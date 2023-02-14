EYT SON DAKİKA HABERLERİ BUGÜN | EYT yasası ne oldu, ne zaman çıkacak? 2023 SSK, BAĞKUR emeklilik şartları

Emeklilikte yaşa takılanlar kanun teklifi Meclis gündeminde görüşülmüş ve son olarak Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmişti. Geçtiğimiz hafta Genel Kurul'da görüşülmesi beklenen düzenleme ülkemizde yaşanan yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremi sonrası ilerleyemedi. Milli yas sebebiyle TBMM çalışmalarına ara verirken hak sahipleri EYT ne oldu, ertelendi mi, iptal mi sorularına yanıt aramaya başladı. Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR emeklilik şartları belli olurken başvuru tarihleri bekliyor. Peki, EYT yasası ne zaman çıkacak ve yürürlüğe girecek? İşte, EYT son dakika haberleri 2023 ile Meclisin açılış tarihi…