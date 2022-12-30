EYT ŞARTLARI | SSK, Bağkur EYT emeklilik şartları neler, prim gün sayısı kaç olmalı, kimleri kapsıyor?

Yılbaşından bu yana gündemden düşmeyen emeklilikte yaşa takılanlar konusu 2022 yılı itibarıyla çözüme kavuştu. Yasadan yararlanmak ve emeklilik başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar EYT şartları konusunda araştırmalara başladı. Yaş sınırının ortadan kaldırılmasının yanı sıra prim gün sayısı, askerlik ve doğum borçlanması hakkında yeni sorular arama geçmişlerindeki yerini aldı. Peki, EYT emeklilik şartları neler, prim gün sayısı kaç olmalı, kimleri kapsıyor? İşte, EYT emeklilik şartları Bağkur, SSK, Emekli Sandığı…