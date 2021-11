EYT son dakika gelişmesi bugün var mı, çıkacak mı? Bu yıl EYT ne zaman çıkacak, Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası nedir ve kimleri kapsıyor?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT son dakika gelişmelerini an be an takip ediyor. Emeklilik için gereken yaş dışındaki sigortalılık süresi ve prim günü şartlarını sağlamak gerekirken EYT ne zaman çıkacak, yasada son durum ne, kimleri kapsıyor sorularına yanıt aranıyor. Son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışma takvimlerinde 3600 ek gösterge kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunduğunu belirterek düzenleme yapılacağı duyuruldu. Peki EYT son dakika gelişmesi bugün var mı? EYT ne zaman çıkacak, nedir ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası kimleri kapsıyor?