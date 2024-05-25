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Haberler Yaşam Ezan Duası Okunuşu - Ezan Duası Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı ve Fazileti
Giriş Tarihi: 25.05.2024 11:27 Güncelleme Tarihi: 25.05.2024 11:32

Ezan Duası Okunuşu - Ezan Duası Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı ve Fazileti

Ezan Duası okunuşu, Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) ümmetine okunmasını buyurduğu son derece faziletli bir duadır. Bizleri namaza davet eden ezanın okunuşu esnasında ve bittiğinde bu duayı okumak müminin imanını kuvvetlendirir. Ayrıca ezân ile kamet arasında okunan duaların reddolunmayacağı hadislerle bilinir. İşte Ezan Duası Arapça yazılışı, Türkçe anlamı ve fazileti…

Ezan Duası Okunuşu - Ezan Duası Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı ve Fazileti
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Ezan Duası Okunuşu - Ezan Duası Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı ve Fazileti

Ezan Duası Okunuşu

Allahumme Rabbe hazihi'd-da'veti't-tamme. Vesselatil kâimeti ati Muhammedenil vesilete vel fazilete ved-dereceter-refîah. Vebashu makamen Mahmudenillezi veadteh. İnneke lâ tühlifü'l-mîâd

Ezan Duası Arapça Yazılışı

اللَّهُم ربّ هذه الدَّعْوَة التَّامة والصَّلاة القَائمة آتِ محمدا الوَسِيلَة والفَضِيلة وابْعَثْه مَقَامًا محمودًا الَّذي وعَدْتَه.

وَالدَّرَجَةَ الرَّافِعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً الَّذِي وَعَدْتَهُ إَنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ

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Ezan Duası Okunuşu - Ezan Duası Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı ve Fazileti

Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) ezanı okunurken ve bitiminde okunmasını tavsiye buyurduğu Ezan Duası okunuşu, pek çok fazileti beraberinde getirir. Müezzinle birlikte ezanı tekrar etmenin, ardından salavât getirerek Ezan Duası okumanın önemi pek çok hadiste belirtilmiştir. Ezan Duası Arapça yazılışı ile Türkçe anlamı iyi idrak edilerek bu duanın fazileti hakkında bilgi sahibi olmak oldukça önemlidir.

Ezan Duası Okunuşu - Ezan Duası Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı ve Fazileti

Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) Okunmasını Tavsiye Ettiği Ezan Duası

Resûlullah buyurdu ki: "Ezan okunurken şu duâyı okuyun:

"Ve ene eşhedü en lâ ilâhe illallahü vahdehû lâ şerîkeleh ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resûlüh ve radîtü billâhî rabben ve bil-islâmi dînen ve bi Muhammedin sallallahü aleyhi ve selleme resûlen nebiyyâ".

Başka bir hadis-i şerifte de "Ey benim ümmetim. Ezan bitince şu duayı da okuyunuz."buyurulmuştur:

"Allahümme rabbe hâ zihid-dâvetit-tâmmeti ves-salâtil-kâimeti âti Muhammedenil-vesîlete vel fadîlete ved-dereceter-refîate veb'ashü mekâmen mahmûdenil-lezî ve'adtehü inneke lâ tuhlifül-mîâd. Lâ havle velâ kuvvete illâ billahil'aliyyil'azîm".

Ezan Duası Okunuşu - Ezan Duası Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı ve Fazileti

Ezan Okunurken Müezzin İle Birlikte Ezanı Tekrarlamanın Fazileti

Resûlullah bir hadis-i şerifinde, "Her kim ezan sesi işittiği zaman, müezzin ile beraber hafifçe okusa, her harfine bin sevap verilir, bin günahı mahvolur" buyurdu.

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