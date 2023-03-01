Haberler Yaşam EYT HABERLERİ SON DAKİKA 2023 | Yasalaştı! EYT ne oldu, ne zaman çıkacak, hangi tarihte yürürlüğe girecek? Kısmi emeklilik şartları

Giriş Tarihi: 01.03.2023 07:38 Güncelleme Tarihi: 01.03.2023 07:38

EYT HABERLERİ SON DAKİKA 2023 | Yasalaştı! EYT ne oldu, ne zaman çıkacak, hangi tarihte yürürlüğe girecek? Kısmi emeklilik şartları

EYT son dakika haberleri ile gündemdeki yerini koruyor. 28 Şubat Salı günü açılan Meclis'in ilk gündem maddesi EYT düzenlemesi oldu. Milyonların merakla beklediği görüşmeler neticelendi. Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda oylanarak kabul edildi ve yasalaştı. Yaklaşık 5 milyon kişinin faydalanacağı yasa, Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Bu noktada EYT ne zaman çıkacak ve Resmi Gazete'de yayımlanacak soruları yanıt aramaya başladı. Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR emeklilik şartları geçtiğimiz ay netleşirken prim gün sayısı hesaplama işlemleri ise devam ediyor. Peki, EYT ne zaman çıkacak, ilk maaş ne zaman ödenecek, kısmi emeklilik şartları neler? İşte, EYT son durum gelişmeleri 2023…