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Giriş Tarihi: 14.02.2023 11:46 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023 11:46

EYT SON DAKİKA HABERLERİ BUGÜN | EYT yasası ne oldu, ne zaman çıkacak? 2023 SSK, BAĞKUR emeklilik şartları

Emeklilikte yaşa takılanlar kanun teklifi Meclis gündeminde görüşülmüş ve son olarak Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmişti. Geçtiğimiz hafta Genel Kurul'da görüşülmesi beklenen düzenleme ülkemizde yaşanan yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremi sonrası ilerleyemedi. Milli yas sebebiyle TBMM çalışmalarına ara verirken hak sahipleri EYT ne oldu, ertelendi mi, iptal mi sorularına yanıt aramaya başladı. Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR emeklilik şartları belli olurken başvuru tarihleri bekliyor. Peki, EYT yasası ne zaman çıkacak ve yürürlüğe girecek? İşte, EYT son dakika haberleri 2023 ile Meclisin açılış tarihi…

EYT SON DAKİKA HABERLERİ BUGÜN | EYT yasası ne oldu, ne zaman çıkacak? 2023 SSK, BAĞKUR emeklilik şartları

EYT son dakika haberleri yasalaşma süreci için takip ediliyor. Bakan Bilgin liderliğinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülen çalışmada son adım atılacak. Yaşanan deprem felaketi ardından milli yas ve OHAL ilanları ile TBMM'de görüşmelere ara verildi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş Meclis açılış tarihi hakkında önemli bir açıklama yaptı. EYT ne zaman çıkacak, hangi tarihte yasalaşacak sorusu gündemde. Peki, EYT ne oldu, ertelendi mi, iptal mi? İşte, detaylar…

EYT SON DAKİKA HABERLERİ BUGÜN | EYT yasası ne oldu, ne zaman çıkacak? 2023 SSK, BAĞKUR emeklilik şartları

MECLİS'İN AÇILIŞ TARİHİNE İŞARET ETTİ!

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda TBMM açılış tarihine dikkat çekti:

Elitaş açıklamasında, "Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin yetkilileri ile yaptığımız görüşmeler doğrultusunda, depremzedelere yardımcı olabilmek ve acılarını paylaşmak için milletvekillerimizi deprem bölgelerine gönderiyoruz.

Bu nedenle TBMM'ye 21 Şubat'a kadar ara verme kararı aldık. TBMM, 21 Şubat Salı günü saat 15.00'ten itibaren gündeminde bulunan kanun tekliflerini görüşmek üzere çalışmalarına devam edecektir." ifadelerini kullandı.

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EYT SON DAKİKA HABERLERİ BUGÜN | EYT yasası ne oldu, ne zaman çıkacak? 2023 SSK, BAĞKUR emeklilik şartları

SON DAKİKA EYT HABERLERİ: KANUN TEKLİFİ SON ADIMDA

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT düzenlemesinin bu hafta yasalaşması bekleniyordu ancak Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük depremin ardından milli yas ve afet bölgeleri için OHAL ilan edildi.

Böylece yasanın TBMM sürecinin bir süre daha uzaması bekleniyor.

EYT SON DAKİKA HABERLERİ BUGÜN | EYT yasası ne oldu, ne zaman çıkacak? 2023 SSK, BAĞKUR emeklilik şartları

PRİM GÜNÜ VE SİGORTALILIK SÜRESİNİ TAMAMLAYAN HERKES EMEKLİ OLACAK

Teklifin basit, sade, uygulanabilir, en geniş kapsamlı ve eşitlikçi olduğunu belirten Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

"Prim gün sayısı, çalışma süresi ve yaş şartından iki şartı yerine getirenler yani prim gün sayısını ve çalışma süresini dolduran istinasız herkes emekli olmaya hak kazanacak. Yaptığımız düzenlemenin özü bu. Başka bir şart ilave etmek asla söz konusu değil. Bunu kim söylüyorsa bu düzenlemeye, düzenleme sahiplerine iftira atıyor demektir. Herkes müfteri olmaktan uzak olmalı. 'Siz bu teklifle yeni mağduriyetler oluşturuyorsunuz' demek iftiradır, kamuoyunu yanıltmaya dönük bir dezenformasyondur.

EYT SON DAKİKA HABERLERİ BUGÜN | EYT yasası ne oldu, ne zaman çıkacak? 2023 SSK, BAĞKUR emeklilik şartları

Teklifle, 1999'dan önce geçerli olan şartlardan birini, yaş şartını kaldırıyoruz; diğer iki şartı taşıyanların hepsini emekli ediyoruz. Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuna deklare edilen neyse bunu kanun teklifine dönüştürerek konuyu basit, yalın şekilde düzenledik. Yaş şartını kaldırdık, yaklaşık 5 milyon insanın emekli olabilmesini düzenledik. Bu yıl 2 milyon 250 bin kişinin mevcut mevzuata göre yürürlükte olan prim gün sayısı ve çalışma süresi dikkate alınarak emekli olabilme hakkını getiriyoruz. Bu, 10 milyon vatandaşımıza dokunmak demek. Böyle büyük müjdeli bir haber kimi çevrelerde paniğe ve meseleleri çarpıtmaya neden oldu."

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