim gün sayısı kaç olmalı, kimleri kapsıyor? İşte, EYT emeklilik şartları Bağkur, SSK, Emekli Sandığı

EYT ŞARTLARI | SSK, Bağkur EYT emeklilik şartları neler, prim gün sayısı kaç olmalı, kimleri kapsıyor?

EYT şartları Bağkur, SSK, Emekli Sandığı için ayrı ayrı sorgulanmaya başladı. Başkan Erdoğan tarafından müjdesi verilen emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi yaş sınırını ortadan kaldırdı. Buna prim gün sayısını dolduranlar yaş olmaksızın emekli olabilecek. Başvurulardan önce EYT emeklilik şartları araştırılmaya başladı. SSK, Bağ-kur, Emekli Sandığı fark etmeksizin yaş sınırı olmayacağı açıklanırken prim sorgulamaları gündemdeki yerini aldı. Peki, EYT emeklilik şartları neler, prim gün sayısı kaç olmalı? İşte, detaylar…

EYT ŞARTLARI | SSK, Bağkur EYT emeklilik şartları neler, prim gün sayısı kaç olmalı, kimleri kapsıyor?

EYT YASASI İLE YAŞ SINIRI KALKTI!

Başkan Erdoğan beklenen EYT açıklamasını yaptı:

"Ülkemizde bildiğiniz gibi emekli olabilmek için prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaşı tamamlamak gerekiyor. Yaptığımız düzenleme yaş bekleyenleri kapsıyor. EYT düzenlemesi ile herhangi bir yaş şartı olmayacak. Prim günü ve sigortalılık süresi tamam olan 2 milyon 250 bin vatandaş doğrudan emekli olabilecek. Mali çalışmaları da yaptık."

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EYT ŞARTLARI | SSK, Bağkur EYT emeklilik şartları neler, prim gün sayısı kaç olmalı, kimleri kapsıyor?

EYT EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?

8 Eylül 1999 düzenlemesi öncesindeki şartlar emeklilik için yaş şartı olmaksızın uygulanacak.

Bu noktada prim gün sayısı, sigorta girişi ve sigortalılık süresi gibi konu başlıkları gündemde olacak.

İşte, SSK, Emekli Sandığı, Bağkur EYT şartları...

EYT ŞARTLARI | SSK, Bağkur EYT emeklilik şartları neler, prim gün sayısı kaç olmalı, kimleri kapsıyor?

EYT SSK ŞARTLARI NELER?

5.000 gün primi tamamlamak,

Erkeklerde 25, kadınlarda 20 yıl sigortalılık süresini doldurmak

EYT ŞARTLARI | SSK, Bağkur EYT emeklilik şartları neler, prim gün sayısı kaç olmalı, kimleri kapsıyor?

EYT BAĞKUR ŞARTLARI NELER?

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