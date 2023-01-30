Haberler Yaşam EYT emekli promosyonu ücretleri 2023: EYT'liler ne kadar emekli promosyonu alacak, hangi banka kaç TL promosyon veriyor?

Giriş Tarihi: 30.01.2023 11:08 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023 11:08

EYT emekli promosyonu ücretleri 2023: EYT'liler ne kadar emekli promosyonu alacak, hangi banka kaç TL promosyon veriyor?

EYT emekli promosyonu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Emeklilikte yaşa takılanlar için hazırlanan EYT düzenlemesi için son viraja girildi. 2 milyonu aşkın kişiyi emekli yapacak kanun teklifi, bugün Meclis Başkanlığı'na sunuluyor ve sonrasında Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Yürürlük tarihi için geri sayım devam ederken ilk maaş için Mart ayı işaret edildi. Bu noktada söz konusu düzenlemeyle emekli olacak milyonlarca vatandaşı müşterileri yapmak isteyen bankalar, şimdiden rekabete başladı. Bazı bankalar, üç yıl boyunca maaş taahhüdü veren EYT'li emeklilere özel banka promosyon ödeme tutarlarını açıkladı. İşte, 2023 Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Denizbank, Yapı Kredi EYT emekli promosyon ücretleri...