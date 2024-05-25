Ezan Duası Okunuşu - Ezan Duası Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı ve Fazileti

Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) Okunmasını Tavsiye Ettiği Ezan Duası

Resûlullah buyurdu ki: "Ezan okunurken şu duâyı okuyun:

"Ve ene eşhedü en lâ ilâhe illallahü vahdehû lâ şerîkeleh ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resûlüh ve radîtü billâhî rabben ve bil-islâmi dînen ve bi Muhammedin sallallahü aleyhi ve selleme resûlen nebiyyâ".

Başka bir hadis-i şerifte de "Ey benim ümmetim. Ezan bitince şu duayı da okuyunuz."buyurulmuştur:

"Allahümme rabbe hâ zihid-dâvetit-tâmmeti ves-salâtil-kâimeti âti Muhammedenil-vesîlete vel fadîlete ved-dereceter-refîate veb'ashü mekâmen mahmûdenil-lezî ve'adtehü inneke lâ tuhlifül-mîâd. Lâ havle velâ kuvvete illâ billahil'aliyyil'azîm".