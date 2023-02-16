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Haberler Yaşam EYT SON DAKİKA HABERLERİ 16 ŞUBAT 2023 | EYT yasası ne zaman çıkacak, ertelendi mi, iptal mi oldu, son durum ne?
Giriş Tarihi: 16.02.2023 11:22 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023 11:22

EYT SON DAKİKA HABERLERİ 16 ŞUBAT 2023 | EYT yasası ne zaman çıkacak, ertelendi mi, iptal mi oldu, son durum ne?

EYT son dakika haberleri milyonlarca vatandaşın yakın takibinde yer alıyor. 10 ili etkileyen ve asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş depremi sonrası Meclis çalışmalarına ara verildi. Dolayısıyla 7 Şubat'ta Genel Kurul'a gelmesi planlanan Emeklilikte Yaşa Takılanlar kanun teklifinin yasalaşma süreci de uzadı. Bu noktada EYT ne oldu, iptal mi, son durum ne soruları yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasa teklifi için son adım bekleniyor. Kadın ve erkek için sigortalılık süresi ve prim gün sayısı belli olurken Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR emeklilik şartları da netleşti. Peki, EYT yasası ne zaman çıkacak, hangi tarihte yürürlüğe girecek? İşte, 2023 EYT son dakika haberleri ve tüm detaylar…

EYT son dakika haberleri | EYT ertelendi mi, ne zaman çıkacak, son durum ne? SSK BAĞKUR emeklilik şartları

EYT ertelendi mi, iptal mi, ne oldu soruları yanıt arıyor. 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası milli yas ilan edildi ve 10 il için OHAL kararı alındı. Meclis çalışmalarına da ara verildi. Bu nedenle 7 Şubat Salı günü TBMM Genel Kurulu'nda konuşulup yasalaşması beklenen Emeklilikte Yaşa Takılanlar kanun teklifi süreci de uzadı. Meclis açılış tarihi için geri sayım devam ederken EYT ne zaman çıkacak, hangi tarihte yasalaşacak sorusu gündemdeki yerini koruyor. Kadın ve erkek için gerekli olan sigortalılık süresi ve prim gün sayısı ile beraber SSK, BAĞKUR emeklilik başvuru şartları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Peki, EYT ne zaman yürürlüğe girecek, şartları neler? İşte, EYT son durum ve gelişmeler…

EYT son dakika haberleri | EYT ertelendi mi, ne zaman çıkacak, son durum ne? SSK BAĞKUR emeklilik şartları

MECLİS'İN AÇILIŞ TARİHİNE İŞARET ETTİ!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT yasası çıkış tarihi bekleniyor. Deprem felaketi sonrası AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda TBMM açılış tarihine dikkat çekti:

Elitaş açıklamasında, "Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin yetkilileri ile yaptığımız görüşmeler doğrultusunda, depremzedelere yardımcı olabilmek ve acılarını paylaşmak için milletvekillerimizi deprem bölgelerine gönderiyoruz.

Bu nedenle TBMM'ye 21 Şubat'a kadar ara verme kararı aldık. TBMM, 21 Şubat Salı günü saat 15.00'ten itibaren gündeminde bulunan kanun tekliflerini görüşmek üzere çalışmalarına devam edecektir." ifadelerini kullandı.

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EYT son dakika haberleri | EYT ertelendi mi, ne zaman çıkacak, son durum ne? SSK BAĞKUR emeklilik şartları

SON DAKİKA EYT HABERLERİ: KANUN TEKLİFİ SON ADIMDA

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT düzenlemesinin bu hafta yasalaşması bekleniyordu ancak Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük depremin ardından milli yas ve afet bölgeleri için OHAL ilan edildi.

Böylece yasanın TBMM sürecinin bir süre daha uzaması bekleniyor.

EYT son dakika haberleri | EYT ertelendi mi, ne zaman çıkacak, son durum ne? SSK BAĞKUR emeklilik şartları

PRİM GÜNÜ VE SİGORTALILIK SÜRESİNİ TAMAMLAYAN HERKES EMEKLİ OLACAK

Teklifin basit, sade, uygulanabilir, en geniş kapsamlı ve eşitlikçi olduğunu belirten Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

"Prim gün sayısı, çalışma süresi ve yaş şartından iki şartı yerine getirenler yani prim gün sayısını ve çalışma süresini dolduran istinasız herkes emekli olmaya hak kazanacak. Yaptığımız düzenlemenin özü bu. Başka bir şart ilave etmek asla söz konusu değil. Bunu kim söylüyorsa bu düzenlemeye, düzenleme sahiplerine iftira atıyor demektir. Herkes müfteri olmaktan uzak olmalı. 'Siz bu teklifle yeni mağduriyetler oluşturuyorsunuz' demek iftiradır, kamuoyunu yanıltmaya dönük bir dezenformasyondur.

Teklifle, 1999'dan önce geçerli olan şartlardan birini, yaş şartını kaldırıyoruz; diğer iki şartı taşıyanların hepsini emekli ediyoruz. Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuna deklare edilen neyse bunu kanun teklifine dönüştürerek konuyu basit, yalın şekilde düzenledik. Yaş şartını kaldırdık, yaklaşık 5 milyon insanın emekli olabilmesini düzenledik. Bu yıl 2 milyon 250 bin kişinin mevcut mevzuata göre yürürlükte olan prim gün sayısı ve çalışma süresi dikkate alınarak emekli olabilme hakkını getiriyoruz. Bu, 10 milyon vatandaşımıza dokunmak demek. Böyle büyük müjdeli bir haber kimi çevrelerde paniğe ve meseleleri çarpıtmaya neden oldu."

EYT son dakika haberleri | EYT ertelendi mi, ne zaman çıkacak, son durum ne? SSK BAĞKUR emeklilik şartları

EYT EMEKLİLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT yasasından yararlanıp emekli olmak isteyen adaylar EYT başvuru tarihleri için gözlerini Meclis'e çevirdi.

Başvurular, EYT yasasının TBMM'de kabul edilmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından e-Devlet üzerinden alınmaya başlayacak. Koşulları yerine getiren kişiler, süre sınırı olmaksızın, SGK ve e-Devlet'ten başvuru yapabilecek.

EYT düzenlemesinden yararlanmak isteyenler emeklilik için başvuru dilekçesi verecek.

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