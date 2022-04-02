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Giriş Tarihi: 02.04.2022 21:22 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022 21:23

Sahurda ezan okunurken su içilir mi? Ezan okunurken su içmek orucu bozar mı?

Ramazan ayı, tüm maneviyatıyla İslam alemince idrak ediliyor. 11 ayın sultanı Ramazan, pandemi gölgesinde geçen iki yılın ardından heyecanla karşılanıyor. Bugün ilk oruçlarını tutan Müslümanlar, bu ibadeti en doğru şekilde yapmak için çeşitli sorular soruyor. Bu soruların başını orucu bozan şeyler çekiyor. Her ramazan en çok sorulan sorulardan biri de "ezan okunurken su içilir mi?". İmsak vaktinde ezanla birlikte oruçlarına başlayan müminler, ezan süresince su içilip içilmeyeceğini merak ediyor. Sorular Diyanet ile yanıt buluyor. Peki, sahurda ezan okunurken su içilir mi, ezan okunurken su içmek orucu bozar mı?

Sahurda ezan okunurken su içilir mi? Ezan okunurken su içmek orucu bozar mı?

2022 Ramazan ayı ilk oruçla birlikte resmen başladı. Oruç ibadeti 30 gün boyunca devam edecek. Müslümanlar oruçlarını doğru bir şekilde tutabilmek için orucu bozan durumlar hakkında sorular soruyor. O soruların başında "sahurda ezan okunurken su içilir mi?" geliyor. İmsak vaktinde yemek yemeyi ve su içmeyi keserek oruca başlayanlar, ezan sırasında su içmeye devam edip edemeyeceklerini sorguluyor. Peki, sahurda ezan okunurken su içmek orucu bozar mı? İşte cevabı...

Sahurda ezan okunurken su içilir mi? Ezan okunurken su içmek orucu bozar mı?

EZAN OKUNURKEN SU İÇİLİR Mİ?

Diyanet İşleri Başkanlığı konuyla ilgili vatandaşların merak ettiği sorunun yanıtını verdi.

Buna göre sahurda ezan okunduğu sırada, oruca başlama saati olan imsak vakti girdiği için yenilip içilmemelidir. Bu durumda ezan okunurken su içmek orucu bozar. O gününün orucuna niyetlenmek isteyen kişi, ancak sabah ezanına kadar bir şeyler yiyip içebilir.

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Sahurda ezan okunurken su içilir mi? Ezan okunurken su içmek orucu bozar mı?

ORUCU BOZAN DURUMLAR NELERDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı bu konu hakkında şu bilgileri yayınladı; Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

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