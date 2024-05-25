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Ezan Duası Okunuşu - Ezan Duası Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı ve Fazileti
Giriş Tarihi: 25.05.2024 11:27
Güncelleme Tarihi: 25.05.2024
11:32
Ezan Duası Okunuşu - Ezan Duası Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı ve Fazileti
Ezan Duası okunuşu, Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) ümmetine okunmasını buyurduğu son derece faziletli bir duadır. Bizleri namaza davet eden ezanın okunuşu esnasında ve bittiğinde bu duayı okumak müminin imanını kuvvetlendirir. Ayrıca ezân ile kamet arasında okunan duaların reddolunmayacağı hadislerle bilinir. İşte Ezan Duası Arapça yazılışı, Türkçe anlamı ve fazileti…