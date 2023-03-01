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Giriş Tarihi: 01.03.2023 07:38 Güncelleme Tarihi: 01.03.2023 07:38

EYT HABERLERİ SON DAKİKA 2023 | Yasalaştı! EYT ne oldu, ne zaman çıkacak, hangi tarihte yürürlüğe girecek? Kısmi emeklilik şartları

EYT son dakika haberleri ile gündemdeki yerini koruyor. 28 Şubat Salı günü açılan Meclis'in ilk gündem maddesi EYT düzenlemesi oldu. Milyonların merakla beklediği görüşmeler neticelendi. Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda oylanarak kabul edildi ve yasalaştı. Yaklaşık 5 milyon kişinin faydalanacağı yasa, Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Bu noktada EYT ne zaman çıkacak ve Resmi Gazete'de yayımlanacak soruları yanıt aramaya başladı. Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR emeklilik şartları geçtiğimiz ay netleşirken prim gün sayısı hesaplama işlemleri ise devam ediyor. Peki, EYT ne zaman çıkacak, ilk maaş ne zaman ödenecek, kısmi emeklilik şartları neler? İşte, EYT son durum gelişmeleri 2023…

EYT HABERLERİ SON DAKİKA 2023 | Yasalaştı! EYT ne oldu, ne zaman çıkacak, hangi tarihte yürürlüğe girecek? Kısmi emeklilik şartları

EYT ne zaman çıkacak ve Resmi Gazete'de yayımlanacak soruları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yapılan yasa teklifi, deprem felaketi nedeniyle Meclis sürecini tamamlayamamıştı. 21 gün aradan sonra açılan Meclis'in ilk gündem maddesi EYT kanun teklifi oldu. Milyonlarca kişiye emeklilik yolu açan düzenlemenin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesinin ardından EYT yürürlük tarihi için gözler Başkan Erdoğan'a çevrildi. Peki, EYT ne zaman çıkacak, hangi tarihte Resmi Gazete'de yayımlanacak, ilk maaş hangi ay yatacak? İşte, 2023 EYT son dakika haberleri...

EYT HABERLERİ SON DAKİKA 2023 | Yasalaştı! EYT ne oldu, ne zaman çıkacak, hangi tarihte yürürlüğe girecek? Kısmi emeklilik şartları

EYT SON DAKİKA HABERLERİ: EYT YASASI MECLİS'TEN GEÇTİ!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi nedeniyle çalışmalarına ara vermişti.

TBMM, 3 haftalık aranın ardından 28 Şubat 2023 Salı günü açıldı. Meclis Genel Kurulu görüşmeleri saat 15.00'te başladı ve ilk gündem maddesi emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan EYT düzenlemesi oldu.

TBMM Genel Kurulu'nda milyonlarca vatandaşın uzun süredir beklediği EYT kanun teklifi için görüşmelere geçildi. Yaklaşık 4 saat süren görüşmeler tamamlandı. Kanun teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda oylandı ve yasalaştı.

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EYT HABERLERİ SON DAKİKA 2023 | Yasalaştı! EYT ne oldu, ne zaman çıkacak, hangi tarihte yürürlüğe girecek? Kısmi emeklilik şartları

EYT YASASI ŞARTLARI DEĞİŞTİ Mİ? AKBAŞOĞLU AÇIKLADI!

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Meclis'te yaptığı açıklamada "Mevcut yasa ile yaş şartı, prim ve sigortalılık süresini tamamlayan emekli oluyor. Biz 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan çalışanlar için burada yaş şartını kaldırıyoruz. Yeni bir şart kesinlikle getirmiyoruz" ifadelerini kullandı.

EYT HABERLERİ SON DAKİKA 2023 | Yasalaştı! EYT ne oldu, ne zaman çıkacak, hangi tarihte yürürlüğe girecek? Kısmi emeklilik şartları

EYT EMEKLİLİK ŞARTLARI AÇIKLANDI!

Genel Kurulda kabul edilen teklif, 4 maddeden oluşuyor.

Düzenleme 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan vatandaşları kapsıyor.

Emeklilik için yaş şartı bulunmuyor.

Prim günü mevcut yasadaki gibi kalacak.

Prim günü ve sigortalılık süresini tamamlayan istediği zaman emekli olabilecek.

SSK, BAĞ-KUR, emekli sandığı ayrımı olmayacak.

EYT staj konusu kanun teklifinde bulunmuyor.

EYT HABERLERİ SON DAKİKA 2023 | Yasalaştı! EYT ne oldu, ne zaman çıkacak, hangi tarihte yürürlüğe girecek? Kısmi emeklilik şartları

EYT'li bir vatandaşın hemen emekli olma gibi zorunluluğu yok.

Emekli olduktan sonra 10 gün içinde aynı iş yerinde işe başlanması durumunda 500 TL yüzde 5 destek primi verilecek.

Taşerondan işçi kadrosuna geçenlerin ister emekli olabilme isterse kendi yerlerinde çalışabilme imkanı olacak.

Başvurular e-Devlet üzerinden veya SGK'ya direkt olarak yapılabilecek.

Kıdem tazminatı ödemeleri için işverene uygun koşullarda KGF desteği verilecek.

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