Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam EYT yasası için gözler RESMEN MECLİS'TE! 2023 EYT yasası çıktı mı, ne zaman çıkacak, yasalaşacak, şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 27.01.2023 08:24 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023 08:25

EYT yasası için gözler RESMEN MECLİS'TE! 2023 EYT yasası çıktı mı, ne zaman çıkacak, yasalaşacak, şartları nelerdir?

Milyonların heyecanla beklediği EYT yasası kanun teklifi Meclis'e geldi. Aylardır süren çalışmalar sonuç verdi ve artık resmen sona gelindi. Yapılan açıklamada bu düzenlemenin beraber 8 Eylül 1999 öncesi emeklilik sigortası girişi olan herkesi kapsıyor ki bu sayının yaklaşık 5 milyon 700 bin kişi olduğu açıklandı. An itibarıyla ise "EYT yasası çıktı mı, ne zaman çıkacak, yasalaşacak, şartları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. AK Parti grubunda imzaya açılan yasa teklifi için milletvekillerinin imzalarını atması sonrası ikinci aşamaya geçilecek. Peki, EYT ne zaman yasalaşacak, resmi gazetede yayınlandı mı? İşte detaylar ve son durum.

EYT yasası için gözler RESMEN MECLİS’TE! 2023 EYT yasası çıktı mı, ne zaman çıkacak, yasalaşacak, şartları nelerdir?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT'nin bu hafta Meclis'e geleceğini açıklamıştı, söylenen oldu ve teklif meclise sunuldu. Şimdi ise gözler "EYT yasası çıktı mı, ne zaman çıkacak, yasalaşacak, şartları nelerdir?" sorusunun yanıtına çevrildi. Emeklilikte yaşa takılanlar kapsamında çıkarılacak düzenlemeyle emekli olmayı bekleyen binlerce vatandaş teklifin yasalaşacağı o tarih için geri sayıma geçti. İşte EYT yasası son durum ve detaylar.

EYT yasası için gözler RESMEN MECLİS’TE! 2023 EYT yasası çıktı mı, ne zaman çıkacak, yasalaşacak, şartları nelerdir?

EYT MECLİS'E GELDİ VE İMZAYA AÇILDI

EYT ile ilgili son viraja geldi. Teknik taslak Meclis'te kanun teklifi haline getirildi ve milletvekilleri için imzaya açıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati bugün AK Parti milletvekillerine EYT konusunda sunum yaptı ve bütçe konusunda bir sorun olmadığını ifade etti.

AK Parti grubunda imzaya açılan EYT yasa teklifi için milletvekillerinin imzalarını atması sonrası ikinci aşamaya geçilecek. EYT kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunalacak ve sonrasında Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EYT yasası için gözler RESMEN MECLİS’TE! 2023 EYT yasası çıktı mı, ne zaman çıkacak, yasalaşacak, şartları nelerdir?

AK PARTİ GRUBU'NUN ÖNCELİKLİ GÜNDEMİ EYT DÜZENLEMESİ

5,3 milyon memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesi sonrası sözleşmeliye kadro ve EYT düzenlemesi öncelik gündem halini aldı. Sözleşmeli memurlara kadro düzenlemesi Meclis aşamasını tamamladı. Sıra EYT yasasına geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Kökten çözüm' talimatı sonrası AK Parti milletvekilleri ilgili Bakanlıklarla beraber hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor.

EYT yasası için gözler RESMEN MECLİS’TE! 2023 EYT yasası çıktı mı, ne zaman çıkacak, yasalaşacak, şartları nelerdir?

EYT düzenlemesi 5 aşamadan geçerek yasalaşacak:

  1. Kanun teklifi metinleri hazırlandı
  2. Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek
  3. TBMM Genel Kurulu'nda oylanacak
  4. Başkan Erdoğan'ın onayına sunulacak
  5. Resmi Gazete'de yayımlanacak
EYT yasası için gözler RESMEN MECLİS’TE! 2023 EYT yasası çıktı mı, ne zaman çıkacak, yasalaşacak, şartları nelerdir?

EYT'LİLER İLK EMEKLİ MAAŞI İÇİN MART AYINDA ÖDEME ALACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı EYT çalışmasını bitirerek gerekli altyapıyı oluşturdu ve taslağı milletvekillerine iletti. EYT yasa tasarısı Meclis'e geldi ve AK Parti grubunda millet vekillerinin imzasına açıldı. Taslak Meclis Başkanlığı'na sunulmasının ardından Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nunda görüşülecek.

SON DAKİKA