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Giriş Tarihi: 30.01.2023 11:08 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023 11:08

EYT emekli promosyonu ücretleri 2023: EYT'liler ne kadar emekli promosyonu alacak, hangi banka kaç TL promosyon veriyor?

EYT emekli promosyonu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Emeklilikte yaşa takılanlar için hazırlanan EYT düzenlemesi için son viraja girildi. 2 milyonu aşkın kişiyi emekli yapacak kanun teklifi, bugün Meclis Başkanlığı'na sunuluyor ve sonrasında Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Yürürlük tarihi için geri sayım devam ederken ilk maaş için Mart ayı işaret edildi. Bu noktada söz konusu düzenlemeyle emekli olacak milyonlarca vatandaşı müşterileri yapmak isteyen bankalar, şimdiden rekabete başladı. Bazı bankalar, üç yıl boyunca maaş taahhüdü veren EYT'li emeklilere özel banka promosyon ödeme tutarlarını açıkladı. İşte, 2023 Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Denizbank, Yapı Kredi EYT emekli promosyon ücretleri...

EYT emekli promosyonu ücretleri 2023: EYT’liler ne kadar emekli promosyonu alacak, hangi banka kaç TL promosyon veriyor?

Emekli promosyon ücretleri EYT düzenlemesi ile yeniden gündemdeki yerini aldı. Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak yasa teklifi bugün TBMM'ye sunuluyor. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi ile beraber yaş sınırı olmadan prim gün ve yılını dolduran, 9 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlara emeklilik hakkı tanınacak. Bu durum müşteri kazanmak isteyen bankaları harekete geçirdi. Buna göre, banka promosyonları yeniden şekillenecek. EYT'lilere özel maaş promosyonu müjdesi ise ilk olarak Denizbank'tan geldi. Peki, Bankaların EYT emekli promosyon ücretleri ne kadar, kaç TL? İşte, 2023 Banka banka emekli promosyon ücretleri son durum.

EYT emekli promosyonu ücretleri 2023: EYT’liler ne kadar emekli promosyonu alacak, hangi banka kaç TL promosyon veriyor?

EYT'LİLERİN MAAŞ VE EMEKLİ PROMOSYON HESAPLARI BAŞLADI

EYT düzenlemesi için detaylar Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Ocak 2023 emekli zammı da yüzde 14,62 ek zam ile yüzde 30 olarak netleşti.

EYT düzenlemesinde yaş şartı tamamen kalkması milyonlarca kişiyi sevindirirken EYT'li artık maaş ve emekli promosyon hesapları yapmaya başladı.

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EYT emekli promosyonu ücretleri 2023: EYT’liler ne kadar emekli promosyonu alacak, hangi banka kaç TL promosyon veriyor?

EYT İLK MAAŞ TARİHİ BELLİ OLDU!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı EYT çalışmasını bitirdi ve gerekli metinleri milletvekillerine iletti. EYT yasa tasarısı geçtiğimiz gün Meclis'e geldi ve imzaya açıldı.

EYT'de yasa tasarısının metinlerinin şekillendirilmesi sonrası taslak Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nunda görüşülecek.

Bütçe görüşmesinin ardından EYT yasası taslağı Meclis Genel Kurulu'nda oylanarak yasalaşacak.

Son olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Tüm bu aşamaların yaklaşık 2 hafta içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Şubat ayında Meclis'te oylanacak EYT yasasının yürürlüğe girmesi ile hak sahibi vatandaşlar ilk maaşlarını Mart ayı içerisinde alacak.

EYT emekli promosyonu ücretleri 2023: EYT’liler ne kadar emekli promosyonu alacak, hangi banka kaç TL promosyon veriyor?

DÜZENLEMEYİ BEKLEYEN YAKLAŞIK 5 MİLYON EYT'Lİ VAR

Daha önce yaklaşık 4 milyon kişiyi kapsadığı belirtilen EYT düzenlemesinde kapsam genişledi. Yeni başvurular ve verilerin toplanarak elektronik ortama taşınması sonrası EYT yasasının yaklaşık 5 milyon kişiyi kapsayacağı açıklandı.

EYT'de yaş şartı kaldırıldığı için bugün itibarıyla prim ve sigortalılık süresini tamamlamış 2 milyon 250 bin kişi bulunuyor. Daha açık ifadeyle yaş şartı olmadığı için ilk anda emeklilik hakkı elde edecek kişi sayısı 2 milyon 250 bini aşacak.

Öte yandan Türkiye'de yaklaşık 13 milyon emekli bulunuyor. Bu rakamın 2024 yılında 15 milyonu aşması bekleniyor.

EYT emekli promosyonu ücretleri 2023: EYT’liler ne kadar emekli promosyonu alacak, hangi banka kaç TL promosyon veriyor?

EYT'LİLER EMEKLİ MAAŞI İÇİN BANKA SEÇİMİ YAPACAK

EYT düzenlemesi ilk emeklilik hakkı elde eden vatandaşlar ilk ödemelerini alacakları banka ve şubesini e-Devlet'ten veya emeklilik işlemleri sırasında SGK'da seçebilecek. Böylece EYT'linin emekli maaşı tercih ettiği bankaya yatırılacak.

3 YIL TAAHHÜT VERİP EMEKLİ PROMOSYONU ALINABİLİYOR

Kamu ve özel bankalar emeklilere 3 yıl taahhüt ile kendi şubelerinden maaş almaları durumunda emekli promosyon ödemesi yapıyor.

2,25 milyon vatandaşın emeklilik hakkı elde edecek olması özel bankaların iştahını kabarttı. Bankalar AK Parti'den gelen 'Mart ayında ilk maaşlar hesaplanır' açıklaması sonrası müşteri kazanma adına kampanya çalışmalarına başladı. Bu kampanyaların başında emekli promosyonları gerliyor.

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