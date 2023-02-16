EYT SON DAKİKA HABERLERİ 16 ŞUBAT 2023 | EYT yasası ne zaman çıkacak, ertelendi mi, iptal mi oldu, son durum ne?

EYT son dakika haberleri milyonlarca vatandaşın yakın takibinde yer alıyor. 10 ili etkileyen ve asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş depremi sonrası Meclis çalışmalarına ara verildi. Dolayısıyla 7 Şubat'ta Genel Kurul'a gelmesi planlanan Emeklilikte Yaşa Takılanlar kanun teklifinin yasalaşma süreci de uzadı. Bu noktada EYT ne oldu, iptal mi, son durum ne soruları yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasa teklifi için son adım bekleniyor. Kadın ve erkek için sigortalılık süresi ve prim gün sayısı belli olurken Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR emeklilik şartları da netleşti. Peki, EYT yasası ne zaman çıkacak, hangi tarihte yürürlüğe girecek? İşte, 2023 EYT son dakika haberleri ve tüm detaylar…