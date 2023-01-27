Haberler Yaşam EYT yasası için gözler RESMEN MECLİS'TE! 2023 EYT yasası çıktı mı, ne zaman çıkacak, yasalaşacak, şartları nelerdir?

Giriş Tarihi: 27.01.2023 08:24 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023 08:25

EYT yasası için gözler RESMEN MECLİS'TE! 2023 EYT yasası çıktı mı, ne zaman çıkacak, yasalaşacak, şartları nelerdir?

Milyonların heyecanla beklediği EYT yasası kanun teklifi Meclis'e geldi. Aylardır süren çalışmalar sonuç verdi ve artık resmen sona gelindi. Yapılan açıklamada bu düzenlemenin beraber 8 Eylül 1999 öncesi emeklilik sigortası girişi olan herkesi kapsıyor ki bu sayının yaklaşık 5 milyon 700 bin kişi olduğu açıklandı. An itibarıyla ise "EYT yasası çıktı mı, ne zaman çıkacak, yasalaşacak, şartları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. AK Parti grubunda imzaya açılan yasa teklifi için milletvekillerinin imzalarını atması sonrası ikinci aşamaya geçilecek. Peki, EYT ne zaman yasalaşacak, resmi gazetede yayınlandı mı? İşte detaylar ve son durum.