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Sahurda ezan okunurken su içilir mi? Ezan okunurken su içmek orucu bozar mı?
Giriş Tarihi: 02.04.2022 21:22
Güncelleme Tarihi: 02.04.2022
21:23
Ramazan ayı, tüm maneviyatıyla İslam alemince idrak ediliyor. 11 ayın sultanı Ramazan, pandemi gölgesinde geçen iki yılın ardından heyecanla karşılanıyor. Bugün ilk oruçlarını tutan Müslümanlar, bu ibadeti en doğru şekilde yapmak için çeşitli sorular soruyor. Bu soruların başını orucu bozan şeyler çekiyor. Her ramazan en çok sorulan sorulardan biri de "ezan okunurken su içilir mi?". İmsak vaktinde ezanla birlikte oruçlarına başlayan müminler, ezan süresince su içilip içilmeyeceğini merak ediyor. Sorular Diyanet ile yanıt buluyor. Peki, sahurda ezan okunurken su içilir mi, ezan okunurken su içmek orucu bozar mı?